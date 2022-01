Jorge Alcocer recomienda tés, paracetamol y vaporub para el tratamiento de niños que enfermen por el frío

Jorge Alcocer, secretario de Salud, recomendó el uso de tés, paracetamol y vapurub en niños que enfermen por el frío.

Durante la conferencia mañanera del 4 de enero, Jorge Alcocer indicó que los casos leves de Covid-19 en niños o los que enfermen por el fío pueden ser tratados con “cosas que parecen ser intrascendentes” como tés, vaporub y paracetamol .

“Les dura a los niños dos o tres días y lo comentábamos, es tan solo con tés, no estoy señalando que es así de sencillo, con tés, con paracetamol, un medicamento que es muy bueno para eso y no es agresivo en otros tejidos y desde luego, la fluidez del medio caliente que esté, lo que usan las mamás, el vaporub y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes y los tés” Jorge Alcocer. Secretario de Salud

Jorge Alcocer recomienda aplicar una prueba Covid-19 para confirmar contagios en niños

Jorge Alcocer aclaró que si bien los casos leves de Covid-19 en niños pueden ser tratados con tés, paracetamol y vapurub, en algunos casos también será necesario aplicar antibióticos.

Aclaró que el uso de antibióticos será necesario en caso de que los niños presenten una infección mas no en todos los casos.

En este sentido, indicó que si al consultar a un médico, este sospecha que el niño está posiblemente contagiado de Covid-19, debe realizarse una prueba para confirmar si se es portador o no del virus.

“Además también si es necesario y se identifica una infección un antibiótico para ello, no para todos. Y esto desde luego junto con la sospecha. Si está sustentada claramente en un médico, pues se le hace la prueba, una prueba para detectar que tiene el virus. No va a ser práctico ni necesario ver si tiene ómicron o no tiene” Jorge Alcocer

Jorge Alcocer: Variante Ómicron no provoca síntomas tan graves como otras variantes

Respecto a la variante Ómicron, Jorge Alcocer dijo que todavía se desconoce si la variante Ómicron esté infectando a niños.

Sin embargo, explicó que la variante Ómicron no provoca síntomas tan graves como otras variantes de Covid-19.

En este sentido, afirmó que Ómicron provoca fiebre no tan alta y tampoco genera tantas molestias en la garganta, sino que se limita a ser como una gripe normal .

Por ello, comentó, los médicos deben estar actualizados en los tratamientos, para no hacer daño y no dar “cualquier cosa de tratamiento” al no tener síntomas graves.

“Los médicos tienen que estar actualizados, primero para no hacer daño, no dar cualquier cosa de tratamiento, hay que tratar sintomáticos y teniendo la perspectiva médica estas infecciones con esta variante no dan una fiebre tan marcada como lo otro, no dan molestias en la garganta”, agregó.

Asimismo, señaló que las autoridades sanitarias deben monitorear contantemente el virus, dado que la disminución de la gravedad del Covid-19 podría estar relacionada con la protección que brindan las vacunas.