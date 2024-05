Restan 3 domingos de campaña. Después de eso, sigue el domingo 02 de junio. El día de la contienda electoral. El Día ‘D’. El día histórico para México electoralmente hablando. Por primera vez, nuestro país tendrá una mujer presidenta.

Les he contado en otras entregas, que este proceso he podido vivirlo de cerca. He tenido la oportunidad de escuchar el sentir de la gente en las calles, en los mercados, abarrotes, en las canchas deportivas, plazas públicas, en las colonias populares urbanas, en los fraccionamientos y también en las comunidades rurales.

Todo ello, en una entidad tan diversa como Sinaloa. Donde la gente de la sierra es diferente a la de la costa. Y los sinaloenses del sur, tienen un matiz diferente a los del norte. Todos ellos tienen en común la nobleza, el carácter fuerte, el talante sincero y la cultura del esfuerzo. Son gente buena, pues.

Y en mi andar por todo el estado, he recogido también su apreciación en cuanto a la idea de la política. Y es simple, abrazan el estado de Bienestar que el presidente Andrés Manuel López Obrador les ha ofrecido y desean que esa Transformación continúe. Tienen claro también, que no quieren más del PRIAN y tampoco del PAS.

Este fin de semana revisaba algunas encuestas y la opinión de la gente a nivel nacional comulga en lo local.

Las siguientes 12 casas encuestadoras: MetricsMX de SDPnoticias, Gobernarte, Electoralia, Tresearch International, ABC Poligrama, Cripes, MetaMetrics, C&E Campaigns and Elections México, Covarrubias y Asociados, Algoritmo, Rubrum y MEBA Mendoza Blanco y Asociados, todas, absolutamente todas, colocan ganadora a Claudia Sheinbaum con resultados que van del 51.8% hasta el 62.11% en preferencias electorales. Con un margen de al menos 20 puntos en comparación con la contrincante del Frente Amplio por México.

La ventaja es arrolladora. Las mentiras y calumnias de prianistas han hecho poco y nada a la hora de influir en el electorado. La gente ya sabe quiénes son, los conoce y también saben cómo son. En pocas palabras, el pueblo no les cree.

Me atrevo a afirmar lo anterior, porque viendo el histórico de las encuestas, el resultado ha variado muy poco. La tendencia se ha mantenido y eso no significa otra cosa que la gente ha tenido muy claro el sentido de su voto desde el inicio de las campañas o incluso antes.

En lo federal al día de hoy, los candidatos llevan 67 días de proselitismo. Mientras que los locales 22 días. Las campañas políticas han muestreado y dado a conocer a miles de perfiles que serán votados durante los comicios del próximo 2 de junio. ¡Morena lleva la delantera a nivel nacional!.

