En un contexto de momentos álgidos y también caóticos como los que vive nuestro país, resulta indispensable escuchar las voces de quienes tienen una visión distinta o más amplia que la que tenemos la mayoría de los mexicanos. Momentos en que, tras la aprobación de la perniciosa reforma al poder judicial , se genera desánimo para quienes desean invertir en este país ante la carencia de una seguridad jurídica a sus inversiones, a su patrimonio, y ante la incertidumbre de quiénes van a ser los que impartan la justicia en México.

José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), es indudablemente una figura destacada que ha estado en las decisiones más importantes sobre política económica y política exterior para el país, y que cuenta con todas las credenciales para emitir una opinión sobre la actualidad, particularmente en un contexto en que el presidente electo de los Estados Unidos de América del Norte, Donald Trump ha mostrado su espada intentando intimidar a su vecino del sur en una suerte de imponer desde ahora condiciones y amedrentar, y amagar para ser quien lleve la batuta “doblando” desde ahora al gobierno de México.

De igual forma, resulta imprescindible saber cómo interpretar esa postura de quien será nuevamente inquilino de la Casa Blanca y la real situación en que se encuentra el país frente a la más reciente amenaza del polémico magnate estadounidense consistente en incrementar aranceles, sumada a anteriores amagos como expatriar a millones de mexicanos. De igual forma es importante conocer la opinión respecto a la carta de Claudia Sheinbaum, que envió como respuesta por parte de México, y sobre la forma errática de conducción de la diplomacia por parte del secretario de relaciones exteriores Juan Ramón de la Fuente, y de las fallidas y deficientes tareas de la Secretaría de Economía a cargo de Marcelo Ebrard.

José Medina Mora, estuvo el miércoles como invitado de honor en la Cátedra Guillermo Cosío Vidaurri, A.C., para impartir la conferencia magistral denominada “Escenario para México tras la Reforma al Poder Judicial y triunfo de Trump”, celebrada en la sede de la Cámara de Comercio de Guadalajara y Zapopan (CANACO), que por cierto lució abarrotado.

“Golpear y luego negociar”, es un estilo de convenir o pactar del presidente electo de los Estados Unidos, y la relación va a depender de cómo reaccione México ante ello”, precisó Medina Mora. Lo que no cabe duda, abundó, es que, quizá con ajustes o una renegociación, el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) continuará “porque le conviene a Estados Unidos, le conviene a Canadá y le conviene a México”, aseveró el líder nacional de Coparmex.

Medina Mora, apuntó que quienes han leído el libro de Donald Trump, saben que su estrategia se desarrolla en varias fases. La primera consiste en golpear y luego negociar. “Será una negociación difícil, pero debemos cerrar filas como país. El T-MEC es lo que nos conviene a México, pero también beneficia a Estados Unidos y a Canadá. Con esa convicción, debemos negociar adecuadamente por el bien del país”, sostuvo.

El empresario destacó la oportunidad única que representa el fenómeno del ‘nearshoring’, descrito como “una tendencia que surge cada siglo y que podría impulsar significativamente la economía mexicana”. Sin embargo, advirtió que, para atraer estas inversiones, es esencial resolver problemas como la incertidumbre jurídica, la inseguridad pública, y la disponibilidad de energía limpia e infraestructura adecuada.

Señaló los retos y oportunidades que enfrenta la economía mexicana , especialmente en el contexto de la inversión internacional y la relación con Estados Unidos. También afirmó que la diplomacia desempeña un papel crucial en este proceso, particularmente en un escenario complejo por las declaraciones del presidente electo sobre posibles tarifas. Medina Mora insistió en la importancia de que México actúe unido, resaltando los beneficios mutuos del T-MEC para los países involucrados.

Y para aquellos que dudan de mantener sus inversiones y/o ahorros en territorio mexicano, aseguró que aún en este contexto de cambios, el panorama para la economía y finanzas de México ofrece muchas oportunidades, como la relocalización de empresas, al tiempo que animó a los empresarios mexicanos a centrarse en evaluar proyectos de inversión y maximizar las oportunidades disponibles: “Hay grandes oportunidades en México. Si no las aprovechas, lo hará una empresa extranjera”, indicó.

Medina Mora, habló de la situación del poder que se vive con el actual régimen, principalmente después de que se perdió ‘la madre de todas las batallas’, la sobre representación en las cámaras del poder legislativo, y advirtió que si bien no es una dictadura la que se vive, “si nos descuidamos podemos ir hacia allá”. “No podemos permitir que esto se convierta en una dictadura. Sí hay una concentración de poder, pero todavía hay grados de libertad que tenemos que defender”.

Por último, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, celebró que Jalisco haya puesto sobre la mesa el tema de la revisión al pacto fiscal, ya que dijo, se tiene que lograr un trato más justo, más equitativo para Jalisco. “Desde luego, siendo parte de una federación, es lógico que los estados que generan más como Jalisco, lo aporten para los estados que generan menos. Pero antes al menos había una bolsa en donde los estados y municipios podían ir a presentar proyectos y entonces se autorizaba. El hecho simplemente de poner sobre la mesa el tema del pacto fiscal abre la discusión. No es un tema sencillo, no es un tema fácil, no es un tema rápido, pero sí nos permite pelear con Jalisco que haya un trato justo”, afirmó.

Lo que sí queda a la vista de todos es que la diplomacia y la secretaría que conduce al sector productivo mexicano están reprobadas de nuevo.

Ambos sectores estratégicos en manos de Juan Ramón de la Fuente, y Marcelo Ebrard, secretario de economía, se han distinguido más por su abyección frente al poder presidencial, que por sus magros resultados para mantener fines de representación y negociación en las secretarías que les encomendaron, y están fallando al respecto de este toral asunto.

Ambos funcionarios públicos fueron incapaces de contener al presidente electo Trump en sus recientes declaraciones sobre la amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos. Pareciera que no hay contacto con el equipo de Trump, sin duda se ha perdido la brújula en la política exterior mexicana.

Estas circunstancias que exhiben la incapacidad gubernamental y sus inocuas declaraciones, han pegado en la estabilidad económica y política del país. Ojalá la presidenta Claudia Sheinbaum se dé cuenta de que requiere de integrantes en su gabinete que cumplan con la función específica que les fueron encomendadas. Todavía es tiempo de hacerse acompañar de figuras con experiencia y destacada trayectoria en carrera diplomática.

