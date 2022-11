En enero comenzará el juicio contra García Luna , veo muy callados a Vicente Fox y Felipe Calderón, en sus gobiernos sus más grandes defensores, hoy callan ante un juicio que puede llevarlo a recibir cadena perpetua.

Los 2 expresidentes evitan hablar del ex secretario federal, hablan critican a AMLO, queriendo vender a los mexicanos una caja china para callar de sus errores, muy pronto en enero sabremos hasta donde protegieron la corrupción en la AFI con Vicente Fox y policía Federal con Felipe Calderón

Qué espera Estados Unidos para llamar a declarar al expresidente Felipe Calderón.

Genaro García Luna recordemos que hace unos meses, el gobierno de Estados Unidos, haciendo inteligencia demostró como quiere mandar a callar a periodistas e incluso habla de algunos ex colaboradores que hoy le estorban.

Acaso no es extraño con la tranquilidad que camina Felipe Calderón me preguntó porque la seguridad de que no intentará atacar García Luna, ahora se encuentra fuera del país, poco se deja ver, al tener denuncias en la FGR.

Que motivaría a García Luna a provocar este atentado, estará enterado acaso que pueden testificar en su juicio, como se enteró? Raramente olvidando por completo su ex jefe. Creemos que fue su mando supremo, algunos piensan era al revés.

Hace unos meses recordemos que un agente encubierto americano conocido como Greg, se hizo pasar por mafioso Ruso, al parecer intentó mandar a callar a periodistas que hablan de su caso donde lo involucran en delitos que cometió en México.

Un policía que le entregaron condecoraciones, nunca vio venir que agentes federales de Estados Unidos encubiertos se hacían pasar por sicarios Rusos, cayendo en una red de inteligencia policíaca que hace más grande su expediente, podemos ver su desesperación, comete errores que pueden llevarlo a recibir cadena perpetua, las nuevas evidencias en la Fiscalía de Nueva York, salen esquemas de sobornos, amenazas contra periodistas e intimidaciones contra testigos ordenadas desde la cárcel, esta ocasión García Luna tendrá un juicio muy difícil de ganar.

Raramente la defensa de García Luna, que lleva César de Castro, acusa al Departamento de Justicia de Estados Unidos por ocultar a sus testigos, cuál sería el motivo para desear conocer a quienes pueden declarar en su contra, por seguridad les niegan nombres.

Será hasta el juicio que se llevará a cabo en enero 2023, que estarán cara a cara.

Esperan no busquen más cambios de fechas por supuestamente buscar pruebas de su inocencia por las acusaciones de narcotráfico.

Esta vez tener amigos no servirán de mucho al expresidente, las leyes americanas son muy estrictas, deberá demostrar que no estuvo involucrado en los negocios ocultos de corrupción de su secretario en 2006 a 2012.

Si trabajó para Calderón, lo engaño o mejor dicho, nos engañaron a nosotros 6 años.

Cómo poderle llamar a un gobierno donde desataron una guerra sangrienta que volvió a México un país de lágrimas y caminantes buscando los cuerpos de sus familiares.

Siempre defendía su estrategia contra la delincuencia, entregando la fuerza federal entera a García Luna.

Hablan voces que también están investigando políticos y periodistas, esto saldrá hasta el juicio contra Genaro García.

La FGR, quiere regresarlo a México por tres delitos, por el momento será juzgado en Estados Unidos.

Esta vez los mexicanos exigen saber hasta donde llegó la corrupción política que se desató desde Vicente Fox hasta Felipe Calderón.

Al parecer sus ex colaboradores Cárdenas Palomino, Facundo Rosas pueden prestarse como testigos colaboradores esperando reducir su condena.

Esto apenas comienza

Usted qué opina de lo que sucede con el ex secretario de seguridad pública Federal y su ex comandante supremo Felipe Calderón.

