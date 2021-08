Adán Augusto López descarta aspiraciones presidenciales para 2024

México. - El recién nombrado titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) , Adán Augusto López, negó que vaya a buscar participar en las elecciones presidenciales que se realizarán en 2024.

Así lo indicó Adán Augusto López durante una entrevista en el noticiero radiofónico de Azucena Uresti, en la cual indicó que su tarea actualmente no tiene relación con una intención presidencial.

Al ser cuestionado de forma directa por la posibilidad de que busque contender por una candidatura en las elecciones presidenciales, Adán Augusto López rechazó la opción de forma inmediata.

Al respecto, el titular de la Segob señaló que su arribó al cargo, responde a la necesidad dar inicio a un proceso de armonización y construcción de acuerdos.

“Llego (a la Segob) a hacer un trabajo de armonización, de reconciliación, de conjunción política, de diálogo y de construcción de acuerdos (...) No, yo no me veo en nada de esas cosas (en elecciones de 2024). Mi tarea es otra.”

Adán Augusto López