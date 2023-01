Hablemos de Adán

Hasta este momento, sostengo lo que he vaticinado. #EsClaudia la favorita para ser elegida por Morena para contender por la presidencia el 2024. Pero también he dicho dos cosas del aecretario de Gobierno. La primera, que será más que relevante en la sucesión. La segunda, que es quien más habrá crecido en las encuestas.

En el ejercicio del poder, Adán Augusto López Hernández da pasos de gigante. Como si se hubiese preparado para el cargo durante años. Es el único secretario del gabinete obradorista con peso verdadero. El presidente centraliza todo. El poder reside en él, sabe para qué es y cómo utilizarlo. AMLO es secretario de hacienda, ministro de exteriores, titular de bienestar, educación, comunicaciones y etc. El pueblo le ha conferido un liderazgo y fuerza tal, que por el presidente pasa todo. Pero si en alguien confía la operación y le concede el uso, goce y disfrute del poder, es a su amigo Adán. Se nota.

El titular de Segob tiene mucho dominio de su entorno. Escucha, analiza y atiende. Se toma el tiempo de aprender del ecosistema en el que se encuentra inmerso.

La visita a Sinaloa

Sí, acudió al informe de la diputada Ana Ayala. Pero claramente todo es con el gobernador Rubén Rocha Moya. Basta ver las fotos, se nota la camaradería y el respeto. Los hilos de poder en la entidad los lleva el mandatario sinaloense. El comentario público que don Rubén es el mejor gobernador de México es síntoma inequívoco de la valoración positiva que hay en Palacio Nacional sobre el ejecutivo del estado de los once ríos.

Acompañado en todo momento por “su hermano mayor” en referencia al dr. Rocha Moya. Atendieron a un grupo de manifestantes en contra de la Planta de Fertilizantes en Topolobampo. Un poco le entiende a la grilla el ‘gober’, quien mientras los reclamos subían a un tono agresivo, este escuchaba sereno. La planta de GPO va. Y queda claro que quienes se oponen, son quienes con actitudes groseras han roto los canales de diálogo.

El informe

En este acto fue donde don Adán reconoció en Rocha a un ‘hermano mayor’. Alguna vez en este espacio les platicaba sobre la ascendencia del gobernador sinaloense como una figura emblemática de la lucha de las izquierdas a nivel nacional. Este comentario del titular de Segob proviene de ese respeto.

En su discurso el tabasqueño soltó una expresión más que poderosa en favor de los sinaloenses:

“Sinaloa y ustedes no se merecen ese estigma con el que injustamente los hemos calificado, ustedes lo que merecen es un homenaje permanente de todos los mexicanos por todo lo que son y por todo lo que representan”

Con esa frase me quedo de toda la gira. En lo personal, he dedicado varias entregas a hablar de lo injusto de ese estigma que se nos endilga a los sinaloenses, y que el titular de gobernación lo diga, lo considero un triunfo para todos los que nos identificamos con esta hermosa tierra.

Ana Ayala Leyva

Honestamente la diputada Ana Ayala me ha sorprendido. No tengo el gusto de conocerla. Pero cuando una legisladora logra la convocatoria que vimos para el acto de su informe de trabajo legislativo, algo debe hacer muy bien. Sobre todo, en el uno a uno. Debo admitir que le concedo cierta habilidad y destreza política. Mis dudas tienen que ver con el grupo que la rodea. Personajes de la administración de Billy Chapman caminan a su lado. Me gustaría ver rostros nuevos del morenismo acompañándola.

Dicho lo anterior, si ha logrado colarse en el ánimo del Secretario Adán Augusto y del diputado Ignacio Mier, es por algo. El poblano es de los principales operadores del presidente y su grupo es reducido. Creo que, si Ana Ayala hace las sumas adecuadas, puede complicarle -y mucho- el escenario a Gerardo Vargas.

Eso sí, el alcalde cuya identidad es un trébol, juega bien su papel. Institucional y respetuoso, encajó el acto político con madurez. Ha sido un anfitrión a la altura. En el Tercer Piso han de haber tomado nota. Dudo también, que las visitas lo pasen desapercibido. Para cerrar, creo que Ahome registra desde ya, una guerra fría.

Vanessa Félix en Twitter: @vanessafelixmx