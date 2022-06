Las encuestas

Publico enseguida un comparativo de la precisión, por así llamarla, de las encuestas electorales difundidas en medios de comunicación antes de las pasadas elecciones de gobernador y gobernadora en seis entidades federativas mexicanas.

Dado que todas las encuestas publicadas atinaron al ganador o a la ganadora, la clasificación de más a menos precisas se realizó en base a la distancia entre el primer lugar pronosticado por las encuestas en cada estado en relación a quien quedó en la segunda posición.

Los resultados de las encuestas se comparan con los cómputos finales, excepto en Durango y Quintana Roo donde ayer no estaban disponibles; en estos dos estados la comparación se hizo con el Prep.

En el caso del diario El Universal solo se incluyeron dos encuestas, una de la casa encuestadora Parametría y otra de Enkoll; no encontré más publicaciones de encuestas en el periódico de Juan Francisco Ealy Ortiz.

Los números de todas las encuestas se ajustaron a la votación efectiva —esto es, sin la respuesta “no sé” y sin indecisos— para hacerlos comparables con los resultados oficiales.

En la elección de gobernador de Hidalgo:

1º Con una sobrestimación de 1.5 puntos porcentuales en relación al resultado oficial, la encuesta más precisa fue la de MetricsMx publicada por SDPNoticias.

2º Con una sobrestimación de 1.9 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta de Reforma.

3º Con una sobrestimación de 7.2 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta de Parametría publicada por El Universal.

4º Con una subestimación de 11.1 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta de El Financiero.

5º Con una subestimación de 12.9 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta de El Heraldo de México.

Encuestas Hidalgo

En la elección de gobernador de Oaxaca:

1º Con una sobrestimación de 5.2 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta más precisa fue la de MetricsMx publicada por SDPNoticias.

2º Con una subestimación de 7.7 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta de El Financiero.

3º Con una sobrestimación de 9.6% puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta de El Heraldo de México.

Encuestas Oaxaca

En la elección de gobernador de Durango:

1º Con una subestimación de 7.0 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta más precisa fue la de MetricsMx publicada por SDPNoticias.

2º Con una subestimación de 11.3 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta de Reforma.

3º Con una subestimación de 13.6 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta de El Heraldo de México.

4º Con una subestimación de 14.3 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta de El Financiero.

Encuestas Durango

En la elección de gobernadora de Quintana Roo:

1º Con una subestimación de 20.9 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta más precisa fue la de MetricsMx para SDPNoticias.

2º Con una subestimación de 24.5 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta de El Heraldo de México.

3º Con una subestimación de 28.8 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta de El Financiero.

Encuestas Quintana Roo

En la elección de gobernador de Tamaulipas:

1º Con una sobrestimación de 3.8 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta más precisa fue la de El Financiero.

2º Con una sobrestimacion de 15.3 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta de El Heraldo de México.

3º Con una sobrestimación de 18.8 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta de Enkoll publicada por El Universal.

4º Con una sobrestimación de 24.5 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta de MetricsMx publicada por SDPNoticias.

Encuestas Tamaulipas

En la elección de gobernadora de Aguascalientes:

1º Con una subestimación de 7.6 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta más precisa fue la de El Financiero.

1º Con una subestimación de 7.6 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta más precisa fue la de Reforma.

2º Con una subestimación de 17.4 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta de El Heraldo de México.

3º Con una subestimación de 20.2 puntos porcentuales de diferencia en relación al resultado oficial, la encuesta de MetricsMx publicada por SDPNoticias.

Encuestas Aguascalientes

Ebrard habló y se fue

Más macho alfa que de costumbre —quizá porque había estado casi toda la semana pasada hablándole de tú y leyéndole la cartilla a ese pobre gringo anciano llamado Joe Biden—, el canciller Marcelo Ebrard llegó a Toluca al gran evento de Morena y pronunció un discurso con voz mucho muy firme en el que:

√ Elogió al presidente López Obrador, lo que agradó y aplaudieron todas las personas asistentes al evento, incluida Claudia Sheinbaum, incluido Adán Augusto López, con quienes el canciller disputa la candidatura presidencial de Morena.

√ Llamó a la unidad en el partido de izquierda, lo que fue visto como una actitud positiva y hasta conciliadora de Marcelo.

√ Pidió “suelo parejo” en la contienda por la candidatura presidencial de Morena, lo que no gustó nadie en ese partido, ya que significa que el titular de Relaciones Exteriores desconfía del proceso interno y, por lo tanto, ello fue interpretado como un aviso y aun amenaza de Ebrard de que él, con una elevada probabilidad, descalificará las encuestas morenistas —antes de irse a la oposición— si acaso no le favorecen.

Sin embargo, para algunos militantes destacados del partido de izquierda, lo peor que hizo Ebrard no fue dudar de la limpieza del proceso interno en Morena, sino el hecho de haberse retirado —en un gesto de pésima educación— cuando empezaba el discurso de Mario Delgado, dirigente de Morena.

Es decir, a Marcelo Ebrard no se le pegó la gana escuchar a un hombre que siempre había sido su subordinado y que ya no lo es; Delgado no es tonto, y sabe lo que le conviene: solo considerar su jefe al presidente López Obrador y dar el mismo trato a los y las aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.

Admito que Marcelo Luis Ebrard Casaubón es un tipo inteligente y trabajador que ha tenido una carrera importante en el sector público; por su trayectoria, hay gente que lo apoya en su intención de ser presidente de México, pero no es el único en Morena con posibilidades de despachar en Palacio Nacional a partir de 2024. Así que el canciller debería ser un poquito más humilde. ¿Qué perdía si se quedaba 20 minutos más en Toluca a oír el mensaje de Mario Delgado?

No le va a perjudicar al canciller Ebrard bajarle dos rayitas a su ego. Con una que le baje hasta podría empezar a caer bien. Bueno, ya con media rayita que le quite a su actitud de superioridad hasta simpático lo veríamos.