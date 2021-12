El like de Santiago Nieto

Pues sí… gran sorpresa me llevé al leer la nota que publica SDP Noticias: la FGR va a investigar a Santiago Nieto, ex titular de la UIF, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador jure y perjure que en su gobierno no se persigue a nadie.

SDP Noticias cuenta que, según una investigación periodística de Reforma, Santiago Nieto adquirió en dos años cuatro propiedades y un auto valuado en 40 millones de pesos, con un ingreso mensual de 107 mil pesos mensuales, lo cual pues evidentemente se entiende que no le alcanzaría para tales lujos.

Santiago Nieto ante tales acusaciones dice y jura que él no tiene nada que esconder y que todo está declarado ante el SAT.

La denuncia en la que se acusa a Santiago Nieto resulta que fue “anónima” y ayer, al cuestionarle esto al presidente durante su mañanera, dijo, como ha dicho en otras ocasiones, que él es inocente, que él es bueno, que él no persigue a nadie, ni busca culpar a nadie de nada, ni es un hombre que tome venganzas,. Vaya, ni Jesús de Nazaret es tan bueno como él.

Hace unos días, Ana Paula Castillo Cuevas, puso en un tuit que era una total venganza del fiscal Alejandro Gertz Manero el que su madre, cuñada del propio Gertz Manero, estuviera en la cárcel. Ante lo cual Santiago Nieto le dio un like.

Para muchos un like en redes sociales puede ser obsoleto e insignificante, para muchos, este like dice mucho: Es que el extitular de la UIF, con ese like, acredita lo que esta chica está diciendo y lo aprueba, dándole la razón pues.

Quizá se “le fue” el like a Santiago Nieto sin querer, o quizá sabe muy bien que Ana Paula Tiene razón y que su madre está en la cárcel injustamente por un crimen que no cometió, tan solo por mera venganza familiar.

Me da un poco (o un mucho) de vergüenza que si es como yo creo que son las cosas, Santiago “calle como momia”. No creo que, de pronto, le haya surgido un trabajo mágicamente con el gobernador de Nayarit como su “asesor financiero”, allá lejos de todo el caos.

Pero si Nieto creía que con eso se acabaría la pesadilla, pues ahora la FGR, es decir Gertz Manero, la toma contra él, sacándole trapitos o trapotes al sol para perseguirlo, también como venganza por habérseles querido salir del guacal.

Esa es mi teoría y a lo mejor soy demasiado conspiracionista, pero soy bastante intuitiva y no creo fallar. Aquí el que no se cuadra ante, será perseguido. ¿Por qué será que el Presidente adora tanto a Gertz Manero que no hay día que no lo defienda?

Veremos al tiempo. Lo lamentable es qué hay una mujer presa injustamente en la cárcel y otros culpables que andan en libertad

Me parece que de ahora en adelante todos los mexicanos nos deberemos de andar entonces con cuidado… nunca sabes cuando te tocará, si los tocas.