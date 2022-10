Es que ya saben amigos, les he contado que soy muy fan de la red social TikTok, encuentras videos totalmente orgánicos, es decir, espontáneos, donde captan emociones y sucesos y luego si a eso le agregas que le ponen música y efectos, quedan unos videos de apenas unos minutos convertidos en joyas.

Pero hay uno del que quiero escribir en particular porque hasta a mi me dolió: Lo grabaron en la toma de protesta del que será el nuevo gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal… y pues claro el siendo de Morena, la banda morenista no podía faltar y en primera fila las tres corcholatas (ya les había dicho que no me gusta el término pero en verdad es muy narrativo y descriptivo) del presidente Andrés Manuel López Obrador .

Ahí en primera fila de izquierda a derecha un ilusionado Marcelo Ebrard, el cara de pocos amigos de don Adán Augusto y Claudia Sheinbaum totalmente en su centro.

El presentador del evento con bombo y platillo y casi reventando la bocina de lo fuerte que estaba el sonido, hace la presentación de Claudia Sheinbaum y la cascada de aplausos se escucha fuertemente.

No, seamos honestos, no eran aplausos desganados, ni forzados, realmente los ahí presentes desbordaron en aplausos el apoyo y el respaldo para Sheinbaum. Realmente hasta ella estaba muy impresionada sobre todo cuando empezaron a gritar todos al unísono “presidenta, presidenta”.

Lo mejor de todo es que por más que Marcelo Ebrard trató de sonreír, su sonrisa se fue desfigurando conforme escuchaba las porras de su contrincante.

No hace falta un experto en lenguaje corporal aunque el video intenta explicarnos el cambio en el semblante del secretario de Relaciones Exteriores y nos describe a un que Marcelo Ebrard que prácticamente se desencajó por tanta porra hacia su rival, si bien sonreía su mirada y todo su semblante era fingido absolutamente… es decir sí a mi me dolió y sentí pena ajena por el, imaginen lo que pudo haber sentido.

Estaba ahí también la reacción de don Adán Augusto que estaba literalmente impávido, dándole un poco igual la porra, como si advirtiera que así es y así será de ahora en adelante y que él no tiene ninguna posibilidad frente a Claudia Sheinbaum.

Y por último la reacción de Claudia Sheinbaum, realmente sorprendida por el recibimiento pero además que ya incluyera el “presidenta, presidenta” pues la habrá puesto muy feliz.

Cuando veo este tipo de escenas me convenzo que Claudia Sheinbaum hasta el día de hoy no tiene rival alguno y veo difícil que en el panorama político vaya a tener a alguien que le haga sombra.

Y bueno aquí les dejo el videoclip, juzguen ustedes: