Este viernes y sábado, una pausa. Elba Esther dará el “sí”

“Mi prisión Mi libertad Mi oscuridad y mi lucero Mezcla de brisa y tempestad Así te quiero Mi pasión Mi corazón Lluvia de mayo, sol de invierno ¿Qué me estás dando? ¿Qué tendrás? Tal vez encanto, veneno Amante del amor Quisiera ser la enredadera Que sube por tu piel de seda Beberme tu pasión Amarte entera Amante del amor” Juan Carlos Calderón

¡Viva el amor!, ¡Qué mejor manera de disfrutar un 14 de febrero que estrenando matrimonio! No sé si es lo que pensó la Maestra Elba Esther, pero los nuevos tórtolos pasarán esa fecha ya convertidos en marido y mujer.

Hoy viernes se darán el “sí” en Oaxaca en la ceremonia civil y, para continuar la marcha del amor, el sábado volverán a decir “sí quiero” en la ceremonia religiosa.

El abogado Luis Antonio Lagunas, de 36 años, sabe que para el amor no hay edad, dado que la novia tiene 77 primaveras cumplidas. La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su prometido mostrarán que, en un mundo pandémico, no hay nada mejor que apostar por el amor eterno… esto es, hasta que llegue uno nuevo.

Esperamos que la tercera sea la vencida, dado que es el tercer matrimonio de la maestra Elba Esther. Como muestra de que el amor perdona todo, los padrinos de la boda serán la hija de la maestra, Maricruz Montelongo y su yerno Fernando González, con quienes se reconcilió después de enojos y encabritamientos por un partido político que simplemente no pudo ser.

El abogado y novio de Elba Esther Gordillo fue uno de los defensores de la maestra que logró su liberación en el 2018; se puede adivinar que el amor nació tras barrotes y floreció en libertad.

Se sabe, por ende, que el susodicho es bueno para aquello del litigio.

También hizo sus pininos en la política al tratar de ir como diputado federal suplente del partido de la hoy futura esposa: Redes Sociales Progresistas. No lo logró.

A la fiesta están invitadas 150 personas y la organizan los papás del novio. De acuerdo a algunos periodistas, será al estilo “guerrerense”. Y no se sabe si son tan pocos invitados dada la sana distancia por el Covid o porque la maestra decidió no lastimar la carrera de ningún político en activo por asistir a una fiesta suntuosa…

¿Qué se le puede regalar a la feliz pareja? Ella ya lo tiene todo: pinturas invaluables, zapatos de diseñador, Hummers en la cochera, políticos coqueteando su poder…

Pero, bueno, siempre hay algo que falte.

Esperemos que el matrimonio dure tanto como el amor que le tiene la maestra a sus bolsas Chanel y si usted desea mandarles algún regalo a los novios, siempre puede darse una vuelta en la sección “bodas” de Neiman Marcus.

¡Quién lo iba a decir! Resulta que esta boda da un respiro en el maremágnum de malas noticias que asolan al país. A más de uno arrancará una sonrisa, para algunos será motivo de sorna (me incluyo), otros pensarán que la boda no es por interés, tan solo por el capital… los menos, los amantes del amor, brindarán porque unos enamorados se dan el sí.