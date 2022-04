Quién diría que en un día de tal significado para miles, como es el Domingo de Resurrección, y siendo en sí un día de asueto, con asombro vi desde su inicio más o menos a las 11:00 am (y aún sigo viendo) por el Canal del Congreso la discusión en la Cámara de Diputados sobre la Reforma Eléctrica. Han habido momentos de risa y momentos verdaderamente lamentables. Si se tuviera que hablar de un ganador, yo diría que ganó la oposición. De todos los ponentes, los que dieron cátedra fueron Santiago Creel e Ildefonso Guajardo.

Santiago Creel fue el único que no tuvo que alzar la voz ni manotear. Tiene clase y toda la experiencia del mundo. Ildefonso Guajardo muy bien, pero tuvo un pequeño arranque de ira y con justa razón se enojó con la Presidenta de la Cámara que estaba en turno, porque sentía que no le permitían hablar como a los obradoristas. Sí, tuvo ese exabrupto pero tuvo la hombría, caballerosidad y educación para pedir disculpas y eso es de aplaudirse.

En medio de ellos, diputados poniendo apodos “José ratón” o a Alito Moreno “Diablito” o de nuevo retomaron el apodo del “Comandante Borolas”. Todo esto lo dejo pasar el presidente de la cámara, lo cual me parece fatal porque fueron faltas de respeto absolutas pero lo dejaron pasar. El ataque frontal de todas estas horas fue contra Margarita Zavala y Felipe Calderón que me lo imagino en bata viendo películas sin imaginarse que cobraría tanta relevancia su nombre otra vez.

Lo que pretendieron los morenistas fue aplastar a Margarita Zavala, porque ella, quiérase o no, es la imagen representativa del panismo, pero lejos de debilitarla la encumbraron como nunca. Margarita ya se encontraba algo apagada desde que no dejaron que México Libre fuera un partido político, pero un día como hoy Margarita resucitó. Es más, la resucitaron.

Mucha gente extraña se paró a hablar… pero lo fueron más los que se paraban atrás de los que hablaban. Mudos y mudas. Las mujeres, eso sí con un maquillaje demasiado cargado y muy similar entre ellas. Peinados de fiesta, bueno hasta chongos hubo, pero eso sí mudas. Entre más maquilladas y emperifolladas, más mudas. Fue algo muy recurrente. Otros más entre ellos se hacían cuestionamientos, del mismo partido, para alargar la sesión. Siendo en este momento que escribo las 11 de la noche y pasando ya más de diez horas de debate, sigo sin entender cuál es el sentido de no ponerse ya a votar y dejar estas argumentaciones absurdas.

Y pues sí… la vieja guardia es la que brilló el día de hoy. Esos que dicen que por su culpa fueron los que brillaron: un Santiago Creel, un Ildefonso Guajardo, un Jorge Romero, incluso un buen discurso de Alito Moreno. Esos tan repudiados por Morena fueron los que llevaron el ritmo.

Hace una hora el presidente AMLO lanzó el siguiente tuit:

Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 18, 2022

Y pues ese tuit es por demás preocupante porque da a entender que pase lo que pase hoy y se vote como se vote, el Presidente AMLO es el que lo decidirá todo.Y así las cosas esto no ha terminado y se prevé que dure otras tres horas.

Yo he estado pegada a la transmisión porque siento que es mi forma de defender a mi País, de estar apoyando a quienes lo defienden también y aquí me quedaré hasta que esto acabe. ¿Cuál será el final? No estoy tan segura que López Obrador salga perdiendo aquí, pero a la vista de todos quedó claro que todavía hay oposición y qué hay más sorpresas para Morena.

Es cuanto.