El manual de Sao Paulo al estilo 4T

“You must understand, though the touch of your hand

Makes my pulse react

That it's only the thrill of boy meeting girl

Opposites attract

It's physical

Only logical

You must try to ignore that it means more than that

Oh-oh, what's love got to do, got to do with it?

What's love but a second-hand emotion?

What's love got to do, got to do with it?

Who needs a heart when a heart can be broken?

(Debes entender que, aunque el roce de tu mano

Hace que mi pulso reaccione,

Esa es solo la emoción de un chico conociendo a una chica

Los opuestos se atraen

Es fisico

solo lógico

Debes tratar de ignorar que significa más que eso

Oh-oh, ¿qué tiene que ver el amor con eso?

¿Qué es el amor sino una emoción de segunda mano?

¿Qué tiene que ver el amor con eso?

¿Quién necesita un corazón cuando un corazón se puede romper?)”

Tina Turner