El gran misterio: ¿qué instruye AMLO a los candidatos de Morena?

Las seis inquietantes preguntas

1.- ¿Andrés Manuel instruye solo a los candidatos?

2.- ¿A las candidatas no?

3.- ¿Se trata de instrucciones para los candidatos que participan en las elecciones de gobernador de este 2022?

4.- ¿O ya está preparando el presidente López Obrador a quienes representarán a Morena en las elecciones estatales de 2023, las más importantes del sexenio —por el tamaño de los estados y por el momento en que se celebran—, las de Coahuila y Estado de México, complicadísimas las dos para el partido de izquierda ya que el PRI tiene excesivo poder en ambas entidades?

5.- ¿Se refiere Roberto Rock a que AMLO instruye desde ahora mismo a los posibles candidatos presidenciales de Morena en las elecciones presidenciales de 2024?

6.- ¿Habla el columnista de El Universal de que el presidente de México instruye a los candidatos a ocupar el cargo de embajador de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo y jefe de la misión de México ante la Unión Europea, ya que el actual representante de nuestro país, Rogelio Granguillhome Morfín, de plano nada hizo para evitar la resolución del Parlamento Europeo que tanto molestó a López Obrador?

La maravilla del misterio

Todas esas preguntas me hice después de leer, en internet, el enigmático título de la columna de Roberto Rock publicada en El Universal: “AMLO instruye a candidatos de Morena”.

No pude leer más porque no es un contenido abierto a todo el público. Para leerlo hay que pagar y no estoy dispuestos hacerlo.

El Universal

Pero, la verdad de las cosas, qué bueno que no tengo suscripción al diario de Juan Francisco Ealy Ortiz, porque la verdad sea dicha leer solo encabezados puede ser mucho más enriquecedor —ya que agiliza la imaginación— que entender los argumentos de un columnista que, necesariamente, tiene un punto de vista bien definido.

El hecho , según el periodista Rock: que AMLO instruye a los candidatos de Morena.