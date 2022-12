Le dije a Sergio Sarmiento en El Heraldo Radio —y Sergio estuvo de acuerdo conmigo— que la persona más prudente en el caso del atentado contra Ciro Gómez Leyva ha sido el propio Ciro.

El conductor de los noticieros principales de Radio Fórmula e Imagen TV no ha culpado ni responsabilizado absolutamente a nadie. Gómez Leyva ha actuado con una sensatez ejemplar. Como no cuenta con elementos para lanzar hipótesis acerca de lo que pasó, no lo ha hecho.

La comentocracia de derecha ha actuado de una manera absolutamente vulgar. También la de izquierda. Hay excepciones, pero la mayoría de quienes han expresado un punto de vista sobre el atentado han sido irresponsables.

√ Irresponsablemente Carlos Loret de Mola en el Washington Post en español responsabilizó a AMLO del ataque que sufrió Gómez Leyva.

√ Con idéntica irresponsabilidad Raymundo Riva Palacio responsabilizó al presidente López Obrador.

√ También irresponsable ha sido Pablo Hiriart por señalar a Andrés Manuel como el responsable.

√ Otro irresponsable es Jorge Fernández Menéndez, quien también responsabiliza a AMLO.

√ El más irresponsable ha sido el diario Reforma, que insiste en decir que AMLO ataca periodistas y que lo hace inclusive después del atentado, cuando lo cierto es que Andrés Manuel simple y sencillamente responde a las críticas que le hacen.

Sin duda son irresponsables por decir que AMLO es responsable. ¿Responsable? Eufemismo de culpable. Quisieran, pero no se atreven, decir que el presidente López Obrador es culpable...

√ La izquierda en redes sociales ha sido irresponsable al hablar de un autoatentado, algo que un hombre decente como Ciro Gómez Leyva jamás haría.

√ Con una dosis de irresponsabilidad, mucha gente ha señalado sin pruebas a alguien supuestamente integrante del crimen organizado, lo que en nada ayuda a Ciro Gómez Leyva y a su familia que deben estar cada día más intranquilos.

En la comentocracia ha habido pocas expresiones de solidaridad con Ciro y muchas para enfrentar a este periodista con el presidente López Obrador.

¿Beneficia a Ciro y a su familia que los y las columnistas digan que AMLO es el responsable de lo que le pasó? Desde luego que no.

No necesitan Ciro y su gente estar en el centro de un debate entre los medios y el presidente de México.

Andrés Manuel ha tenido que defenderse, y lo ha hecho bien. La comentocracia ha buscado callarlo con el atentado, y no se deja. Por eso volvió a expresar sus diferencias con algunos periodistas. Y es que si dejara de criticar a quienes le critican, aceptaría que la comentocracia tiene razón en que él es responsable, lo que no va a ocurrir.

Pero, por favor presidente, en este momento no vale la pena incluir a Ciro entre los y las periodistas que se lanzan contra la 4T muchas veces con mentiras.

Ciro Gómez Leyva es el único que no ha señalado culpables ni responsables. Merece que, por esta vez, se le deja al margen del debate. Si la comentocracia usa al periodista para golpear a AMLO, el presidente de México no debe mencionar a Ciro. Ahora no, ya es muy fuerte lo que le pasó y necesita que se le deje de presionar para recuperar el sosiego en el que transcurría su vida personal antes del atentado.