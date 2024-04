Sonora Power

Este domingo la oposición se tiene que jugar el todo por el todo, o triunfan de manera rotunda en el segundo debate entre candidatas y el candidato presidencial o de plano se van haciendo a la idea de que no tienen nada que hacer en el proceso electoral.

Me explico: si esto fuera una pelea de box, Xóchitl Gálvez tendría que esgrimir tal fuerza de argumentos que debería noquear a su principal contendiente, en este caso Claudia Sheinbaum.

Sin embargo para que esto sucediera, deberíamos tener a una candidata del bloque Sigamos Haciendo Historia con una actitud totalmente inerme, sin argumentos, sin discurso, sin propuesta y además incapaz de defenderse.

El librito de los debates dice que Claudia Sheinbaum, que aventaja a su contrincante por 2 a 1 en las encuestas serias (hay quienes creen en una serie de ejercicios patito que de plano mienten todos los días), no tendría porque arriesgarse y que incluso podría ignorar a Xóchitl toda la noche, sin tener mayores consecuencias.

Eso no ocurrirá, conozco la naturaleza contestataria de Claudia Sheinbaum y se que no dejará pasar los ataques, y que tendrá además, respuestas contundentes, porque aquí se trata de demostrar que ella es la mejor, la más calificada y la que tiene los dotes de estadista, y que por tanto no puede ser cuestionada en su calidad como persona, en su trayectoria, ni en sus argumentos.

Luego entonces el escenario del knock out está descartado.

Por eso, a mi me parece esta fase de la contienda como un juego de béisbol, donde un equipo está muy arriba, se ubica en la novena entrada y debe jugar conservador, simplemente para administrar su ventaja.

No es que Sheinbaum no pueda anotar más carreras, es que simplemente el juego está tan disparejo, que le basta con sacar al relevo más confiable y decir “apaga y vámonos”, al estilo del legendario Mariano Rivera, para terminar con el partido, pero además tiene un turno al bar antes de cerrar.

Asistiré a los Estudios Churubusco para presenciar el segundo debate, un encuentro que tendrá a Xóchitl en su versión de fajadora, tratando de noquear y a Claudia en su versión de cerradora tratando de acabar de una vez el partido. Claro Jorge Álvarez Máynez es quien puede aprovechar un potencial fallo de la candidata retadora y sacar provecho de la situación, solo tiene que presentarse y sonreír de nuevo.

El escenario del segundo debate es además propicio para un lucimiento de Claudia Sheinbaum, pues el acuerdo es que se hable de crecimiento económico, empleo, inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable.

Es decir, mejor imposible para la Dra. Sheinbaum, que es quien tiene a la mano los extraordinarios resultados que ha generado en lo económico el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y debe explicar cómo es que profundizará con esa revolución económica.

Debo decir que la 4T al salirse del famoso consenso de Washington e idear su propia política de desarrollo, logró romper un ciclo y hacer el milagro de que México crezca, tenga su propia dinámica, sea el país con menor tasa de desempleo a nivel mundial y que tenga además la moneda más fuerte, el mercado más atractivo para la inversión y se haya convertido en el principal socio comercial de los Estados Unidos.

Es también importante revisar el efecto que retomar el plan de invertir recursos públicos en desarrollo de infraestructura y ensanchamiento del mercado interno ha tenido, para dimensionar lo que ocurre en este momento y lo que podrá suceder al darle continuidad a esa política económica.

Y claro para Sheinbaum hablar de cambio climático y desarrollo sustentable es lo mejor que pudo suceder, de hecho es su materia, es su escenario; hablar de la reducción de la pobreza, proeza que se logró en este sexenio, también será su fortaleza.

Y eso me lleva a preguntar ¿y entonces de que hablará Xóchitl?

Me queda claro que irá a la descalificación, que tratará de poner contra las cuerdas a Sheinbaum con el tema de la casa de Tlalpan, con el asunto del Colegio Rebsamen y con el argumento de la Línea 12 del Metro, también tratará de enredar las cosas hablando del feminicida serial recientemente capturado en la Ciudad de México.

Y sí, me queda claro que los panistas y priistas que representa la candidata Gálvez, tienen muy asimilado el autoengaño de que las cosas van muy mal en México y no entienden simplemente que no entienden que la narrativa en este país cambió y que ya no conectan con la gente, con el pueblo, que no les cree, no lo ve y tampoco los oye, porque solo tienen mentiras e injurias para decir.

En pocas palabras veo un escenario para que Claudia Sheinbaum consolide su ventaja, incluso logre meter unas cuantas carreras más y concrete la tremenda paliza que su equipo le ha propinado a los de enfrente.

Apaga y vámonos.



