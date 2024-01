Por El Pordiosero

La basificación de trabajadores que laboraron durante la pandemia de Covid-19, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador , fue ignorada en el ISSSTE por funcionarios y dirigentes sindicales y convirtieron la decisión en un festín de corrupción.

Mientras, se insiste en que el director general del instituto, Pedro Zenteno, abandonará el cargo después de las elecciones presidenciales de junio, para incorporarse al gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México como secretario de salud; y que el director médico, Ramiro López Elizalde, está más interesado en su participación en la campaña de Claudia Sheinbaum.

En prácticamente todas las áreas administrativas a nivel nacional, la queja es recurrente: funcionarios y dirigentes sindicales pasaron por alto la instrucción presidencial en la basificación y movimientos escalafonarios, sin respetar los primeros lugares de la bolsa de trabajo, para promover a hijos, esposas, novias, compadres, recomendados y quienes incluso hubiesen pagado por una plaza.

La corrupción alcanzó tal nivel, que en Michoacán uno de los sindicatos minoritarios, reclamó la renuncia de dos funcionarios por las irregularidades.

Incluso, se sospecha que una mujer, de nombre Ana Luz Salas, que ocupaba el lugar 18 en la lista de bolsa de trabajo, fue basificada por orden el subdirector de personal, Ali López Castellanos, tras haber sido inscrita con apoyo de la sección sindical 1 “Oficinas centrales” del sindicato mayoritario.

En la subdirección de afiliación y vigencia de derechos -dependiente de la dirección de incorporación, recaudación e inversiones-, el 8 de agosto se le otorgó una plaza de base a Jesús Antonio Rodríguez Tapia, a quien le correspondió el número de empleado 404809. El nombramiento fue firmado por la subdirectora, Elizabeth Guerrero Sañudo, y el coordinador administrativo, Julio Nahib Alonso Nájera.

El beneficiario es hijo del secretario general de la sección 1 “Oficinas centrales” del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), Jesús Rodríguez Méndez.

Prueba irrefutable de la corrupción, presentamos el formato FM1 que acredita ese ingreso. El coordinador administrativo, según esto, se negaba a firmar el otorgamiento de la plaza, de acuerdo con quienes conocen irregularidades del proceso, por lo que fue presionado por la subdirectora Guerrero Sañudo a petición de un jefe de servicios.

Formato FM1 que acredita el ingreso a una plaza de base en el ISSSTE de Jesús Antonio Rodríguez Tapia (* agendapropia.mx)

Y es que el hijo del dirigente sindical no reunía los requisitos, debido a que no realizó ni guardias ni suplencias durante la pandemia, por lo que en la lista de espera de la bolsa de trabajo no ocupaba ni el primero ni el segundo lugar. Según esto, el muchacho no quería trabajar en el ISSSTE porque deseaba ejercer su carrera en comunicación social, pero fue obligado por el papá.

En esa basificación habría sido determinante José Carlos Sánchez Yllanes, jefe de servicios de coordinación operativa del sistema nacional de afiliación y vigencia -bajo las órdenes de la señora Guerrero Sañudo-. Atendió una petición de Selena Gabriela González Ortega, secretaria de promoción turística de la seccional.

Sánchez Yllanes y la dirigente sindical, se relacionaron en el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa , en la dirección de prestaciones económicas del ISSSTE, cuando el primero se integró al equipo de trabajo de Pedro Vázquez Colmenares. La plaza de base que ella ocupa está adscrita a esa área; es la voz más influyente en la seccional, por encima incluso del secretario general.

La secretaria de promoción turística saltó a la fama en las fiestas navideñas, al encabezar, con Rodríguez Méndez, las porras para la presidenta del SNTISSSTE, Norma Liliana Rodríguez Argüelles, y posar en fotografías con Jessica Pamela Rodríguez Rodríguez -hija del dirigente y quien goza de comisión sindical-, por encima de la esposa, Virginia Abúndez Fuentes, quien es además la secretaria de finanzas.

Para que fuese posible la basificación corrupta, fue necesaria la intervención de la subdirectora Guerrero Sañudo, a petición de su jefe de servicios. Al violentarse disposiciones legales, el Órgano Interno de Control (OIC) debiera intervenir, además de que es procedente la impugnación correspondiente, por las pruebas que hacemos públicas. La corrupción debe combatirse de manera frontal.

Para cumplir la orden presidencial, la comisión nacional mixta de planeación de recursos humanos -integrada por representantes del ISSSTE y del sindicato mayoritario el SNTISSSTE-, emitió el acuerdo CNRH/4a ord/2/2023 el 3 de agosto del año pasado, en el que estableció requisitos y criterios para ocupar las plazas vacantes definitivas de base -adicionales además a los señalados en bolsa de trabajo-.

Puntajes para bolsa de trabajo del ISSSTE (* agendapropia.mx)

Los lugares en bolsa de trabajo se determinan por puntajes que a los aspirantes les otorga el nivel de estudios, parentesco con trabajadores, tiempo acumulado de servicios en el instituto -interinatos, guardias o suplencias- y tiempo de registro. En la basificación ordenada por el presidente de la república, es requisito sine qua none haber laborado durante la pandemia de la Covid-19.

Al formar parte el secretario general de la seccional de la subcomisión mixta de bolsa de trabajo de la zona norte en la Ciudad de México -junto con Eufemia Ángeles Aguilar-, debió manifestar su conformidad con el ingreso corrupto de su hijo, por lo que pudiera haber incurrido en conflicto de intereses, sancionado de manera administrativa e incluso con eventuales consecuencias penales. No deslindar responsabilidades mostrará que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha distinguido por la corrupción.

Rodríguez Méndez se formó en el grupo corrupto de Hilario Ramírez, el cual ha engendrado personajes del nivel de Emigdio Zárate y Alicia Aranda.

En el supuesto que el director general del ISSSTE renuncie después de las elecciones presidenciales de junio, dejará una herencia de corrupción en prácticamente todas las áreas, frente a la actitud permisiva del OIC -a cargo de Luis Antonio García Calderón- y de la directora jurídica, Verónica Curiel.

Colaboración especial para SDP Noticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales