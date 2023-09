El diario Reforma destacó ayer en su portada la noticia más importante del actual sexenio: habrá presidenta en un país en el que —ocurrió en el gobierno encabezado por AMLO, hay que subrayarlo— las mujeres han logrado más espacios de poder que nunca antes en la historia.

Tristemente, el periódico propiedad de la familia Junco lo controlan los machos. En el directorio de Reforma hay 17 hombres y solo 3 mujeres —todas ellas abajo en la estructura—:

1. (Macho) Alejandro Junco de la Vega , presidente del consejo.

, presidente del consejo. 2. (Macho) Rodolfo Junco de la Vega , vicepresidente del consejo.

, vicepresidente del consejo. 3. (Macho) Alejandro Junco Elizondo , director general.

, director general. 4. (Macho) Ricardo Junco Garza , director general comercial.

, director general comercial. 5. (Macho) Ignacio Mijares , director general de operaciones.

, director general de operaciones. 6. (Macho) Juan E. Pardinas , director editorial general.

, director editorial general. 7. (Macho) Roberto Zamarripa , director editorial.

, director editorial. 8. (Macho) Alex Castillo , director editorial.

, director editorial. 9. (Macho) Gerardo Lara , director comercial.

, director comercial. 10. (Macho) Juan Carlos Pulido , director comercial de experiencias de marca.

, director comercial de experiencias de marca. 11. (MUJER) Mayela Córdova , directora editorial de la sección negocios.

, directora editorial de la sección negocios. 12. (Macho) Roberto Castañeda , subdirector editorial.

, subdirector editorial. 13.(Macho) Jorge A. Jiménez , subdirector digital y de la sección cancha.

, subdirector digital y de la sección cancha. 14. (Macho) Edgar Espinosa , director de tecnología.

, director de tecnología. 15. (Macho) Paolo Regalado , subdirector de circulación.

, subdirector de circulación. 16. (Macho) Jorge Obregón , director de producción.

, director de producción. 17. (MUJER) Lorena Becerra , subdirectora de datología.

, subdirectora de datología. 18. (MUJER) Elvira Carrasco , subdirectora de Agencia Reforma.

subdirectora de Agencia 19. (Macho) Miguel de la Vega , coordinador de proyectos especiales.

, coordinador de proyectos especiales. 20. (Macho) Omar Olvera, subdirector gráfico.

Los machos que mandan en ese diario saben que u na de dos mujeres será presidenta de México :

Claudia Sheinbaum , de Morena.

, de Morena. Xóchitl Gálvez, del frente PRI, PAN, PRD.

Y hay cuatro ministras en la SCJN , incluyendo la presidenta del poder judicial:

Norma Lucía Piña Hernández.

Margarita Ríos Farjat.

Yasmín Esquivel Mossa.

Loretta Ortiz Ahlf.

Ahora mismo hay más mujeres gobernadoras de las que había habido en toda la historia de México:

Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Maru Campos.

Lorena Cuéllar Cisneros.

Evelyn Salgado Pineda.

Layda Sansores.

Indira Vizcaíno Silva.

Teresa Jiménez.

Mara Lezama.

Delfina Gómez.

En el INE son mayoría las mujeres: seis consejeras electorales , incluyendo la presidenta:

Guadalupe Taddei Zavala.

Rita Bell López Vence.

Norma Irene De la Cruz Magaña.

Carla Astrid Humphrey Jordan.

Dania Paola Ravel Cuevas.

Beatriz Claudia Zavala Pérez

En este momento el poder legislativo lo encabezan mujeres :

Marcela Guerra, presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado.

Ellas dominan el Banco de México con tres de cinco puestos en su junta de gobierno:

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora.

Irene Espinosa Cantellano, subgobernadora.

Galia Borja Gómez, subgobernadora.

INAI : tres comisionadas de cuatro integrantes de su órgano de dirección, incluyendo la presidenta:

Blanca Lilia Ibarra.

Norma Julieta del Rio Venegas.

Josefina Román Vergara.

Nunca había habido tantas mujeres en el gabinete presidencial :

Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación.

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar.

María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Rocío Nahle, secretaria de Energía.

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía.

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación.

Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura.

María Estela Ríos González, consejero jurídica del presidente de México.

Pero la prensa sigue siendo machista

Como el directorio de Reforma, el de El Universal es un ejemplo de falta de oportunidades para las mujeres periodistas: en este periódico mandan 18 hombres y una sola mujer

1. (Macho) Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo y del consejo de administración.

2. (Macho) Juan Francisco Ealy Jr., vicepresidente ejecutivo y director general.

3. (Macho) David Guadalupe Aponte Hurtazo, director general editorial.

4. (Macho) Carlos Benavides, director editorial.

5. (MUJER) Perla Ealy Díaz , directora de suplementos.

, directora de suplementos. 6. (Macho) Miguel Castillo, subdirector editorial.

7. (Macho) Francisco Vega, subdirector de diseño.

8. (Macho) Mario Dorantes, subdirector de contenidos web.

9. (Macho) Julio Suárez, gerente de video.

10. (Macho) Manuel Moreno, director de finanzas.

11. (Macho) Raymundo Regalado, director de administración

12. (Macho) Juan Carlos Ealy Lanz Duret, director de operaciones, mantenimiento, inmuebles y servicios.

13. (Macho) Juan Manuel Ramírez, director comercial.

14. (Macho) Antonio Valle López, director de tecnología de la información.

15. (Macho) Juan Jesús Cano Díaz, director de marketing.

16. (Macho) Fernando Zúñiga, gerente de operaciones y distribución.

17. (Macho) Espiridión González Reyes, gerente de producción.

18. (Macho) Miguel Ángel Garnica, coordinador de diseño web.

19. (Macho) Jesús Rogelio Guerra Rodríguez, gerente de desarrollo web y nuevas tecnologías.

El directorio El Financiero también es machista ; 7 hombres y una mujer:

1. (Macho) Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial.

2. (Macho) Víctor Piz, director de información económica y de negocios y editor en jefe de El Financiero impreso.

3. (Macho) Jonathan Ruiz, director general de proyectos especiales y ediciones regionales.

4. (Macho) Guillermo Ortega, Director General de Información Política y Social.

5. (Macho) Ricardo Del Castillo, Director Gráfico.

6. (Macho) Pablo Hiriart, Jefe de Corresponsales en EU.

7. (Macho) Ariel Barajas, Director de Televisión.

8. (MUJER) Elizabeth Torrez, Coordinadora de Operación Editorial

¿La radio? ¡Machista! Veamos los noticieros de la estación 103.3 FM de Radio Fórmula: 7 hombres y una mujer

Noticiero de Óscar Mario Beteta (macho).

Joaquín López Dóriga (macho).

Chumel Torres (macho).

Eduardo Ruiz Healy (macho).

José Cárdenas (macho).

El programa Fórmula Financiera lo conduce una mujer, Maricarmen Cortés, pero no solo ella: comparte el espacio con dos machos, Marco Antonio Mares y José Yuste.

En la estación 104.1 FM de Radio Fórmula la cosa no está tan mal, pero, ni hablar, el 71% de quienes conducen noticieros son hombres y el 29% corresponde a mujeres:

Manuel Feregrino (macho).

Ciro Gómez Leyva (macho).

Denise Maerker (mujer) .

Jaime Núñez (macho).

Azucena Uresti (mujer).

Juan Becerra Acosta (macho)

Leonardo Curzio (macho).

Lo he comentado antes, La Jornada es un ejemplo de empresa mediática diferente, respetuosa de las políticas de equidad de género. Este periódico lo dirige una MUJER, Carmen Lira.

¿Cómo andamos en SDPNoticias ? El director general, Federico Manuel Arreola, es hombre; la directora editorial —segunda posición en importancia— es MUJER, Elizabeth Flores. No tan bien como La Jornada, no tan mal como Reforma, El Universal, El Financiero y Radio Fórmula.

No puedo dejar de mencionar como otro ejemplo positivo el sitio de internet de Carmen Aristegui , fundado y administrado por esta destacada mujer.

2024, poder femenino

En fin, ojalá a partir de 2024 los medios de comunicación mexicanos, mayoritariamente dominados por machos, abran sus espacios de dirección a las mujeres, que ya mandan en la política y más posiciones de poder ocuparán:

1.- En 2024 se elegirán otras gobernadoras.

2.- La presidenta Claudia Sheinbaum (ni modo, considero imposible el triunfo de Xóchitl Gálvez) hará lo correcto y no decepcionará si se olvida de diseñar un gabinete con paridad de género: lo que se espera y lo único que se le aplaudirá es que tenga bastantes más colaboradoras mujeres que colaboradores hombres.

La reforma del poder judicial posible

Sheinbaum vencerá las elecciones presidenciales, pero su partido no tendrá mayoría en el poder legislativo. Ello impedirá que la propuesta de reforma del poder judicial que busca AMLO no se concrete y que, por consecuencia, las cosas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cambien. Inclusive en el caso de que Morena no logre dominar las cámaras —lo mejor que podría suceder en la lógica de los equilibrios democráticos—, la presidenta Claudia podría dejar al final de su sexenio una corte distinta, femenina, lo que sería un gran avance.

En su gobierno, la presidenta Claudia deberá proponer reemplazo para cinco ministros hombres e inclusive para un sexto:

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se irá en 2024. Deberá ser reemplazado por una mujer jurista. Sobran en México. Ahí están, por ejemplo, Ana Laura Magaloini y Eva Verónica de Gyvés.

se irá en 2024. Deberá ser reemplazado por una mujer jurista. Sobran en México. Ahí están, por ejemplo, Ana Laura Magaloini y Eva Verónica de Gyvés. Luis Maria Aguilar Morales también dejará el cargo en 2024. Conviene que en su lugar llegue una mujer amante de las leyes (y de los libros, ¡de los libros!; increíble que don Luis María se haya atrevido a suspender las distribución de los libros de texto gratuitos). Haría un buen papel Claudia E. De Buen Unna , quien acaba de ser discriminada en la machista Barra Mexicana, Colegio de Abogados .

también dejará el cargo en 2024. Conviene que en su lugar llegue una mujer amante de las leyes (y de los libros, ¡de los libros!; increíble que don Luis María se haya atrevido a suspender las distribución de los libros de texto gratuitos). Haría un buen papel , quien acaba de ser discriminada en la machista . En 2026 tendrá que retirarse Jorge Mario Pardo Rebolledo . No será abuso feminista si también lo reemplaza una de las excelentes juezas o magistradas que ya trabajan en el poder judicial. Claudia Díaz Zepeda realizaría un excelente trabajo.

. No será abuso feminista si también lo reemplaza una de las excelentes juezas o magistradas que ya trabajan en el poder judicial. Claudia Díaz Zepeda realizaría un excelente trabajo. En 2027, a mitad del sexenio de Sheinbaum, dirán adiós a la corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán . También que sean mujeres sus reemplazos. Ernestina Godoy estaría a la altura de cualquiera de los mencionados.

. También que sean mujeres sus reemplazos. Ernestina Godoy estaría a la altura de cualquiera de los mencionados. En el último año del gobierno de Claudia dejará la corte Javier Laynez Potisek. No sé si le corresponderá a la presidenta Sheinbaum proponer a quien le sustituya o tal responsabilidad será de quien llegue a la presidencia en 2030. Si le toca a Claudia, que nomine solo a mujeres para reemplazarlo.

Sería un gran regalo para México que la SCJN al finalizar la presidencia de Claudia tuviera más ministras que ministros: las cuatro que ya están en la cúpula del poder judicial y por lo menos otras cinco que Claudia proponga. Quienes más lo celebrarán serán los ministros hombres que convivirán con ellas, el ya mencionado Laynez y Juan Luis González Alcántara Carrancá, dos juristas que entienden los nuevos tiempos.

¿Que sería un abuso que en la corte suprema hubiera 80% de ministras y 20% ministros? Por favor. En toda la historia del poder judicial ha habido más de 90% de hombres al mando, y a nadie le ha parecido excesivo.

Una lástima que no se vaya a retirar en el sexenio de Sheinbaum ninguno de los dos subgobernadores hombres del Banco de México. Habría valido la pena reemplazarlos por economistas mujeres.