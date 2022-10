EL FONDO DEL MEOLLO

David Medrano además de ser un gran compañero, es un muy buen periodista, un verdadero insider del periodismo deportivo. La entrevista que ha realizado con Néstor de la Torre, donde solamente hemos visto fragmentos, ha sido una bomba en la Selección Nacional a días de que arranque el mundial de Qatar. Y aunque nada tiene que ver con la actualidad, demuestra la podredumbre que se vivió en ese equipo durante la gestión de Decio de María.

El presidente de la federación traicionó a Néstor de la Torre por castigar a algunos futbolistas de la parranda con 26 sexo servidoras, 27 más bien dice Néstor contando al famoso Yamilé, el que fue o la que fue la manzana de la discordia del convivio regiomontano.

Fue en el 2010 tras un partido contra Colombia. Néstor de la Torre en aquel momento fungía como director de Selecciones Nacionales y como le dijo a David Medrano, tenía todas las pruebas de la fiesta, del ingreso de las mujeres al hotel Camino Real, por eso aplicó un castigo, injusto para muchos, pero castigo al fin y al cabo, claro sin el consentimiento de quien debía avalarlo, pero como explicó el ex dirigente, pues estaba ahí de borracho con los jugadores, Decio de María.

50 mil pesos de multa a todos los futbolistas, pero solamente a dos, a Efraín Juárez y a Carlos Vela, suspensión de seis meses de la Selección Nacional. La razón, eran los solteros del grupo, habría que sacrificar a alguien y ahí fue cuando se sacrificó a futbol mexicano, porque gracias a esa estúpida decisión consensuada por los futbolistas fiesteros, condicionaron a Carlos Vela para el futuro, y claro que el hoy jugador del LAFC tenía razón de mandarlos a freír espárragos.

Tarde, como suele suceder en estos casos, pero llegó la verdad. El testimonio de De la Torre es muy valioso, la entrevista de David es muy buena, pero la realidad es que desde esa noche cambió todo para la Selección Nacional.

Ante los castigos impuestos por Néstor de la Torre, los líderes del equipo, despechados, acabronados por haber sido ventilados, mandaron la siguiente carta a la Federación:

FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL, A.C.

COLIMA 373 COL. ROMA SUR

LIC. JUSTINO COMPEAN PALACIOS

Presidente

LIC. DECIO DE MARIA SERRANO

Secretario General

Lic. Compeán y Lic. de María.

Con mucho respeto nos dirigimos a ustedes, como principales cabezas y responsables de la máxima institución que rige y dirige el deporte más importante en nuestro país. No podemos dejar pasar más tiempo sin manifestar nuestro pensar y sentimiento con los acontecimientos que iniciaron, no el jueves 9 de septiembre de este año, sino desde hace más tiempo y que están culminando con una conferencia el día de ayer con exposición presuntuosa, de acaparamiento de reflectores y de un claro deshago de complejo de inseguridad personal, con incapacidad clara de liderazgo, utilizando para subsanar éste, el terrorismo y las amenazas.

No somos ajenos e indiferentes a los conceptos de disciplina, orden, profesionalismo, entrega, jerarquía y otros más, pero el que tampoco podemos dejar a un lado es al código de respeto interno a la confidencialidad.

Desde hace mucho tiempo, lo que sucede dentro del seno de la Federación, se queda ahí, en la misma Federación. Es muy sencillo, la ropa sucia se lava en casa. Eso siempre había existido y desde hace algún tiempo, ha dejado de ser así.

El problema nosotros lo vemos de forma y nos queda muy claro que tiene solución. Haciendo un análisis, lo más objetivo posible y dentro de nuestros alcances, podemos observar que lo único que se obtuvo como resultado de esta situación es lo que exponemos a continuación.

1. Desde la llegada del nuevo Director General de la Comisión de Selecciones Nacionales, lo que hemos recibido ha sido un trato osco y prepotente, y hasta hemos dejado de disfrutar de nuestra labor diaria.

2. Como se menciona en el segundo párrafo de este documento, en ningún momento nos estamos quejando ni negando al apego irrestricto de los reglamentos, pero sí del protagonismo tan exagerado y ávido de este personaje, deseoso de ser reconocido por sus “acciones” encubiertas en “orden, disciplina, proyectos y resultados”.

3. Los “procesos” existen, pero están rodeados de pequeños ingredientes que los hacen exitosos o los llevan al fracaso, es por esto que les preguntamos a ustedes, ¿es éste el proceso correcto de consolidación de nuestra Selección Nacional?.

4. Aceptamos que pudieron haber errores y omisiones en el apego al Reglamento Interno de Selecciones Nacionales la noche del 8 de septiembre de este año, pero, ¿están ustedes de acuerdo en el procedimiento de “exhibir” o “encuerar” a los integrantes de la Selección Nacional ante la cacería de brujas impuesta por la prensa escrita y donde estamos secuestrados ante la ineptitud e incapacidad de manejo de esta dirección de Selecciones Nacionales?.

5. Es imposible que el Ing. Néstor de la Torre no se diera cuenta del evento, que cabe hacer mención y resaltar, lo llevamos a cabo después de que se rompiera la concentración, de acuerdo al documento que recibimos en mano al inicio de ésta, donde claramente se indicaba que después de la cena, posterior al partido contra Colombia, quedábamos libres con la única recomendación de no salir del hotel por motivo de la inseguridad. Con esto, lo que queremos decir, es que con todo el aparato de seguridad impuesto por la propia Federación; con todo el personal que viaja con los que integramos esta Selección, es imposible que ninguno de los “directivos” no se diera cuenta de esta “fiesta”, como ha sido llamada y bautizada por los medios ante la anuencia y complicidad de la dirección en mención. Es decir, ¿*si hubiéramos estado rompiendo o quebrantando alguna parte del reglamento, de inmediato nos hubieran invitado a cesar con éste, no es así?. Esa noche, ¿dónde estaba el Director General de Selecciones Nacionales?

6. ¿Dónde está la ayuda y conservación de la privacidad ante los medios en todo momento que dura nuestra permanencia en los hoteles contratados por la Federación?.

7. Como ustedes bien saben y conocen, todo esto comenzó por la interrogante de dos medios impresos, que le cuestionaron su conocimiento del evento realizado esa noche. Bien pudo haber tenido un mejor e inteligente manejo ante la voraz hambre de amarillismo a la que estamos sometidos, ante la anuencia y complicidad de esta dirección.

8. Les preguntamos a ustedes, *cómo es que los medios están tan enterados de todo lo que sucede en el interior de cada concentración? Situación que antes era imposible que existiera. Nos sentimos desprotegidos y blanco perfecto de los comentarios y chismes baratos de estos medios.

9. Estamos de acuerdo que existe un Reglamento Interno de Selecciones Nacionales y que estamos sujetos a éste. Sin embargo, *estarán de acuerdo que el referido Reglamento es general y que los documentos que se emiten en cada una de las concentraciones modifican, complementan o eximen alguno o varios de los artículos? Nuestra pregunta es: ¿qué significa el término “a partir de......................... se rompe la concentración”? El evento no lo hicimos escondiéndonos de nadie, tal es la prueba que se llevó a cabo en un área que estaba a la vista del personal de seguridad, tanto de la Federación como del propio hotel.

10. Si cometimos uno o varios errores, aceptamos y acatamos las consecuencias, que cabe hacer mención y aclarar muy enfáticamente, éste no es el caso. Lo que nos es difícil digerir y aceptar es el protagonismo, el hambre de reconocimiento personal y ventilar lo que sucede en el interior de las concentraciones, exhibiendo y arriesgando a cada uno de los integrantes. Nos sentimos presos de la incapacidad de manejo de situaciones que pudiéramos llamar “crisis”.

11. Lo que acusamos y NO podemos estar de acuerdo es que los asuntos internos de la Selección Nacional, sean ventilados sin mediar y meditar las consecuencias que esto pudiera ocasionar.

12. *Por qué se dio tanto protagonismo y alboroto a esta situación? La respuesta es muy sencilla, porque los medios han rebasado los alcances y posibilidades de manejo por parte del principal responsable de esta Comisión.

13. Por qué si se ventila a la prensa y al público en general los supuestos yerros de los integrantes de la Selección Nacional y no los de los de la Dirección de Selecciones Nacionales, tal como:

a. Periodo extremadamente largo de concentración previo al Mundial de Sudáfrica 2010, que él mismo nos aceptó.

b. Sabiendo que el director técnico de la Selección Nacional en turno, afirmó y declaró que su futuro era incierto posterior a la justa mundialista, por qué no hubo el proyecto claro y preciso de contar con un director técnico definitivo.

c. El tener interinatos tan largos en la dirección técnica, muestra una clara ineptitud de manejo y definición de proyecto que pudiéramos llamar Brasil 2014.

14. Portar la playera de la Selección Nacional ha sido, es y será siempre un orgullo, lo declaramos y lo juramos, porque es la representación oficial de nuestro país, a quien amamos y portamos sus colores con personalidad. Sin embargo, todos y cada uno de los que firmamos este documento solicitamos a los dos principales directivos de nuestra Federación, No queremos más protagonistas que buscan a futuro, y cuyo único objetivo es apoderarse de la oficina principal de la Federación Mexicana de Futbol.

Todos los de esta lista están totalmente de acuerdo con esta carta, así me lo hicieron saber de viva voz cada uno de ellos, por cuestión de tiempo no está firmada por ellos mismos ya que algunos nos encontramos en diferentes lugares del mundo y que por ningún motivo quisiéramos que esta carta llegue a manos de la prensa.

El último gran escándalo fue en Morrsitown, Nueva Jersey, donde llegaron al Hotel Westin Governor dos mujeres a registrarse de acuerdo a una reservación de la otrora esposa de Javier Hernández y que fue cambiada gracias a la complicidad de un empleado de la Federación Mexicana de Futbol, Andrés Mateos, a quien después despidieron.