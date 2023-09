El Edomex y la maestra Delfina Gómez, están haciendo historia, por primera vez se tiene a una mujer gobernando un estado que llevaba 94 años en manos del PRI, aunque a nivel federal la alternancia se dio en el 2000, en el estado más poblado del país seguía gobernando el partido revolucionario institucional y sólo hombres lo habían gobernado.

México tiene actualmente a 10 mujeres gobernadoras. Este 16 de septiembre del 2023, la maestra Delfina Gómez rompió el techo de cristal al convertirse en la primera mujer Gobernadora en el Estado de México, llega con un gabinete paritario, algo que tampoco se había vivido en el Edomex, todo esto es un gran logro para las mujeres mexiquenses más allá de las preferencias partidistas.

La maestra Delfina compitió en el 2017 por la gubernatura, perdió y nos dejó una gran lección: perder una elección no es el fin de una carrera política.

Cobijada por el presidente López Obrador ganó el Senado y logró ser secretaria de Educación en el gobierno federal, lo que le permitió seguir vigente y cercana a la gente.

La noche del 15 de septiembre vimos cómo la maestra Delfina Gómez recibía la bandera de manos del gobernador saliente. Imposible como feminista no sentir un remolino de emociones.

Los retos que tiene son enormes, especialmente en temas de género. Se encuentra con un estado donde más feminicidios se cometen, en el que la violencia contra las niñas y mujeres ha ido en aumento, donde parece que muchas niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres mexiquenses de todas las edades, no encuentran seguridad ni en su propia casa, mucho menos en las calles, en la escuela, en el trabajo o en el transporte público.

La gobernadora Delfina Gómez, así como yo, también ha vivido violencia política en razón de género, llega con unas elecciones en puerta, la mitad de las candidaturas en el 2024 serán para mujeres, deberá garantizar piso parejo y unas elecciones libres de cualquier tipo de violencia contra las mexiquenses que aspiran a un cargo de elección popular.

Otro gran reto es hacer que los programas sociales, especialmente el que va a sustituir al que fuera el programa estrella de la administración saliente, dirigido a amas de casa, llegue a quienes realmente lo necesitan, sin intermediarios.

La mejor forma de empoderar a una mujer es mediante la educación, ella como mujer, maestra de profesión y Secretaria de Educación lo tiene claro. Ninguna niña o joven mexiquense debe abandonar sus estudios y menos por falta de recursos.

Una forma más de empoderar a nuestro género es con más y mejores oportunidades laborales, fortaleciendo a las emprendedoras, a las campesinas, a las amas de casa, haciendo que cada mujer mexiquense tenga una economía sólida que le otorgue seguridad, tanto a ellas como a sus familias.

El derecho a la salud es un derecho humano, el cual no ha sido garantizado para las mujeres mexiquenses, no todas tienen acceso a revisiones médicas de forma periódica, tampoco a medicinas ni tratamientos. La Gobernadora debe ser muy sensible en este tema, invertir en prevención y detección oportuna, hará que se salven muchas vidas y se tenga una mejor calidad de vida.

Si bien es cierto que el hecho de que una mujer gobierne no garantiza una agenda de género, hay mucha esperanza en que la gobernadora Delfina haga del Edomex un estado feminista con políticas públicas que fortalezcan a nuestro género, al apoyar a las mujeres automáticamente se fortalecen a las familias mexiquenses, nos conviene a todas, todos y todes, especialmente a los grupos más vulnerables, que históricamente siguen siendo relegados.

Es tiempo de las mujeres. Es tiempo del feminismo y la sororidad.

Jennifer Islas: @JennIslas