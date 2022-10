Con más de 150 años de haber sido fundada y teniendo entre sus filas de egresados a varios personajes relevantes de la vida pública y política de Veracruz, hoy el Ilustre está prácticamente en ruinas, pese a que se le ha inyectado dinero, y mucho.

Empleados del lugar han denunciado en forma anónima a portales informativos de Veracruz, que desde Fidel Herrera, el impresentable Javier Duarte, el no menos patético Yunes Linares y el actual gobernador, Cuitláhuac García, se ha pedido atender, con urgencia, las terribles condiciones en que se encuentra el inmueble, ubicado en la zona universitaria del municipio de Boca del Río.

Pero como suele suceder, nadie sabe, nadie supo qué ha pasado con los dineros, que no son poca cosa, pues estamos hablando de más de 20 millones de pesos que se han invertido en impermeabilizar, darle una manita de gato y cosas menores, que no justifican de ningún modo semejante gasto.

“En casi todos los casos, solo hicieron como que se iba a aplicar el recurso, pero en ningún momento fue aplicado en su totalidad, en ninguna área, ni en secundaria, ni en bachillerato”, comenta uno de los empleados al portal de noticias Imagen de Veracruz.

Y es que si usted ha visitado el lugar, sabrá que da hasta miedo entrar

La mayor parte del plantel está en ruinas, literal, totalmente disfuncional y sin alumnos, pues aunque ya se reanudaron las clases presenciales, la mayoría de los estudiantes no puede asistir, es más, no deben hacerlo, pues no se garantiza que los edificios resistan el peso.

Los muros, techos y cimientos del Ilustre han vivido de todo, incluso tuvieron en 2012 un tremendo enjambre de abejas “crónico” que medía 15 metros cuadrados y que estaba en un edificio que de plano tuvo que ser demolido, pues cuando acudieron autoridades de Protección Civil y Bomberos de la conurbación a hacer un operativo y revisar el inmueble, se determinó que el daño era irreversible y el edificio debería ser derribado.

En esa ocasión se solicitó apoyo del gobierno federal, quien mediante el programa “Escuelas al 100″ liberó un recurso de 10 millones de pesos para la construcción de un nuevo edificio, pero eso no ocurrió. El inmueble se derribó, también se fueron las abejas… y lo millones de igual forma “volaron”.

Para quienes no conocen el lugar o nos leen de otras ciudades, deben saber que el instituto está sobre un terreno de siete hectáreas y cuenta con 16 edificios que lucen en el total abandono, con serios daños estructurales, muchos de ellos desde el sismo de 2017, pese a que en ese momento se hizo un peritaje y se concluyó que tanto alumnos, maestros y empleados administrativos pondrían usar las aulas sin riesgo.

Estas instalaciones albergan además seis direcciones escolares, que corresponden a la Secundaria del IIV, Bachillerato del IIV, el Centro de Capacitación para Maestros, la Escuela Esteban Morales, la Escuela Normal Superior, un área del Instituto Veracruzano de la Cultura de Danza, e incluso los fines de semana opera la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.

No estamos hablando, pues, de una institución menor

Dada la importancia que reviste el lugar en este mismo año se pidió el apoyo del actual secretario de educación del estado, el maestro Zenyazen Escobar García, quien prometió una inversión de 14 millones de pesos para recuperarlo.

Pero al momento, nada.

El tema es grave, por decir lo menos, ya que de por sí en Veracruz hay pocos centros educativos para los miles de estudiantes de nivel medio superior y de secundaria, y este, que debería estar en óptimas condiciones, se está cayendo a pedazos sin que nadie haga nada.

Urge se tomen cartas en el asunto, pues con la vida de estudiantes, docentes y personal en general no se juega. Tampoco se juega con dinero ajeno y en este caso, como en muchos, estamos hablando de corrupción, de manejo deshonesto de los recursos que deben usarse sí o sí para la vida académica de Boca del Río y la zona conurbada, con un gran número de jóvenes que anhelan continuar con sus estudios.