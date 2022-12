El respeto a la barda ajena es la paz...

Qué agradecida debe estar la jefa de gobierno de la Ciudad de México con consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral. Invaluable, sin duda, el apoyo que ella ha recibido del INE.

Si quienes mandan en el instituto quisieron dañar a Claudia Sheinbaum, la beneficiaron. Y es que la sanción que le impusieron Lorenzo Córdova y el resto de quienes integran la cúpula del INE, solo ha servido para reforzar la expresión pintada en tantas bardas, #EsClaudia .

¿Que eso es campaña anticipada? Si el INE no lo prueba, no lo es. Se trata más bien de algo muy distinto: libertad de ciudadanos y ciudadanas de hacer lo que quieran con sus bardas.

De hecho, como no hayni habrá evidencia de que las bardas las haya ordenado pintar la señora Sheinbaum, las autoridades electorales la castigaron exigiéndole que se deslindara de las mismas, es decir, que hiciera “un llamado a simpatizantes y a la ciudadanía en general” para que se abstengan de seguir pintando bardas o escribiendo su nombre en redes sociales.

¿En serio se vale que el INE ordene a una funcionaria solicitar a la gente no ejercer su liberad de expresión? Lo único que ha pasado es que, al menos en redes sociales —y creo que es algo que ocurrirá también en las bardas de todo el país— la gente indignada con una medida tan autoritaria ha difundido todavía con más ganas que antes eso de #EsClaudia.

Marcelo Ebrard tomó nota y en su acto —este sí— de abierta campaña anticipada en el WTC dijo que “me va a llegar la sanción del INE”. Lo comentó después de organizar un equipo de operadores electorales para que le ayuden en todo el país a “ganar la encuesta interna de Morena”.

O sea, Ebrard está pidiendo al INE piso parejo: si el instituto ayudó a Claudia con un castigo ridículo, que lo ayuden a él también.

El instinto de Marcelo es correcto: el canciller necesita todo el ruido posible para mejorar en las encuestas publicadas, en las que va perdiendo frente a Sheinbaum. En todas, sin duda.

¿Y Adán Augusto López, la otra corcholata? Aunque quienes siguen atados a los códigos sucesorios de otras épocas digan que él es el verdadero tapado, no logrará nada si no crece en las encuestas, y no ha crecido: sigue en tercer lugar y en algunas hasta en la cuarta posición.

Guste o no, Andrés Manuel tiene palabra y habrá encuesta en Morena. Y, como sabemos, hasta ahora Claudia supera a sus rivales con facilidad en las encuestas conocidas. Y con la ayuda del INE, seguramente ampliará su ventaja.