El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en la conferencia mañanera del lunes 14 de marzo que el expresidente Enrique Peña Nieto le reveló que lo habían traicionado sus aliados.

En la conferencia mañanera, AMLO recordó la ocasión que sostuvo una plática con el expresidente de México, cuando él aún era presidente electo.

Por lo que mencionó que a Peña Nieto lo habían traicionado sus aliados después de que les había condonado impuestos y les había dado contratos.

Esto, al tocar el tema de la revocación de mandato, ya que a su consideración, el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha hecho lo suficiente para promoverla.

Debido a lo anterior, AMLO dijo que es necesario que este proceso democrático se realice porque en el caso de que existan diferencias se puede arreglar de manera pacífica y no con el “golpismo”.

En este sentido, AMLO aseguró que su gobierno ha sido “golpeado mediáticamente” por sus opositores, de los que señaló al empresario, Claudio X. González, traficantes de influencias, periodistas “vendidos o alquilados”, así como a los dueños de los medios de comunicación tradicionales, aunque aclaró que no son todos.

Además, dijo que no es que exista un golpe de estado militar, sino que es tener al gobernante que no se les arrodilla tenerlo en una “guerra sucia permanente” para buscar socavar su autoridad moral y política.

Aunque, AMLO sostuvo que no les ha funcionado ni les va a funcionar a sus opositores, tener una guerra sucia con él.

Después de que AMLO señalara que su gobierno ha sido golpeado mediáticamente por sus opositores, apuntó que lo que ellos quieren es un presidente débil e incluso cuestionó qué pasa cuando hay un presidente con esta característica.

Él mismo respondió, diciendo que “ellos roban a sus anchas”, incluso enfatizó que eso ya se ha vivido en la historia de México.

Por lo anterior, AMLO recordó se entrevistó con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, durante el periodo de transición en 2018, y este le habría revelado que fue traicionado por sus aliados a quienes les había condonado impuestos y les había dado contratos.

“Yo no voy a olvidar cuando me entrevisté con el presidente Peña, siendo él todavía presidente constitucional, y yo presidente electo y en la práctica me dice, ‘me traicionaron’.

Cómo yo soy historiador, ya en mi segunda reunión le dije, ¿y quiénes fueron? ... y ya me dijo, pero eso no tengo porqué darlo a conocer...les dio todo, les condonó impuestos, les dio contratos y lo traicionaron”

AMLO