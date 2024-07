Parece la estrofa de una canción pero no lo es. Me refiero a que parece que López Obrador quiere tenerlo todo, y eso es una obsesión Por supuesto que nadie le cree cuando dice que ya se va a La Chingada, su bonito rancho. Digo, no lo conozco pero debe de estar bien bonito porque él ama la naturaleza. Me lo imagino lleno de árboles y plantas hermosas por doquier.

Bueno el tema es que como nadie le cree que en verdad se va a retirar, no nos cabe duda a muchos que evidentemente las decisiones más fuertes e importantes que tome Claudia Sheinbaum a partir de hoy serán dictadas por el caso exlíder de la nación.

Ya sea que le dé instrucciones por telegrama o por fax, este presidente no va a dejar descansar a Claudia.

Ayer, por ejemplo en estas conferencias sorpresivas de Claudia Sheinbaum en donde todavía no ha estipulado cuándo y dónde serán, y ya debería de hacerlo, desde mi punto de vista, dijo que el INAI (Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales) pasaría a ser parte de la Secretaría de Gobernación... Así lo dijo. Así de alarmante.

Ella con una especie de entre paz pero inseguridad al decirlo. Y es que sí, Claudia Sheinbaum nos confirma que el presidente quiere acapararlo todo, que ningún organismo quede fuera de su control y dominio.

Estoy segura que Claudia Sheinbaum no está de acuerdo con eso. Sabe que el INAI pues en realidad no debería de tocarse tampoco, y sin embargo, ya lo están tocando y lo que es peor aún lo están descentralizando para quedárselos ellos y así tener el control de todos.

Los muy fans de Claudia Sheinbaum no tienen manera de defenderla, no en esta ocasión. Yo la escuché decir esto con voz pausada, entrecortada; haciendo estas grandes pausas al hablar que López Obrador hizo famosas, como no estando tan convencida de tal idea.

Y aunque verla sin gritar ni manotear como el presidente lo hace, ya es un alivio y un remanso de paz, las cosas que dice aunque las dice de manera dulce y suave son alarmantes.

Simplemente AMLO, en medio de su desgaste y no habiendo sanado emocionalmente de sus traumas, quiere todo para él. Todo lo que le suena que es de la oposición lo quiere para él. Y una vez teniéndolo se preguntará: “¿De qué me sirve?”

Pero su gusto es imaginar que los que no son morenistas estarán haciendo rabietas, porque él ama hacer enojar a quien no lo adula ni lo apoya.

Claudia Sheinbaum tendrá un gran paquete encima. Yo amo a mi país y por eso creo y estoy convencida que hay que apoyarla, pero también observarla y hacerle ver sus errores.

Eso será muy difícil porque Claudia es un poco intolerante a la crítica. Y en otras columnas he escrito la importancia de que ella pueda aprender a tener un control emocional tal que nos sepa dar respuestas a las dudas que tendremos con respecto a su forma de gobernar.

Mientras tanto eso de que el INAI sea pare de la Secretaría de Gobernación me parece solamente un berrinche del presidente, y una decisión que está obligando a Claudia a decirlo.

Gran paquete le deja este presidente a la futura presidenta. Veremos la manera de apoyar desde donde podamos a Claudia Sheinbaum para que este país no se hunda.

Es cuanto.