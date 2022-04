En la industria aeronáutica estamos acostumbrados a ver que cada sexenio nacen y mueren aerolíneas. Nombres y logos van y vienen, y la pérdida de una línea aérea afectará a cada usuario de manera diferente. Por ello hay empresas de aviación que pasan sin pena ni gloria, y otras que a pesar de los años siguen siendo añoradas por los pasajeros.

A principios de este año un exdirectivo de Interjet fundó la aerolínea “Aerala”. Su página web sigue en construcción y según algunos trascendidos, comenzará operaciones en el mes de octubre de este año, operando desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Quienes ya llevamos varios años dentro del medio, sabemos que este tipo de anuncios acerca de una nueva aerolínea puede ser una mera estrategia, una cortina de humo para “despistar” el tema central, como podría serlo el caso de los trabajadores de Interjet, y el dinero que se les adeuda por parte de los dueños, y por supuesto también el incumplimiento a miles de pasajeros que se quedaron sin el servicio, previamente adquirido.

Al mismo tiempo, los trabajadores de la empresa Transportes Aeromar, han estado escuchando en los últimos días muchos rumores sobre la posibilidad que el dueño de la empresa abra otra aerolínea, pero en el vecino país de Guatemala. No hay nada cierto, lo único verdadero es que a los empleados de Aeromar siguen sin pagarles; las deudas por parte de la compañía de aviación se acumulan y los trabajadores tienen un estallamiento a huelga prorrogado al 16 de junio del presente año.

De nueva cuenta los pasajeros de dicha aerolínea están en la incertidumbre de lo que pasará después de esa fecha, pues no sabemos sI pilotos y sobrecargos volverán a prorrogar, o decidan estallar la huelga por los innumerables incumplimientos de su empresa.

Las rutas más importantes de Transportes Aeromar son las que comercialmente se les llama “El mundo Maya”. Por eso Enrique Beltranena, Director de Volaris, ha estado explorando la posibilidad de ampliar sus rutas. El pasado 11 de abril recibió una carta por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala, rechazando su solicitud de realizar la ruta “Cancún-Mundo Maya-La Aurora” y viceversa.

Evidentemente la respuesta de Enrique Beltranena no se hizo esperar, y arremetió en redes sociales con su respuesta a la negativa por parte de la autoridad aeronáutica guatemalteca.

“A pesar de tener una política de cielos abiertos, #Guatemala ha mantenido una ley que no beneficia al turismo dentro del territorio nacional y actúa en favor de determinados operadores aéreos, en lugar del país, su turismo y la economía.” Enrique Beltranena

Todo depende del cristal con que se mire. Hasta este punto, podríamos pasar de largo el comentario del Director de Volaris, pero hoy en día la línea aérea Transportes Aéreos Guatemaltecos, mejor conocida como TAG, se está consolidando como línea área del Mundo Maya, según su Director Julio Gamero.

Este año, TAG contará con nuevos destinos a México, como lo son Tapachula, Cancún, Tuxtla Gutiérrez, Mérida y Oaxaca. Además ha anunciado que a partir del 29 de abril conectará a Mérida con Guatemala con cuatro frecuencias semanales, por tan solo $199 dólares el viaje redondo.

En una entrevista dada por el Director de la aerolínea TAG, mencionó sin ambigüedades: “Nuestro plan es crear más rutas con México, poder llegar a tres nuevos destinos en México, además de la ciudad de Tapachula y con Cancún a dos puntos, a Guatemala y Flores Petén, Guatemala”.

El plus es ofrecerles a sus pasajeros la posibilidad de conectar con destinos a Centroamérica, como El Salvador, Belice y Honduras. Por supuesto que hay mercado, y es por ello el interés de explotar las rutas que lleven a dichos destinos.

Como podemos observar hay un marcado interés por la zona de la Península de Yucatán. No solo las aerolíneas nacionales, sino que las internacionales también quieren un pedazo del pastel que se llama “Mundo Maya”, un paradisiaco recorrido desde Tikal, en Guatemala, para ir subiendo rumbo a Chichén Itzá, pasando por Palenque, Uxmal, entre los destinos más famosos.

Por eso no debemos echar en saco roto el rumor sobre la intención de crear otra línea aérea, pero ahora radicada en Guatemala, que le haga competencia directa a TAG; no suena para nada descabellado. Estemos expectantes de lo que pueda ocurrir en los próximos meses, muy pendientes de si llegan o no a un acuerdo en Aeromar. La nueva línea Aerala no ha definido qué rutas tendrá, ni tampoco ha esbozado en cuales podría estar interesadas. Volaris no parece que se quedará esperando cruzado de brazos.

La pregunta está en el aire: ¿en breve veremos nuevas aerolíneas? La respuesta es de pronóstico reservado. Lo que sí es una realidad es que a mayor oferta, mejor el precio para el usuario final, que bien puede ser usted, querido lector.