Para comunicar y conectar, lo suyo lo suyo, son las plazas y las fotografías, los mítines, los micrófonos y la pancartas.

Sí, ya saben de quién estoy hablando, de Don Andrés Manuel López Obrador.

En la mañanera del día de hoy, abiertamente le declaró la guerra a dos de las redes sociales más importantes y actuales qué hay no solo en México sino en el mundo: Twitter y TikTok.

Porque, seamos honestos, Facebook es una red que está empezando a ser obsoleta, pasada un poquito de moda, pues.

No le ha quedado más al presidente que denostar las redes que están realmente funcionando como una forma de comunicación de ciudadanía y ciudadanas y como medios informativos.

De Twitter ha dicho que no es una red fidedigna porque hay mucha compra de bots, cuentas falsas y Tuiteros pagados .

Literalmente el día de hoy señaló a tuiteros mexicanos que tienen toda la libertad de poderse expresar. Pero no nada más los señaló, sino que a través de su alter-ego llamada Liz Vilchis los acusó de recibir dinero de empresas estadounidenses para golpear a su gobierno.

Este es un tema delicado: Si estos tuiteros no se defienden legalmente por difamación entonces parecería que Liz Vilchis tendría razón.

Y el presidente tendría que acompañar sus señalamientos con pruebas, de lo contrario estaría difamándolos.

Lo cierto es que Twitter ha cambiado, ya lo he expresado en otras columnas, mi cuenta ha sido banneada, es decir , “sombreada” por así decirlo. Me quitan seguidores y mis tuits aparecen intermitentemente. Esto en diez años de usar esta red nunca me había pasado.

Ante lo cual entonces yo ya no entiendo al presidente al decir que es una red social muy mala.

¿Será que el malo es el, por querernos silenciar?

Y bueno, hoy dijo también que él no le entra a “La TikTok” que porque ahí los tiktoks sólo dirán 3 minutos y él habla muy despacio, dijo también que en esa red no transmiten información fidedigna.

Y ¿Qué significa esto? Pues que claramente ahora en TikTok te encuentras con cuentas que hacen agudas críticas a este gobierno, y particularmente al Presidente y sí, en 3 minutos se empiezan a expresar sobre todo los jóvenes, acerca de este gobierno y las cosas que hace mal.

Eso no le gusta al presidente

Lo que ama el presidente es la vieja manera de comunicación: Cuando habían fotógrafos y cientos de micrófonos rodeándole, adora los aplausos y las porras, los estrados, las cámaras enfocándolo. Todo eso que en estas redes sociales que ya tanto odia no alcanzará a tener.

Toda esta libertad de expresión de la que tanto habla el presidente que sí hay, se ha reducido en empezar a tratar de tumbar la fuerza que han adquirido las redes sociales. El mensaje no está dirigido para las personas que usamos estas plataformas, sino para aquellos que aún no terminan de entender a Twitter o a TikTok pero que de ahí empiezan a obtener información.

El presidente nunca será un TikTokero, ya lo dijo

Claudia Sheinbaum necesita un excelente asesor que le maneje otra personalidad para que pueda usar TikTok porque que yo sepa no tiene cuenta ahí y los demás francamente no son de mi interés , pero puedo decirles que al que le está yendo muy bien en TikTok es a Marcelo Ebrard. Se dice y no pasa nada.

Tarde que temprano el presidente junto con todo su gabinete probablemente se verán en la necesidad de moverse más por TikTok .

Mientras tanto quedaremos a la espera de ver si los tuiteros señalados se defienden o el presidente tiene pruebas en la mano de la grave acusación de la que hoy fueron objeto.

Porque además de todo el presidente se volvió espía y detective pero no para atrapar a delincuentes sino para callar las voces de aquellos que hablan en contra de él.

Veremos.

Es cuánto