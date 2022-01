El misterioso caso de Gatell y el vaporub

Pues nada, con la sorpresa de que ayer el doctor Alcocer, “toda una eminencia” ha asegurado el presidente Obrador, literalmente dijo que no hiciéramos tantos dramas y que el Covid-19, sobre todo en niños, que se trataba tés, paracetamol y vapurub.

Me resulta inaudito lo que comenta este doctor, porque imaginen ustedes la cantidad de personas que han fallecido por esta pandemia, más las que no sabemos cuántas más puedan morir por ella, como para que este doctor de un comentario tan a la ligera, cargado de ignorancia y de imprudencia.

No sé si es la edad o es tal su cinismo, o ambas cosas que lo llevan a decir lo que dice. Y además lo que dice trasciende fronteras, no se queda aquí y de aquí no pasa, no es así.

No puedo imaginar la cara de los líderes de las potencias mundiales al oírlo hablar así. ¿Quién querría invertir en un país como el nuestro teniendo a un secretario de Salud así? ¿Quién va a tomar en serio a México como un lugar para apostarle al crecimiento en cualquier sentido, teniendo enfrente a sus líderes diciendo las tonterías que dicen?

Y peor aún (o ya no sé qué es peor, en realidad todo me lo parece) que el subsecretario de Salud no esté presente en la mañanera que porque “tiene gripa”. Ayer el presidente dijo que Hugo López-Gatell tenía un simple catarro. Y hoy confirma que no tiene Covid-19. ¿Ustedes le creen?

Lo que da rabia es que no digan la verdad. No es que se le desee al subsecretario que tenga Covid, sino que a todas luces es seguro que lo tenga. Lo ha dicho la OMS de hecho, que cualquier gripa sea considerada como Covid-19. Y entonces, ¿por qué ocultar dicha información que seguramente la tratarán como secreto de Estado? Muy fácil: Porque de nuevo este presiente ha minimizado otra vez esta nueva variante: Ha dicho y repetido otra vez que no es para tanto y que incluso las universidades “ya se pasaron” al no dar el ingreso a clases presenciales.

Si se supiera que el subsecretario tiene Covid entonces estaría desmintiendo al presidente y poniendo en alerta real a todos, así que creo piensan que más vale mantenerlo escondido y ocultándonos su verdadero estado de salud. Y en realidad no creo que al presidente le importe si tiene o no Covid su amigo fiel, sino que por tenerlo, lo quema. Mejor todos callados y felices, haciendo como que nada pasa.

Y de no tener Covid-19 nuestro subsecretario de Salud y encargado de la pandemia ¿cuántos tarros de vaporub se puso? O ¿cuáles vacunas se aplicó que le fueron tan efectivas? Porque hoy por hoy ya es raro al que no le da Covid-19 que al que le da. Que nos pase su receta mágica y ancestral también. Mereceríamos saber ¿no?

Claudia Santillana Rivera en Twitter: @panaclo