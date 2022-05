Como cada año, en el Puerto de Acapulco se lleva a cabo el tradicional “Tianguis Turístico”. Este año llega con varias novedades y develaremos algunos de los entretelones de lo que pasa en las empresas de aviación, en torno a este foro de negocios.

Comencemos por Aeroméxico, quien ha anunciado el crecimiento de su flota, retomando la planeación que tenía antes de la pandemia; en ella tenían la intención de invertir cerca de 5 mil millones de dólares en los próximos cinco años. El encargado de dar a conocer este plan de crecimiento de la aerolínea fue Christian Pastrana, director de Comunicación y Asuntos Públicos.

Rodrigo Sandoval, director de bancos y lealtad de Grupo Aeroméxico anunció que el crecimiento de la flota pasará de 133 aeronaves, en mayo, a 147 equipos para el cierre del año. La empresa se decantará por equipos Boeing 737MAX, dejando de lado los aviones modelo Embraer. Por otro lado, informó que en el primer trimestre de 2022 se registró una recuperación de 31.2%, con 4.1 millones de pasajeros transportados.

Eso no es todo pues también comunicaron que Aeroméxico se encuentra colaborando para la recuperación de la Categoría 1; se cuidó de no precisar el monto al que ascienden las pérdidas en la aerolínea por dicho tema, aunque evidentemente sí las tienen contabilizadas.

Christian Pastrana aseveró ante los presentes en el Tianguis Turístico: “Estamos trabajando muy de cerca con la Canaero, con la IATA. Recordar que la degradación de categoría en la seguridad aérea es un tema relacionado con la autoridad aeronáutica del país, no es a las aerolíneas”.

Aprovechando el foro, ambos funcionarios de la aerolínea más grande del país anunciaron el aumento de operaciones que saldrán del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). A partir del 15 de agosto estarán operando cinco destinos más, y tendrán ocho en total: Acapulco, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Mérida, Puerto Vallarta y Villahermosa. Una novena ruta estará operando en la segunda quincena de octubre, y será Veracruz.

Christian Pastrana refirió que las operaciones que saldrán del AIFA son en adición a las que tienen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con la finalidad de ofrecer una oferta mayor a su clientela. Aseguró que Aeroméxico cuenta con una flota que les permite tener operaciones en ambos aeropuertos, sin que deban cancelar destinos ni frecuencias, con la finalidad de aprovechar la infraestructura existente. Dejó claro que por el momento no les interesa operar desde del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

Aeroméxico anuncia compras y expansión pero pago poquito de utilidades

Todos estos números “felices” fueron anunciados mientras la empresa, de manera interna, se encuentra en plena “Repartición de utilidades”, proceso obligatorio de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, los trabajadores de “Aeroméxico Sistem”, donde se encuentran aglutinados los trabajadores de rampa, están muy descontentos con el reparto que hizo la compañía aérea, pues los depósitos por ese rubro van de los $5.79 pesos a los $6.00 pesos, no más. Sí, estimado lector, ni siquiera el importe de un viaje en MetroBus. Es totalmente comprensible que estos trabajadores se estén preguntando si el crecimiento que anuncian los directivos no está siendo a costillas de los trabajadores.

Cambiando de empresa, la pequeña Transportes Aeromar ha declarado que no está en quiebra, que son “puras mentiras y noticias viejas”; los reporteros presentes en el Tianguis Turístico tuvieron que cazar a Danilo Correa, director de Aeromar, quien se escabullía para no dar declaraciones.

Pero sucedió lo inevitable, lo acorralaron y dio la siguiente declaración: “Estamos cada vez mejorando más porque los números vienen mejorando para toda la industria, para la aviación para el sector turístico”. También explicó que han reestructurado su deuda -adquirida antes de la pandemia- con Bancomext, que forma parte de los bancos de desarrollo dentro de la administración pública federal. Y sobre los cuestionamientos que le hizo la prensa sobre si Aeromar iba o no a operar desde el AIFA, Danilo Correa optó por el mutis, esto es, guardó silencio.

Tenga en cuenta estimado lector, que Aeromar es por ahora la empresa que más adeuda turbosina a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), entre otros pagos que debe hacer para poder sacar su operación, y que en lugar de llegar equipos nuevos, estos se han ido yendo; debemos tener claro que Aeromar solamente está operando con seis aviones y que su personal está renunciando por los atrasos en los salarios. Ya veremos si es verdad lo dicho por Correa, porque los trabajadores tienen una información muy diferente: que están dejando morir sola a la empresa.

Volaris y Viva Aerobús, al alza en el Tianguis Turístico

Ahora, con respecto a las aerolíneas de bajo costo, la empresa que dirige Carlos Zuazua, VivaAerobus, ha anunciado que operará un vuelo de la ciudad de Guadalajara a Bogotá. El itinerario que compartieron fue:

Guadalajara (GDL) 18:00 – Bogotá (BOG) 00:10 miércoles y sábado.



Bogotá (BOG) 01:10 – Guadalajara (GDL) 05:30 jueves y domingo.



Estos vuelos serán operados en aeronaves Airbus A320 y A321, cuya capacidad de asientos es de 186 y 240 asientos, respectivamente. También anunció el inicio de diversas operaciones desde el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), así como el incremento de rutas saliendo desde el AIFA.

Tanto VivaAerobus como Volaris se encuentran reclutando personal en diversas áreas, ante la llegada de la temporada alta de verano. Y es que evidentemente no quieren que los agarren con los dedos en la puerta. Y tampoco que el Sindicato de Sobrecargos (ASSA) les juegue chueco, llevándose sobrecargos a las filas de Aeroméxico, como lo han hecho en el pasado con Aeromar y después con Interjet.

En el caso de la aerolínea que comanda Enrique Beltranena, Volaris, no solo está ampliando sus operaciones en el AIFA, sino que también tienen puestos los ojos en el Aeropuerto de Puebla, expresando posibilidad de abrir una ruta Puebla-Mérida, como también abrir la ruta Mérida-León.

Dentro del marco del Tianguis Turístico, el Gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal, junto con su similar de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, firmaron cartas de intención para el establecimiento de estas nuevas rutas, que comenzarán a operar este año, con el vicepresidente de Volaris, Holger Blankenstein, la presidenta Marcela Toledo Beltrán y el director general de la aerolínea TAG, Julio Gamero. Sinceramente, estos “tianguis” siempre se llenan de buenas intenciones, ojalá me equivoque y las aquí firmadas lleguen a concretarse.

Para finalizar, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) ha reportado 255 nuevas rutas internacionales, detallando que se tiene registro de 561,000 pasajeros transportados, que significa una derrama de 590 millones de dólares. Esto a pesar de que la aviación nacional sigue en Categoría 2, y con la resaca propia de una pandemia como la de Sars-Cov2.

Por supuesto celebro que el evento de mayor relevancia en el sector se lleve a cabo por segundo año de forma presencial, dejando atrás sus versiones digitales e híbridas. No es asunto menor que se puedan dar cita agencias de viajes, aerolíneas, hoteleros e inversionistas de todo el país, así como los participantes que están conectados con la industria del turismo en México.

Lo importante, desde mi muy particular punto de vista, es que no nos quedemos con el oropel y los fuegos artificiales. Que las fanfarrias no nos distraigan de todos los temas que siguen pendientes, y que es indispensable resolver para que todas y cada una de las promesas, proyecciones y buenas intenciones plasmadas en el Tianguis Turístico, lleguen a feliz destino.