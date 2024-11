¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Cuán importante es la comida en nuestra cultura, incluso después de la muerte, regresamos del más allá para saborear nuestros platillos favoritos.

Así es, tanto la gastronomía mexicana como la celebración de “Día de Muertos” están totalmente ligadas. Y es que los días 1 y 2 de noviembre, según dicta la tradición, nuestros seres queridos que se han ido al “otro barrio”, regresan para estar un ratito con nosotros, ¡y por supuesto!, comer su comida predilecta.

El 1°, “Día de Todos los Santos”, es dedicado a los menores de edad que ya trascendieron a otro plano espiritual, y el día 2, “Día de los Fieles Difuntos”, es para celebrar a los adultos.

Sobre todo en el centro y sur del país, se acostumbra a colocar una ofrenda a los seres queridos, usando flores de cempasúchil, velas, sal, agua, incienso o copal, fotografías de las personas fallecidas, pan de muerto y su comida y bebida que más les gustaba, todo adornado con papel picado de colores.

Dentro de los platillos típicos que podemos encontrar en las ofrendas de los días de muertos hay tamales de todo tipo, y serán acordes a la región donde se levante “la ofrenda o altar de muertos”; incluso en algunas ofrendas ponen frutas, como plátanos, cañas, mandarinas.

Ustedes ¿ponen ofrenda? Y sí lo hacen ¿qué platillos eligen?, ¿los tradicionales? o son más del tipo gourmet. Porque si algo tiene la cultura mexicana, es que la gente la suele abrazar con mucho entusiasmo, y está es una oportunidad de oro para hacerlo. Dejen les platico.

Cada vez tenemos más extranjeros viviendo en nuestro país, y una de las festividades que más disfrutan es el de día de muertos. Muchos de ellos comparten en sus redes sociales videos o fotografías de sus propias ofrendas.

Y podemos encontrar desde una buena tortilla española, hasta toparnos con bowls de sopa borsch, platones con falafeles y keppes, ensaladas griegas con queso feta y aceitunas negras, incluso Kimchi de Corea del Sur.

Esto es muy llamativo; durante muchos años solamente vi platillos de nuestra gastronomía, y es tan vasta que evidentemente nunca la pude ver toda en altares y ofrendas. Y antes de que eso pasará, ahora las veo con platillos más que exóticos. Y en lo particular no me incomoda, al contrario ¡bienvenidos sean a la celebración!

Porque hasta en la muerte queremos seguir agasajando a nuestros seres queridos con la comida, nada mejor que recordarlos con los platillos que a ellos más les gustaban, ya fueran dulces o salados.

La comida es un pretexto más para reunirnos, y si sentimos que lo hacemos con nuestros seres del más allá un día, pues recibámoslos con lo que más les gustaba.

En mi caso este año será con romeritos que le gustaban mucho a mí mamá, y unas carnitas estilo Michoacán para mi papá; el pan de muerto por supuesto no puede faltar.

Ustedes ¿qué platillo especial van a preparar para la ofrenda? Los leo. Bon appetit.

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera