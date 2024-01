Por El Pordiosero

Las irregularidades en la entrega de plazas de base a familiares, novias, compadres y a quienes hayan pagado en el ISSSTE , se extendió a prácticamente todas las unidades administrativas. La corrupción ha alcanzado tales niveles, que en algunos casos están coludidos funcionarios del Órgano Interno de Control (OIC).

Mientras, el director general, Pedro Zenteno, se prepara para renunciar después de las elecciones presidenciales de junio y convertirse en secretario de salud en el Estado de México en el gobierno de Delfina Gómez, la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de basificar a quienes laboraron durante la pandemia de Covid-19, se perdió en una maraña de funcionarios y dirigentes sindicales corruptos.

En Colima, se entregaron 19 plazas de base -el mismo número de los que trabajaron durante la pandemia, ninguno de los cuales fue tomado en cuenta-. Katia Yuleni Hernández Francisco ocupaba el lugar 40 en la lista de bolsa de trabajo propuesta por la autoridad; pero al ser esposa del jefe de enfermería del turno vespertino de la clínica hospital “Miguel Trejo Ochoa”, Pedro Cerrillos, le entregaron la plaza número 205381 de enfermera general titulada “A”, con horario especial de martes, jueves y sábado con descanso.

Entrega de 19 plazas de base en el ISSSTE, Colima (* agendapropia.mx)

Para evitar que fuera impugnada dentro de los 10 días hábiles que establece el artículo 52 del reglamento de bolsa de trabajo del ISSSTE, la asignación de la plaza fue boletinada cuando faltaba sólo un día para que venciera el término.

Entrega de 19 plazas de base en el ISSSTE, Colima (* agendapropia.mx)

Julio César Hernández Pastor, coincidentemente también ocupaba el lugar 40 sólo que en la lista de propuestos por la sección del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE) en Colima. Le fue otorgada la plaza de base número 94265 de auxiliar de enfermería “A” con horario especial de sábado, domingo y días festivos. Es hijo de Julio Hernández, mano derecha de Pablo Alfonso Olachea Martínez, secretario general de la sección “Colima” del SNTISSSTE e integrante de la subcomisión de bolsa de trabajo.

Gabriela Isabel Silva Cruz ocupaba un mejor lugar en la lista de propuestas de la sección sindical, el 27. Se le entregó la plaza de base 97776 auxiliar de enfermería “A”. Es familiar de la jefa de recursos humanos de la delegación estatal del instituto.

En la última entrega, incluimos el formato FM1 del nombramiento de Jesús Antonio Rodríguez Tapia en la plaza de base número 64453 apoyo administrativo en Salud A1, adscrita a la subdirección de afiliación y vigencia de derechos de la dirección de incorporación, recaudación e inversiones. Es hijo de Jesús Rodríguez Méndez, secretario general de la sección 1 “Oficinas centrales” del SNTISSSTE.

Ninguno de esos cuatro basificados trabajó durante la pandemia de Covid-19, por lo que no reúnen el requisito establecido en la orden del presidente López Obrador para acceder a la inamovilidad en el empleo .

Incluso, ninguno de ellos se encontraba en el primer lugar de las listas de bolsa de trabajo, por lo que su nombramiento violentó la fracción II del artículo 22 del reglamento, la cual ordena que la nominación para ocupar plazas, debe hacerse en favor de quien ocupe el primer lugar.

En el caso del hijo de Rodríguez Méndez, el coordinador administrativo en la subdirección de afiliación y vigencia de derechos, Julio Nahib Alonso Nájera, se oponía a que se le entregara la plaza de base por no reunir los requisitos. En el acta administrativa que se levantó, consta esa oposición.

Sin embargo, las presiones ejercidas por la subdirectora de afiliación y vigencia de derechos, Elizabeth Guerrero Sañudo y del jefe de servicios de coordinación operativa del sistema nacional de afiliación y vigencia, José Carlos Sánchez Yllanes, en complicidad con personal del Órgano Interno de Control (OIC), lo doblegaron.

Sánchez Yllanes, un panista emboscado -trabajó con Pedro Vázquez Colmenares en la Dirección de Prestaciones Económicas en la gestión de Benjamín González Roaro como director general-, atendió una petición de Selena Gabriela González Ortega que le fue hecha a través de Guadalupe Galván.

La señora Galván es la delegada de la seccional en esa área. Apuesta a que será la sucesora de Rodríguez Méndez en la secretaría general en agosto de 2026, tras la desaparición de José Manuel Rosado (qepd), a quien se le había prometido.

En Sinaloa, además de basificar a hijos de integrantes de la dirigencia seccional que encabeza Graciela Robledo -entre otros de Lorena Berrelleza, secretaría de becas, le entregaron una plaza de médico general con sólo dos años en lista de bolsa de trabajo; a la hija de Perla Armenta, plaza en cocina en Mazatlán; y al hijo de Javier Guzmán, secretario de deportes, plaza en mantenimiento en clínica de medicina familiar-

Entrega de plazas de base en el ISSSTE, Sinaloa (* agendapropia.mx)

A Jonhatan Avitia García lo subieron dos niveles en el escalafón y le entregaron un turno opcional; es hijo de Reyes Avitia, de la dirigencia seccional. A Stefany Nizayeth Munguía Araujo, la promovieron de enfermera general titulada “A” a enfermera general titulada “B” en el área de tococirugía; es sobrina de Rosa María Munguía Pastor, de la dirigencia nacional del SNTISSSTE.

La Comisión Nacional Mixta de Planeación de Recursos Humanos -integrada por representantes del ISSSTE y del sindicato mayoritario- estableció como requisitos adicionales para la basificación, que los nominados hubiesen realizado guardias, suplencias o interinatos durante la pandemia.

La mayoría de las basificaciones están viciadas de nulidad no sólo por incumplir el requisito previsto en la circular CNMPRH/4aExt/2/2023, sino además por no ajustarse a lo ordenado por el reglamento de bolsa de trabajo. El OIC del que es titular Luis Antonio García Calderón -¿sigue viendo para otro lado para no cumplir con la ley?-, está obligado a emprender investigaciones y sancionar los actos de corrupción.

Según el presidente López Obrador durante su gobierno de ha emprendido una contundente guerra contra la corrupción . En el ISSSTE, por lo menos, no sólo no ha disminuido, sino incluso se ha incrementado escandalosamente en la gestión de Pedro Zenteno en la dirección general.

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales