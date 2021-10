En el Día del Médico faltan incentivos para un sector que ha sabido dar la cara trabajando de forma imparable contra la pandemia

En Breve

El pasado 23 de octubre, en México se conmemoró el Día del Médico, hoy sin duda este importante sector debe ser aún más reconocido, el gran ejército de hombres y mujeres que enfrentan una de las peores pandemias en la historia del planeta.

En redes sociales y en diferentes medios de comunicación pudimos constatar la lucha y entrega de miles de hombres y mujeres del sector salud, la guerra contra la COVID-19, que vivieron largas jornadas de trabajo, estrés, miedo, baja remuneración, poco equipo y muchas carencias, pero sobre todo muerte, tanto de hospitalizados como de doctores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la COVID-19 acabó con la vida de entre 80,000 y 180,000 trabajadores de la salud. En nuestro país, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hay 2.1 doctores por cada mil habitantes.

En México las autoridades de salud señalan qué hay 270 mil 600 médicos, lo que representa un déficit de 123 mil médicos aproximadamente.

En diferentes estados se celebraron diversos eventos con el propósito de reconocer el trabajo de los médicos, pero cuál es la situación que viven día a día los trabajadores de la salud en México, cómo están las plazas en el sector público y cómo están los salarios.

El presidente López Obrador reconoció el esfuerzo de los trabajadores de la salud frente a la pandemia provocada por el coronavirus y dijo que lo hicieron fue “En circunstancias muy difíciles, porque no solo es enfrentar la pandemia, sino todo el bombardeo de desinformación y no tuvimos un paro en un hospital, no dejaron de trabajar”.

Por otro lado hay reclamos por la distribución de plazas, en dónde algunas funcionarios hacen entrega de las mismas sin respeto alguno por la trayectoria o las horas trabajadas y el nivel, también faltan incentivos para un sector que ha sabido dar la cara trabajando de forma imparable ante la pandemia, en muchos casos con poco equipo, con poco material y recibiendo ingreso por debajo de la media.

Los tres niveles de gobierno, y también en diferentes nosocomios de Iniciativa Privada, se les queda a deber a esos héroes que mucho han dado por las y los mexicanos.

Algunas empresas aprovecharon el Día del Médico. Por segundo año consecutivo Starbucks obsequió un café (del día) a cada profesional de la salud. Poco menos de la mitad de los que hay en países del primer mundo, en dónde el promedio es de 5 doctores por cada mil habitantes.

La Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República decretó esta fecha en 1937, en honor al Doctor Valentín Gómez Farías, quien inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México ese mismo día, pero de 1833.

