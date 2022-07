Si hay alguien que le vendió espejitos a la sociedad mexicana fueron los que conformaron el Grupo FRENA. El FREnte Nacional Ciudadano es un grupo conformado por Gilberto Lozano , especialista en grupos contra el que este gobernando, que su más sonada manifestación fue un plantón que al principio fue en Reforma y después frente a Palacio Nacional.

Cuando el grupo se empezaba a mover en ciertas esferas , empezó a generar adeptos y estos empezaron a hacer pequeñas manifestaciones en redes sociales y después presenciales. Este movimiento lucha (o luchaba) para que AMLO saliera de la presidencia. Además de estar conformado por gente que en promedio tenía un mayor poder económico que muchas personas en México. Se podría decir que era un grupo creado por Whitexicans para Whitexicans pues no todos los derechairos se unieron al movimiento.

Recuerdo que varios conocidos míos me invitaron a formar parte de los grupos de WhatsApp del famoso FRENA pero la verdad me daba mucha flojera estar lleno de mensajes sin un real sentido político o revolucionario. Las personas que iniciaron o empezaron a conformar este grupo eran los mismos que conformaron el grupo que quería “correr”a Rodrigo Medina, El Bronco Rodríguez y a Enrique Peña Nieto. Sin un sustento real para poder pedir la destitución de estos gobernantes siempre me parecieron como el Coyote del Correcaminos que tenía planes muy complejos para atraparlo pero siempre fallaba al final.

¿Por qué lo digo? Una de las “manifestaciones” que hicieron durante la pandemia , tenía que ver con que todos fueran en sus automóviles a pasar frente a los Palacios de Gobierno de diversos estados tocando el claxon o saliendo con banderas del movimiento. Cero sacrificio verdadero y manifestaciones demasiado fifís.

La más recordada, el plantón de las casas de campaña sin personas dentro de la casa de campaña. Creo que ha sido la mayor venta de espejitos que ha tenido cualquier movimiento anti lo que sea en México. Un montón de tiendas de campaña nuevas y bonitas puestas frente a Palacio Nacional que no tenían “habitantes” . A estas casas de campaña se las llevo el aire, se llenaron de personas que eran empleados de los que se supone se iban a manifestar entre otras cosas. El mismo líder del movimiento, Gilberto Lozano, no durmió en las tiendas de campaña, sino en un hotel cercano.

¿Por qué echar mentiras de este tipo? La idea era “jalar” gente demostrando la intensidad que tenía el movimiento al momento de plantarse frente a Palacio Nacional. Tenían un líder gritón que insultaba con apodos, bastante malos por cierto, a los políticos. El líder del movimiento no inspiraba y tampoco tenía el espíritu de sacrificio que han tenido otros líderes al momento de manifestarse.

El grupo perdió la oportunidad mas grande de “tumbar” al presidente López Obrador cuando este convocó a la consulta de revocación. Si el movimiento era tan fuerte, participar en la consulta hubiera sido el paso mas lógico para poder hacer cumplir su deseo. No paso nada. Ni el movimiento era tan fuerte, ni había tanto compromiso, y definitivamente no iban a poder orquestar algo que pudiera tumbar al presidente aun y cuando este había dejado “la portería abierta”.

Si usted leyó mi columna pasada sobre los espejos que vendió Martino a los de la Selección Nacional, los de FRENA vendieron la Casa de los Espejos a sus pocos o muchos adeptos.

La intención de movimiento era valida. Si era tan cierta la organización y las intenciones de destituir al presidente, lo hicieron de una manera bastante equivocada, o ¿usted qué piensa?