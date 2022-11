El Tribunal Internacional del Deporte TAS ha desestimado el recurso de Nairo Quintana contra la decisión de la UCI de anular sus resultados por rastros de Tramadol, un analgésico prohibido por la UCI, en sus resultados sanguíneos.

El colombiano de 32 años finalizó sexto en el Tour de Francia en julio, pero tuvo que ceder ese lugar en agosto tras ser descalificado por un test positivo por Tramadol. Este fuerte analgésico no está en la lista de drogas para mejorar el rendimiento, pero está prohibida por la UCI. El Tramadol estará en la lista de dopaje de la AMA a partir de 2024. En septiembre se anunció que Quintana apelaría el resultado.

Quintana siempre ha negado haber ingerido Tramadol voluntariamente. El colombiano de 32 años no ha vestido los colores de su equipo, el Arkéa-Samsic, en una carrera desde el anuncio de su suspensión “por problemas de salud”. Sin embargo, participó en el Campeonato del Mundo en Wollongong, Australia, representando a Colombia.

El ganador del Giro de Italia (2014) y la Vuelta a España (2016) ya no figura en los resultados del pasado Tour, pero puede volver a competir el año que viene. La única pregunta es a qué equipo representará en 2023. Quintana ya no forma parte del Arkéa-Samsic y tampoco se ha dado a conocer si ha fichado o no con otra escuadra.

En otras noticias...

El Col du Tourmalet participará en el Tour de Francia y la Vuelta a España el próximo verano.

Si un informe reciente de El Periódico es correcto, entonces el Col du Tourmalet no solo hará su aparición en el Tour de Francia y el Tour de Francia Femmes el próximo verano, sino también en la Vuelta a España. La Gran Vuelta española ya cruzó la infame montaña de los Pirineos en el pasado, aunque el próximo año está programado para albergar un final en la cima por primera vez en los 88 años de historia de la carrera.

El reportaje de El Periódico explica que al término de la segunda semana de La Vuelta, el viernes 8 de septiembre, la carrera pasará por los Pirineos rumbo a la cumbre del Col du Tourmalet. Los ciclistas también pueden enfrentarse a un ascenso de la escalada hermana del Tourmalet, el Col d’Aubisque, en el camino. A juzgar por una imagen filtrada de la siguiente etapa, publicada en El Diario de Navarra, los corredores se quedarán en los Pirineos para una jornada más de escalada.

La ruta completa de 21 etapas para la Vuelta 2023 aún no se ha desvelado, aunque sabemos con certeza que la carrera comenzará en Barcelona. En la capital catalana se disputarán dos etapas, la primera será una contrarreloj por equipos de unos 14 km y la segunda será una etapa llana que terminará en el centro de la ciudad. Tendremos que esperar hasta algún momento de diciembre para que ASO, los organizadores de la carrera, publiquen los detalles oficiales de toda la ruta.