SDPNoticias y MetricsMX programaron, desde finales del año pasado, levantar una encuesta en cuanto terminara el maratón Guadalupe Reyes , una competencia a larga distancia que, como sabemos, requiere de más resistencia que el Tour de Francia y los famosos maratones de Nueva York, Boston y Berlín e inclusive que el mismísimo maratón olímpico.

Como el Guadalupe Reyes religiosamente concluye el 6 de enero, se decidió realizar la encuesta el sábado 7 y el domingo 8 del primer mes de 2023 .

Se entrevistó a 1 mil 400 personas mayores de edad residentes de México. El método es el llamado robot, que ha funcionado muy bien. Consiste en enviar preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado —o la entrevistada— en su teclado telefónico marcando opciones.

Esta encuesta de periodicidad bimestral complementa el tracking diario publicado en SDPNoticias. Debe destacarse que se trata de experimentos diferentes por lo que puedan dar conclusiones distintas.

Una prueba de que el método robot funciona muy bien se tuvo en las elecciones estatales de 2022: las encuestas de MetricsMx fueron las más precisas entre todas las publicadas. Es demostrable, sin duda. Al final de este artículo presento una serie de imágenes que comparan todas las encuestas de 2022 que fueron difundidas en medios de comunicación antes de las pasadas elecciones de gobernador y gobernadora.

Las corcholatas en el arranque de 2023

Esta vez, la encuesta simple y sencillamente midió a quién prefiere la gente como candidato o candidata de los distintos partidos para las elecciones presidenciales de 2024 . Hoy se publican los resultados relacionados con Morena. En los próximos días los que tienen que ver con la oposición.

Encuesta MetricsMX, enero 2023: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal (Eduardo Díaz)

El hecho es que el sábado 7 de enero se empezó a trabajar en la encuesta. No se había avanzado gran cosa con los cuestionarios cuando ocurrió el accidente en el metro de la Ciudad de México , que lógicamente iba a generar reacciones en contra de una de las aspirantes presidenciales, Claudia Sheinbaum.

Entiendo, por numerosas lecturas y pláticas con expertos, que no se deben aplicar encuestas cuando ocurre un hecho extraordinario que beneficie o perjudique a un partido o aspirante a cualquier cargo de elección. Es lógico que así sea ya que se generan sesgos, a favor o en contra. Pensé, entonces, si debía hablar con la gente de MetricsMX para analizar la posibilidad de hacer el estudio días después, es decir, no exactamente en el momento de la tragedia del metro. No lo hice porque, la verdad sea dicha, no tenía sentido esperar, ya que siempre pasa algo y, por lo tanto, cualquiera cosa pasará cuando se decidan las candidaturas —de Morena y de la oposición—, lo mismo que en los días de la votación presidencial de 2024.

Si iba a haber un sesgo contra Claudia Sheinbaum , pues que lo hubiera. No sé si lo hubo porque, de arranque, ella mejoró sus números, pero al mismo tiempo se redujo en dos puntos su ventaja sobre Marcelo Ebrard .

Una explicación de que se redujera la ventaja de la jefa de gobierno sería el efecto del accidente en el metro, ya que más de la mitad de los cuestionarios se aplicaron el domingo 8 de enero, cuando más fuertes eran las críticas —y los insultos— contra Sheinbaum.

Claro está, podría haber una mejor explicación: que Claudia y Marcelo subieron —él un poco más que ella— porque bajaron Adán Augusto López y Ricardo Monreal; de estos dos, el que más cayó es Monreal, totalmente identificado con Ebrard, por lo que quizá pudo haberle transferido sus votos, por así decirlo. En este sentido, Claudia se habría beneficiado del apoyo que perdió el secretario de Gobernación, con quien Sheinbaum comparte una mayor lealtad al presidente López Obrador y a la 4T de la que exhibe el canciller.

¿Lo anterior significa que si Adán Augusto y Monreal retiraran sus aspiraciones —y quizá deberían retirarlas—, los puntos del primero serían para Claudia y los del segundo para Marcelo? Parece lógico que así ocurriera, pero habría que confirmarlo con nuevas encuestas cuando el titular de Gobernación y el senador queden formalmente eliminados de una contienda en la que nomás no han avanzado. Si fuera el caso, si solo se enfrentaran Sheinbaum y Ebrard debería crecer la ventaja de ella.

Comparación de encuestas publicadas en 2022

Lo que sigue se publicó aquí en junio 13 de 2022. Cito lo que entonces se comentó al comparar las encuestas de SDPNoticias-MetricMx, Reforma, El Universal-Parametría, El Universal-Enkoll, El Financiero y El Heraldo:

√ “Dado que todas las encuestas publicadas atinaron al ganador o a la ganadora, la clasificación de más a menos precisas se realizó en base a la distancia entre el primer lugar pronosticado por las encuestas en cada estado en relación a quien quedó en la segunda posición”.

√ “Los resultados de las encuestas se comparan con los cómputos finales, excepto en Durango y Quintana Roo donde ayer no estaban disponibles; en estos dos estados la comparación se hizo con el Prep”.

√ “En el caso del diario El Universal solo se incluyeron dos encuestas, una de la casa encuestadora Parametría y otra de Enkoll; no encontré más publicaciones de encuestas en el periódico de Juan Francisco Ealy Ortiz”.

√ “Los números de todas las encuestas se ajustaron a la votación efectiva —esto es, sin la respuesta ‘no sé’ y sin indecisos— para hacerlos comparables con los resultados oficiales”.

