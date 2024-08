Opinión de Federico Arreola

El Mayo no acusa a Rocha de nada. El íntegro gobernador de Sinaloa es inocente

Dice el Mayo: Chapito “me pidió asistir a reunión” con el gobernador Rocha y Melesio Cuén. Vio a Melesio, vio al Chapito. El Mayo no dice que vio a Rubén Rocha, y no lo vio porque el gobernador no sabía de ese encuentro.