El Tata Martino tiene un pacto con algún equipo argentino pues definitivamente no tiene la intención de quedarse mucho mas tiempo con la Selección Mexicana sin importar la paga que le pudieran dar y que esta sería significativamente superior a la que tendría en cualquier equipo de la Liga Argentina.

Martino sabe y sabe bien que no va a hacer un buen papel en el Mundial. No es tanto por los jugadores, sino por el sistema de juego que maneja. México no es la selección de Paraguay para sorprender y tampoco es uno de los tantos equipos que pudo haber dirigido Martino. México es una Selección que causa mucha expectativa pues el deporte mas jugado en México es el futbol aunque no es lo que mejor se juega.

Martino sabe que no llegará al quinto partido, difícilmente llegaría al cuarto y al parecer ni eso. No le tendieron la camita los jugadores pues los que pensaban contrario a él no están convocados. El máximo goleador de la Selección Mexicana no esta convocado y uno de los mejores jugadores prefirió no jugar el mundial. Chicharito y Carlos Vela seguramente le cambiarían la cara a la Selección pero el primero no le cae bien a Martino y al segundo no lo pudo convencer de jugar con los verdes.

Que tan ilusos podrán ser los de la comisión de selecciones nacionales que contrataron a un entrenador que no pudo quedar campeón con el Barcelona con Messi incluido. Hasta Javier Aguirre quedaría campeón con el Barça de Messi.

Lo peor es que en México nos ilusionamos con espejitos y cuando un director técnico tiene buen manejo de prensa, este es el mejor del mundo. Todos los comentaristas deportivos que defienden al Tata tendrían que defender su idea de juego que no es ninguna.

El Tata ya “secó” a Raúl Jiménez, a Funes Mori, a todos los delanteros que ha puesto. Ya desapareció al Chucky Lozano y al Tecatito. Perdió a todos los porteros y defensas. La ida del México al Mundial va a ser solo un paseo que va a durar poco , muy poco.

Martino, sabiendo esto, ya fue a Argentina a dejar su currículum. Lo peor es que dicen que estuvo con el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni. ¿Qué tiene eso de malo? Argentina es rival de México el próximo mundial, ¿no le da mucha sospecha que el DT de México se vea con el DT de Argentina?

Imagine al director de la Coca Cola tomándose una Pepsi o al de Mc Donalds comiéndose una Whopper. En sus empresas ya los hubieran corrido por imagen y quizá por practicas sospechosas.

¿Debería de ponerle un ultimátum la comisión de Selecciones Nacionales a Martino? Yo creo que debería de hasta correrlo. No puedes hacer eso y mas cuando falta tan poco tiempo para el mundial. Consigan a Hugo Sánchez o a Miguel Herrera , esos si les duele la Selección y seguramente podrían hacer un papel más digno que Martino y los verdes sin alma que jugaran el mundial.

Si yo fuera el director de selecciones nacionales ya lo estuviera haciendo, de todos modos, la esperanza de México en el Mundial es mínima. Quizá con un pequeño cambio se podría lograr algo mejor o al menos tener una mejor justificación para el trabajo, ¿no cree?