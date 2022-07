Se dice que el equipo de investigación estará a cargo de Abel Galván Gallardo, quien antes estaba como Fiscal de Investigación en delitos de desaparición forzada. Muy extraño este rol, me parece sospechoso.

A ver, primero y antes que nada quiero que quede muy claro que de ninguna manera menosprecio el hecho de que por fin se pudiera hacer justicia y se supiera quién y por qué fue asesinado uno de los candidatos más queridos por todos los mexicanos. Porque no me lo pueden negar, en verdad que todos los queríamos, o al menos yo sí. Y a pesar de que en la época en que fue asesinado yo era muy joven (23 o 24 años) también tenía plena conciencia y hasta habilidad para descifrar a la política y a los políticos. Perdón que se oiga ególatra, pero eso es un don y yo lo tenía y tengo.

Lo que me causa enojo es que esta nueva “carpeta” de investigación para dar con el homicida de Luis Donaldo Colosio, no viene desde las ganas de hacer justicia, sino simplemente existe con el fin de distraernos.

El gabinete del presidente y él mismo deben de estar muy desesperados por inventar nuevos temas y fórmulas que dirijan la mirada de el pueblo bueno y sabio hacia otro lugar.

Como para no sentir lo carísimo que está todo y la carestía que ya se empieza a percibir. Como para no darnos cuenta de la violencia que impera en el país hoy más que nunca… como para no darnos cuenta de que el abasto de medicamentos no fue una realidad ni una promesa cumplida por parte del presidente.

Luis Donaldo Colosio junior (odio el término “junior” pero así aclaramos que estoy refiriéndome al hijo) en todas las encuestas aparece como un candidato muy viable y muy fuerte para la carrera presidencial del 2024.

Desconozco si él ha dicho que sí quiere ir por la contienda , ni tampoco estoy segura si sea el indicado, pero lo que creo y percibo es que es un hombre que sabe de qué se trata la política. Lo aprendió muy bien desde niño y por la mala desgraciadamente. Y ahora que está dentro de ella la debe de entender mucho más y mejor.

Sabe que este nuevo “invento” de la FGR para abrir el caso del asesinato de su padre, es una artimaña mas de este Gobierno para distraer/nos.

Yo esperaría que Luis Donaldo, pudiera expresarse, al menos siendo presidente municipal de Monterrey tiene forma de hacerlo, micrófono y medios de comunicación y pronunciarse en contra de no permitir que se manosee más el tema de su padre.

Todos sabemos que nunca sabremos la verdad. Él sí debe de saberla y no hay manera de hacer nada más, porque los malos y asesinos en este país siempre andan libres, e incluso hasta ejerciendo y Luis Donaldo lo sabe.

Así que volver a tocar el doloroso recuerdo de aquel 23 de Marzo de 1994, es ensuciarlo más de lo que ya fue ensuciado. Es revictimizar a la víctima y ensuciar su imagen y recuerdo.

No, Luis Donaldo, no deberías de permitirlo. No porque no queramos que se haga justicia. Sabemos que eso en el tema de tu papá no sucederá. No habrá justicia.

Entonces no permitas que toquen el recuerdo de tu padre para sus bajezas y sus propios intereses.

Se les están acabando los cartuchos distractores y pues casualmente acuden a la vida de tu padre, quien, de haber ganado la presidencia y más aún, de haber sobrevivido, existiría otra manera de hacer política en México.

Creo que el lamentable e injusto asesinato de tu padre abrió las puertas del demonio para que la política mexicana se volviera un basurero lleno de impunidad e injusticias.

Estoy segura que , si tu padre pudiera comunicarse contigo, te diría que no permitieras que se metan más con su legado y con su existencia . Que lo dejen descansar en Paz, pues...

Y ahora sí, sería tu turno de demostrar quien eres y de qué estás hecho. Yo no creo que seas talentoso tan solo por ser el hijo de… yo creo que tienes mucho que darle al país. Es lo que intuyo. Y nunca falla mi intuición.

Preocupante será si no dices nada… ni te opones y guardas silencio.

En lo personal no aplaudo, ni agradezco que la FGR acuda a este nuevo truco de magia. Sabemos que no sabremos nunca nada, pero que el asesino intelectual, eso sí que lo sabemos, anda libre y feliz, haciendo política desde donde le alcanza. Entonces para mí no cuenta esta nueva investigación. A mí no me engañan.

Espero que a muchos otros tampoco los engañen.

En paz descanse Luis Donaldo Colosio, padre.

Es cuanto.