Les platico dos fechas para sustentar lo anterior. ¿Arre? ¡Arre!

Enero 7-2024, juicio político:

Tal día publiqué aquí, que los opositores de Samuel García están fraguando un juicio político en su contra por todo lo ocurrido alrededor de la reculada que dio en sus alucinadas aspiraciones de contender por la presidencia de México, abanderado por las naranjas podridas del MC.

El título de mi artículo de hace mes y medio es “Samuel está acabando con NL”.

1ª lengüeta.-

Como ya sabemos, el 1 de diciembre del año pasado se barrió tarde en home, al preferir quedarse en su terruño para cuidar que no le fueran a levantar las enaguas presupuestales los priyistas y panistas, a través de un gobernador interino contrario.

2ª.-

El juicio político -ya de por sí grueso en su expediente por tal desfiguro- se hará más robusto debido una 2ª carpeta donde aparecen debidamente documentados los actos anticipados de campaña de él y de su esposa Mariana Rodríguez, pagados con recursos de los contribuyentes.

3ª.-

Otro capítulo de este expediente son los comprobantes debidamente notariados -por aquello de la fe pública requerida en estos casos- de los cuantiosos gastos de Pilar Lozano Mac Donald, representante de la oficina del gobierno de NL en la CDMX.

Ella fue enviada por Dante Delgado como delegada del MC en NL para cuidarle las manos a Samuel.

Pero éste -muy listo- a la semana siguiente se deshizo de ella al darle el citado puesto, a 700 kilómetros en línea recta de Monterrey.

Pero sucedió que Pilar ha estado maniobrando políticamente como representante personal de Samuel en lo concerniente a las demandas que sus opositores le fincaron en la Suprema Corte por el tema del gobernador sustituto.

Claro, con gastos a cargo de los sufridos nuevoleoneses.

4ª.-

La pre pre candidata fosfo fosfo al senado, Martha Herrera, integra con su caso la 4ª lengüeta del citado expediente de juicio político contra Samuel.

La hija del ex alcalde priyista regio, Oscar Herrera Hosking, y ex directiva de Cemex, se va a llevar entre las espuelas a sub secretarios y directores de la cartera de Igualdad e Inclusión que Samuel puso a su cargo desde 2021.

Cuando el desabasto de agua hizo crisis, Martha dispuso de su personal y de los recursos asignados a su secretaría, para instalar tinacos y eso -aquí, en China, en Perros Bravos y en Hualahuises, NL, no tiene nada qué ver con “igualdad e inclusión”.

Ahí tienen los partidos opositores al MC, un filón de oro para surtirse a esta venerable dama, cuando las campañas arranquen el próximo 1 de marzo. De nada.

Noviembre 30-2023, Tesla:

Durante la presentación mundial de la Cybertruck de Tesla, Elon Musk dijo textualmente lo siguiente en una entrevista con el especialista Sandy Munro:

“La construcción de (la planta de…) Tesla en México podría tomar mucho tiempo. Nosotros haremos nuestra primera producción de este nuevo vehículo aquí en Texas. (México…) sería el segundo lugar, pero pasará mucho tiempo para completar una fábrica en ese país.

Ahora, definamos en años lo que Elon entiende por “mucho tiempo”:

La Gigafactory de Tesla en Austin anunció en 2019 la Cybertruck.

Su plan de construcción arrancó en 2021 y el nuevo vehículo fue presentado en sociedad, en el citado evento que tuvo lugar en Austin en noviembre de 2023. Esos son datos duros, no alucinaciones interpretativas.

Samuel y su “compadre” -así le llama- Elon Musk, anunciaron la planta de Tesla en Santa Catarina en 2023.

Si se cumplen los tiempos a como los entiende y define Elon, estamos hablando de que si bien nos va, Tesla arrancaría sus operaciones en 2025 y su primer vehículo fabricado en dicha planta saldría al mercado hasta 2027.

Lo siento, Margarito, esto sería un año después de que Samuel habrá dejado la gubernatura… si bien le va, porque tiene azotándole la puerta el primer viento llamado, juicio político.

