“Enero es el mes primero, y abril [octubre] el que abre el chiquero.” REFRÁN

“¿Te gusta la mierda? No temas, tendrás toda la que quieras.” OCURRIÓ CERCA DE CASA (PELÍCULA)

En este caso me refiero a la implementación de la reforma al Poder Judicial. Realidad nos sobra para ver que hay elementos que frenan la descabellada elección judicial. Desde la falta de interés por apuntarse por parte de la ciudadanía, pasando por el derroche de dinero que significará la elección (incluso con el recorte que el oficialismo ya le receta), la injerencia de Morena y del crimen organizado (cada vez son más indistinguibles), como son los motivos para salvar a expertos en derecho que están siendo expulsados por una tómbola…

“No podía saberse”, dirán algunos. ¡Por supuesto que sí podía saberse! Esta es una reforma hecha con prisas y con el hígado. Cumple dos requisitos: (1) satisfacer la sed de venganza y frustración de López Obrador en contra de la SCJN (en especial hacia Norma Lucía Piña) y (2) cumplir uno de los requisitos del Foro de Sao Paulo, esto es, dejar sin fuerza ni autonomía al Poder Judicial de la nación en cuestión (la nuestra).

La reforma judicial, la muy desaseada elección, la marcada tómbola (en la cual “por suerte” quitaron precisamente a los jueces que señalaron las corruptelas de Arturo Zaldívar), un registro que no se da, avisos del mismo INE de que esto no funciona si no es con una cantidad ingente de dinero (ya se doblaron en parte, pero eso es otra cuestión), un Tribunal Electoral entregado al partido oficialista y mucho más conforman un chiquero. ¡Y un chiquero es lo que “Regeneración” Nacional nos va a dejar en lugar de lo que había y que bien que mal funcionaba!

Y como era de suponerse, ante la falta de interés para ser nominado juez, ha empezado la ‘operación tamal’ al cuarto para las doce por parte del oficialismo. Asegurar, así sea de forma artificial, viciada y parcial, el suficiente número de suspirantes y aspirantes para llevar a cabo la mencionada elección.

Nuevamente tengo comentarios al respecto:

Se quejan de que no hay suficientes mujeres inscritas, pero nada les importó correr —tómbola de por medio— ¡a 486 juezas que llegaron a sus puestos la gran mayoría por sus conocimientos! En otras palabras, sin ser hijas o sobrinas o ahijadas del régimen. Y todo lo anterior sin contar a las juezas, magistradas y dos ministras que renunciaron antes de prestarse a esta charada.

Tal vez los abogados no se quieren inscribir porque no se prestan a la burla y mofa que ya atestiguamos cuando se escogió a Rosario Piedra para encabezar nuevamente a la CNDH. Poco les importó que fuera la peor evaluada (dicho por los mismos senadores 4t). Que los senadores de Morena y partidos aliados se doblaran (Paco Ignacio Taibo II dixit) es otro indicativo del porqué abogados no se quieren prestar a una farsa. Participar en una tragicomedia, cuando seguramente ya tienen definido a quiénes irán en las boletas. Uno esta dispuesto a competir cuando el suelo es parejo, pero cuando se sabe que solo lo invitan de relleno para aparentar lo que no es, la gente ni siquiera lo intenta.

Es también indicativo de que los abogados no están a gusto con elegir a jueces vía voto popular; mucho dice lo anterior incluso para quienes no quieren escuchar…

Y todo lo anterior sin haber llegado siquiera a una elección a la que el INE tendrá que hacerle frente con un presupuesto reducido. Podemos barruntar lo que se viene… empezando por la impresión de boletas…

El Instituto Electoral sabe el problemón que tiene entre manos, pues si bien ya reanudó ayer el proceso para las elecciones del Poder Judicial el próximo año (luego que el TEPJF desechó cientos de solicitudes de amparo presentadas por ese mismo número de ciudadanos), pide una prórroga de 90 días para celebrarlas. El Senado ya “analiza” la petición, esperando instrucciones de ¿”La Chingada?”… La solicitud de prórroga al Senado fue firmada por los 11 consejeros del INE y la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva. La acompañan argumentos que debieran tomarse en cuenta con seriedad. Por lo pronto, el presidente del Senado ya las desestimó, si bien se supone que hoy jueves, el (Gerardo Fernández Noroña) y Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Electoral, se reunirán para ver quien convence a quien…

Eso de culpar a otros se da bien en épocas de la ‘Cuarta Transformación’. (1) El INE culpa al Poder Judicial por los amparos que se habían interpuesto y que los obligó a posponer los preparativos para la gran elección judicial. Mas, siendo francos, felices tenían que haber estado que hubiese alguien más que frenara el disparate. Lo mismo la Secretaría de Hacienda… (2) Luego el dedo apuntador cayó sobre el TEPJF; me temo que con justa razón pues el Tribunal —con la honrosa excepción de la magistrada Jaqueline Otalora— trabaja para la 4t; desechó los amparos interpuestos y forzó al Instituto Electoral a reanudar los preparativos para el más cínico, viciado y corrupto de los comicios. (3) Más adelante las falsas y vacías denuncias de Arturo Zaldívar culpando a otros de su desfachatez y de su rencor; adjudicándole a la oposición y a las distintas instancias del Poder Judicial —que antes él comandaba— de presionar a graduados en derecho a no inscribirse en el proceso de renovación judicial. (4) En breve el Ejecutivo federal culpará al propio INE del desastre. Será la excusa propicia para terminar de desaparecerlo. Al tiempo.

En este país nadie sabe decir “fue un error”, “detengan esto”, “me equivoqué”. Relativamente sencillo sería que alguno de los actores alzara una voz honesta y de forma contundente y coordinada pidiera a la presidenta con A posponer esta elección. Mejor aún echar abajo la reforma judicial. Pero nadie tiene el valor cívico. Y así nos encaminamos a consumar la masacre emprendida por el régimen contra el Estado de derecho en el país.

Estamos atestiguando el mismo tipo de equivocación mortal que fue el INSABI para el sector salud. ¿De verdad no lo ven? El sistema IMSS-Bienestar no es mejor que el sistema Seguro Popular-IMSS.

Lo que es más, lo que se viene en el sistema de procuración de justicia es bastante peor a lo ocurrido en salud: el hoy IMSS-Bienestar opera hoy con los sistemas de salud estatales; en el caso del sistema judicial NO existe una estructura estatal o federal alterno para absorber a su “Poder Judicial INSABI” una vez que muestre su inoperatividad y nula funcionalidad.

Encima, la imposibilidad de acceder a la justicia constituye una razón más para erosionar la confianza para invertir en México. Un auténtico balazo múltiple en el pie.

A todas luces la 4t fracasa en la implementación de la elección judicial. Toda una nación merced de la sed de revancha y de los complejos de un grupo.

Giro de la Perinola

(1) Réquiem por el INAI. ¿Nuestros datos personales en poder de quién quedarán? El Instituto que ayudó a destapar tantos casos de corrupción, desde las toallas de Fox, la “estafa maestra” de Peña Nieto y la megacorrupción de “Segalmex” con López Obrador, ya no podrá ayudar a exigir cuentas y señalar corruptos. Anoche, el Congreso de la Unión, actuando de manera burda y con ganas de tapar corrupción.

(2) Réquiem por en CONEVAL ¿Será porque nos mostraron la realidad del retroceso en salud? Sí, este pequeño órgano constitucional autónomo destapó la inmundicia que se vive en el sector salud. 50.3 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud. Eran 20 millones cuando Peña Nieto terminaba su mandato. 15.7 millones de niños y adolescentes no cuentan con atención médica básica. Desaparecen al Consejo por dar a conocer los datos y, en el acto, premian al criminal de Hugo López-Gatell…