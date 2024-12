Aunque muchos pensamos que tardó demasiado, Enrique de la Madrid Cordero finalmente tomó la decisión de cerrar el ciclo como militante de un instituto político como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al que le dedicó 43 años de su vida, sin alcanzar la anhelada candidatura a la presidencia de la república, y habiéndose tenido que conformar con la Secretaría de Turismo en la administración de Enrique Peña Nieto, como la posición más alta que pudo ostentar.

Según piensa una gran cantidad de personas que tienen capacidad de información, análisis y que pueden visualizar de forma adecuada el impacto de lo que ha estado ocurriendo tras la elección del pasado 2 de junio, De la Madrid no debía permanecer más en un partido que lo trató mal.

Todos fuimos testigos de lo que le hicieron al seno priista previo a la campaña electoral cuando lo obligaron a renunciar a sus aspiraciones, y disciplinado como es, y decente como es, y educado como es, soportó que le cortaran las alas y lo bajaran para formar parte del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez.

No obstante que desde siempre mantuvo una condición de militante de bajo perfil en cuanto al activismo eminentemente partidario siendo un integrante de ese partido, destacado en el sector de los llamados técnicos o tecnócratas, es decir, aquellos con una mayor formación personal y profesional, e incluso con un ingrediente que le sirvió muchísimo posteriormente para ser incluido entre los aspirantes a obtener la candidatura de la alianza inicialmente llamada Fuerza por México y bautizada posteriormente como Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la república por haber pasado siendo priista nominal a ocupar cargos en gobiernos tutelados por el Partido Acción Nacional específicamente en la época de Felipe Calderón. Es decir, un priista del centro derecha, bien visto por la derecha y por los otros partidos distintos al PRI, insisto, con una destacada trayectoria como profesionista, académico, y servidor público.

Este jueves, Enrique de la Madrid Cordero, publicó en sus redes sociales los motivos de su renuncia al PRI.

“Después de una amplia reflexión, llegué a la conclusión que mi ciclo en el PRI ha terminado. Creo que un mucho mejor México es posible, un México próspero, justo, seguro, sustentable y en paz donde todos quepamos y donde todos tengamos oportunidades para ser quienes queramos ser y contribuir a la grandeza mexicana. Para contribuir a esta visión tengo que buscar otros espacios que me permitan sumarme a la construcción de diálogos positivos entre mexicanos, que nos faciliten encontrar coincidencias y soluciones para enfrentar a los verdaderos enemigos que son la pobreza, el hambre, la inseguridad, la injusticia y la falta de oportunidades. ¡Quienes tengan estas mismas aspiraciones seguirán contando conmigo! Agradezco a la militancia del PRI que recientemente me apoyó con sus firmas, junto con miles de ciudadanos, y asimismo mi reconocimiento al PRI creador de instituciones, al de la modernización e industrialización del país, al de la apertura comercial y a la transición democrática pacífica. Con ese PRI siempre me identifiqué. Ahora toca apoyar lo bueno y lo que sirve, criticar y resistir aquello que dañe a nuestro país y en especial a los que menos tienen y proponer mejores alternativas para sacar la mejor versión de nosotros mismos. Gracias por las oportunidades, vamos por más formas de seguir aportando”, escribió.

Horas antes, ya había dado a conocer su decisión en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula. Le confió que desde su óptica “el país necesita una verdadera alternativa política frente a lo que representa Morena y que hoy es la única alternativa, aunque peligrosa, que ven los mexicanos para salir adelante”, dijo.

“Termina mi ciclo en el PRI, yo creo que después de una reflexión amplia he llegado a la conclusión que si quiero seguir influyendo, si quiero contribuir al diálogo constructivo, si quiero contribuir a eliminar esa polarización que tanto daño nos está haciendo, yo debo cambiar de espacio”, apuntó.

Comentó que ahora se dedicará a trabajar en los espacios de opinión y de cerca con aquellas propuestas políticas que busquen la creación de una verdadera oposición a Morena.

Entre los cargos públicos que ha ocupado están los de coordinador general técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 1994 a 1998. En 2000 fue postulado y electo diputado federal plurinominal a la LVIII Legislatura, cargo que ocupó hasta 2003, año en que fue candidato del Partido Revolucionario Institucional a jefe delegacional de Álvaro Obregón, Cd de México.

En 2006, siendo su predecesor José Antonio Meade, el presidente Felipe Calderón Hinojosa lo designó director general de Financiera Rural, cargo que dejó el 31 de julio de 2010. El 6 de diciembre de 2012, Enrique de la Madrid Cordero fue nombrado director general de Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) por el presidente Enrique Peña Nieto.

El 27 de agosto de 2015 asumió el cargo como Secretario de Turismo, mismo que desempeñó hasta el final del sexenio de Peña en noviembre del 2018.

En el ámbito empresarial, De la Madrid Cordero fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) y director de relaciones institucionales y comunicación corporativa de HSBC para México y América Latina.

Desde enero de 2019 y hasta noviembre de 2022, De la Madrid fue líder de la iniciativa de ciudades del Tecnológico de Monterrey, un centro de investigación y consultoría.

Recientemente publicó su primer libro titulado “México en la generación del desarrollo". En el libro, De la Madrid analiza los logros y ventajas comparativas que tiene México y afirma que el país puede alcanzar el desarrollo en esta generación.