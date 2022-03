Estadio Corregidora: Violencia monumental

La violencia en el Estadio Corregidora no es un fenómeno nuevo; esto tiene muchos años de suceder. Los gobiernos estatal y municipal de Querétaro ya sabían que esta situación era grave y que se podía desbordar. ¿Por qué no tomaron las medidas necesarias para prevenir esta tragedia?

En Guadalajara, los aficionados del Atlas, reunidos cerca del estadio Jalisco, hablaban, el sábado por la noche, de personas fallecidas tras la bronca ocurrida en el estadio Corregidora. Incluso, han colocado una ofrenda a los muertos. Mientras que el gobierno de Querétaro afirma que no hubo fallecidos, sino sólo lesionados. Alguien miente.

Fallas monumentales del gobierno estatal: El manejo deficiente (hermetismo, control de daños, factor mediático) de la comunicación social, dio pie a la incertidumbre. En vez de salir a los medios a informar y parar las especulaciones sobre los hechos sucedidos el sábado en el estadio Corregidora, el gobierno estatal de Querétaro convocó a rueda de prensa un día después, a las 10:00 a.m. Más de 12 horas después de los acontecimientos ¿Por qué tanto tiempo?

Por si faltara, la Secretaría. de Seguridad Pública Municipal de Querétaro abre el día domingo con un tuit sobre el clima, como si no pasara nada, y sin informar puntualmente a la sociedad y a la población de esta demarcación sobre los hechos del día 5 de marzo.

La sociedad demanda una investigación eficiente e inmediata para deslindar responsabilidades, y que se haga justicia. Aunque el gobernador reconoce que hubo omisiones o fallas en el operativo de seguridad pública, por el momento, no hay detenidos ni destituciones de funcionarios públicos estatales ni municipales por estos hechos.

Esa es la parte del poder político, sin embargo, ¿Cuál es la responsabilidad de los “industriales” y de los grupos del poder económico en el manejo del fútbol en México?

La autocrítica, por otra parte, no existe en los gobiernos. Hay más arrogancia que humildad. No se ubican como servidores públicos. La destitución de autoridades responsables por omisión, es lo único que se acerca a la autocrítica, pero el gobernador nunca va a aceptar que también se equivocó al no brindar la seguridad pública necesaria a ambas aficiones futboleras y a la sociedad queretana en general.

El gobierno estatal de Querétaro, con apoyo de la mayoría del congreso estatal, decretó el reemplacamiento (con costos altos) de vehículos en este 2022, con el argumento de fortalecer a la política estatal de seguridad pública. ¿Qué relación guardan estos hechos trágicos, del sábado, con la toma de decisiones del más alto nivel de gobierno en este ámbito? ¿Es un acto de gobierno de carácter recaudatorio o de política de seguridad pública, como prioridad? ¿Hay problemas serios de organización, logística, equipamiento, estrategia, capacitación y financiamiento de la seguridad pública en la entidad?

Como ciudadano de Querétaro, me pregunto: ¿El gobierno del estado de Querétaro lava su cara con una conferencia matutina, en domingo (como con manguera de alta presión); o sea, para este gobierno estatal no hubo errores propios, sino de otros en los hechos de este sábado?

Pregunta para las autoridades judiciales y del Ejecutivo estatal: ¿La manera en que ocurrió la violencia monumental registrada este sábado en el Estadio Corregidora (heridos, inconscientes, desnudos, presuntos fallecidos, según las redes sociales digitales), guarda alguna relación con los procedimientos utilizados por sicarios y por organizaciones de delincuencia organizada?

Frente a esta violencia monumental e irracional observada en el recinto futbolero ¿qué va a pasar durante la marcha o movilización de este 8-9 marzo, cuando se conmemorará el día internacional de la mujer y contra la violencia en Querétaro? ¿Qué dispositivos o condiciones preventivas de seguridad se brindarán a la ciudadanía?

Finalmente, diré que son notables los problemas (por incapacidad profesional) para dar respuesta a las demandas ciudadanas: Pongo sólo un ejemplo, de varios: Hace más de un año solicité la intervención de las autoridades estatales y municipales, para atender la falla de alumbrado público (más de 2 kilómetros, con instalaciones seminuevas), en un tramo de la carretera Querétaro-Huimilpan, justo enfrente de la entrada del Parque Cimatario. No se ha hecho nada. Ojalá que las/los periodistas, lo mismo que las autoridades, se den una vuelta por la noche en esa zona. ¿Qué tiene que pasar para que se tomen medidas preventivas en este tipo de asuntos semejantes, donde se pone en riesgo la seguridad ciudadana?

Juan Carlos Miranda en Twitter: @jcma23