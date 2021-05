Reforma y sus tontos útiles: MCCI y Latinus

La encuesta aquella

“Ven desencanto en política anticorrupción de AMLO ”, dijeron el 2 de septiembre de 2020 la señoras María Amparo Casar , presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) , y Lorena Becerra , subdirectora de Datología de Grupo Reforma.

Eso expresaron ambas analistas, según una nota del diario Reforma, “durante la presentación del estudio ‘Los Mexicanos frente a la corrupción y la impunidad 2020’, que incorpora una encuesta levantada por Grupo Reforma y MCCI ”.

Lógicamente, MCCI pagó a Reforma la encuesta , de 1,500 entrevistas, con un error de estimación de +/- 3.9% y con un 95% de confianza. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 43%.

Ese fue un estudio interesante que enriqueció la oferta editorial de Reforma. Lo mejor para el periódico dirigido por Alejandro Junco fue que no solo no le costó —el dinero lo puso MCCI —, sino que quizá hasta obtuvo una utilidad al venderlo a la organización fundada por Claudio X. González Guajardo .

Los de Reforma, buenos empresarios, pero ¿qué ganó MCCI pagando el estudio?

Ni duda cabe que son bien listos los administradores de los diarios de Grupo Reforma: encontraron a alguien dispuesto a pagar un trabajo periodístico muy caro.

¿Qué ganó con tal encuesta Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad? Un elemento más para golpear a Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto de gobierno. La muy clara intención de esta asociación era la de seguir pegando al pilar fundamental de la 4T: el combate a la corrupción.

MCCI logró una utilidad política e ideológica, pero eso sí, hoy lo sabemos, con dinero, en parte, aportado por el gobierno de Estados Unidos.

Las encuestas de hoy

Y las de ayer… y otras que vienen. Desde el miércoles 19 de mayo, Reforma ha difundido encuestas de vivienda para los estados en los que habrá cambios de gobernador o gobernadora. Ya ha dado a conocer cuatro o cinco casos. Veamos sus números, que deben ser confiables.

Campeche, triple empate

1º Con 34% de las preferencias, Layda Sansores , de Morena

2º Con 32% de las preferencias, Eliseo Fernández , de Movimiento Ciudadano

3º Con 29% de las preferencias, Christian M. Castro , del PRI

Chihuahua, empate

1º Con 38% de las preferencias, Maru Campos , del PAN

2º Con 37% de las preferencias, Juan Carlos Loera , de Morena

3º Con 13% de las preferencias, Graciela Ortiz , del PRI

Sinaloa morenista

1º Con 53% de las preferencias, Rubén Rocha , de Morena

2º Con 43% de las prefrencias, Mario Zamora , del PRI-PAN-PRD

San Luis Potosí, empate

1º Con 38% de las preferencias, César Pedroza , del PRI-PAN-PRD

2º Con 38% de las preferencias, Ricardo Gallardo , del Verde

3º Con 17% de las preferencias, Mónica Rangel , de Morena

Michoacán, empate

1º Con 44% de las preferencias, Carlos Herrera Tello , del PRI-PAN-PRD

2º Con 41% de las preferencias, Alfredo Ramírez Bedolla , de Morena

3º Con 6% de las preferencias, Juan A. Magaña , del Partido Verde

¿Quién pompó?

Este es otro interesante trabajo periodístico que le saldrá gratis a Reforma ya que se encontró un segundo tonto útil para que lo pague : el sitio de internet Latinus , financiado por Roberto Madrazo y que tiene como sus estrellas a Carlos Loret de Mola y al payaso Brozo .

Reforma ha difundido cinco encuestas, pero seguramente publicará 15... y hasta 16 si acaso decidieron hacer un estudio más para estimar cómo más o menos quedará la composición de la Cámara de Diputados .

Encuestas de vivienda baratas, pero muy baratas, deben tener un costo de más o menos 300 mil pesos. Si multiplicamos esta cantidad por 16, esto es, por el número de encuestas que Reforma debe haberle vendido a Latinus, entonces la empresa de Roberto Madrazo, Loret y Brozo le pagó al grupo editorial de la familia Junco unos 5 millones de pesos, pero si los Junco —excelentes periodistas y mejores comerciantes— le clavaron la uña a la cartera del exdirigente del PRI, entonces el chistecito salió en unos 10 millones de pesos.

¿Qué gana Latinus pagando las encuestas de Reforma?

Por lo visto, le sobra dinero a la empresa de Madrazo, Loret y Brozo ; tienen tantos recursos que pueden derrocharlos en caprichos como pagarle a Reforma sus encuestas, y de las caras, además: en vivienda.

Seguramente Madrazo, Loret y Brozo pensaron que ese es una buena inversión en mercadotecnia: ganar prestigio asociando su marca , Latinus, con el influyente diario Reforma.

Si ese fue su cálculo, son muy malos empresarios . No veo la lógica de negocio para Latinus. Es demasiado dinero en algo que no les dará más visibilidad de la que ya tienen.

Una empresa que inicia, como Latinus, ¿hacer esos gastos tan elevados , más todo lo que pagan en producciones de video y en honorarios muy elevados (de cientos de miles de pesos al mes a sus colaboradores principales)?

Eso no hace ningún sentido. Así no son los negocios , ni los mediáticos ni los de ningún tipo. Su estado de resultados debe sumar enormes pérdidas porque, para colmo, las ventas de publicidad en esta época son muy bajas. ¿Para qué pagar tanto si no habrá un retorno de esa inversión? Solo hay una respuesta: es un proyecto político-sexenal financiado con dinero político que se gasta en algo que, suponen sus propietarios, les protegerá en caso de que se investiguen sus finanzas, muy ligadas al gobierno de Michoacán.

En efecto, vivo como es, Madrazo al apoyar económicamente a Reforma, está comprando protección .

La mala noticia para el señor Madrazo es que Alejandro Junco solo vende publicidad, suscripciones y patrocinios . La venta de protección ni le interesa ni le conviene. Así que, en el —no sé qué tan probable— caso de que se investiguen a fondo los dineros de Latinus, de haber algo indebido, Reforma lo difundirá como información principal. Nota es nota, dirán los Junco a los Madrazo si estos preguntan, y a otra cosa.

Latinus y el modelo Claudio X.

Algo que llama la atención es que Latinus haga lo mismo que la organización fundada por Claudio X González : pagarle a Reforma algunas de sus encuestas.

Ello no demuestra nada, pero, siendo tan conocida la buena relación entre Claudio X. y Carlos Loret , ¿no será que el fundador de MCCI también participa en Latinus ? Es nomás una pregunta.

¿Le atinarán esas encuestas?

No creo que estén mal hechas. Los estudios de opinión de Reforma en general son muy buenos.

El problema que tienen las encuestas financiadas por Latinus es que se hicieron todavía lejos de las elecciones , es decir, cuando siguen pasando cosas —alianzas, acusaciones, renuncias, debates— que pueden modificar las preferencias de la gente.

Cero que ese no será el caso de la última encuesta sobre Nuevo León que publique Reforma —esto es, el Norte, de Monterrey—, que se aplicará hasta el final de las campañas. Esta tendrá mayores posibilidades de acierto que las otras.

O sea que, en una de esas, algunas de las encuestas de Reforma patrocinadas por Latinus podrían resultar fallidas .

El negocio político de Latinus

Con tantos gastos en tiempos de ingresos muy reducidos , a Latinus en algún momento lo alcanzará la insolvencia . Ocurrirá cuando sus patrocinadores dejen de meterle dinero, es decir, cuando tal empresa cumpla con su objetivo político: golpear a AMLO tanto que el señor Madrazo quede satisfecho .

La única posibilidad de que no cerrara nunca a pesar de sus déficit financieros sería que dejara de ser una empresa y se convirtiera en una organización “sin fines de lucro”, sí, como MCCI , como las fundaciones o como las organizaciones políticas. En esta lógica Latinus hace lo correcto, pero solo en esta lógica.

Es bueno saberlo.