Esperanzador, tal vez muy ambicioso o quizá sea muy temprano para comparar a Claudia Sheinbaum con la reconocida y admirada excanciller de Alemania, Angela Merkel. Sin embargo, hay señales que se vislumbran.

Merkel fue la primera mujer en ocupar el cargo de canciller de Alemania, de 2005 a 2021; Sheinbaum, la primera presidenta de México.

Situaciones complejas

Merkel recibió un país que pasaba condiciones muy complicadas al igual que todo el continente Europeo. Durante su encargo desempeñó un papel fundamental en la materialización del Tratado de Lisboa en 2009 y junto con el gobierno francés, lideró el proceso de refundación de la Unión Europea tras la crisis del coronavirus en 2020. Otro aspecto destacable fue su liderazgo durante la crisis financiera europea y el papel que desempeñó en la formulación de políticas para abordar el cambio climático.

Claudia recibirá un país que pasa por una complicada situación interna, una transición de gobierno nada ortodoxa y graves problemas políticos, económicos, sociales y de seguridad. En un complejo entorno internacional y regional, donde, desde sus primeros minutos de gobierno, tendrá que darse a la tarea de restablecer la construcción de la región Norteamérica y la renegociación del T-MEC y los acuerdos de cooperación regional.

La personalidad de ambas mujeres se caracteriza por su firmeza y convicción. Son de carácter fuerte y una gran capacidad de negociación, con una alta sensibilidad ante graves problemas como los efectos nocivos que genera el cambio climático.

Comparten otra característica que pareciera de índole personal, pero que definitivamente influye: la importancia de su pareja.

La pareja de Ángela

El esposo de Angela Merkel, Joachim Sauer, fue apodado por la prensa “el Fantasma de la Ópera” debido a que raramente aparecía en público junto a su esposa, salvo alguna ocasión en la que asistieron juntos al festival de ópera de Bayreuth.

Sauer, es un químico teórico alemán, profesor de química física en la Universidad Humboldt de Berlín y ha realizado importantes contribuciones en el campo de la química teórica, especialmente en la simulación de procesos químicos y la modelización de materiales. Es conocido por ser una persona reservada y discreta, que prefiere mantener un perfil bajo y evitar la atención de los medios de comunicación. A pesar de ser el esposo de una figura política tan prominente como Merkel, Sauer supo mantener su independencia y continuar con su carrera académica. Se casaron en 1998, y es reconocido por ser el apoyo constante durante la carrera política de su esposa.

En 2007, cuando la canciller fue anfitriona en Alemania de la Cumbre del G8, Craig Whitlock, corresponsal del diario Washington Post, escribió: “El gran logro de la canciller Ángela Merkel... no tiene nada que ver con el calentamiento global o con reducir las tensiones con Rusia. Más bien, ha sido persuadir a su huraño esposo, que se presente (en esta cumbre)”. En 2013 accedió a una entrevista con la agencia Reuters pero sólo para hablar de música, y específicamente de su gran pasión: la música del compositor alemán del siglo XIX, Richard Wagner.

Alguna vez fueron encontrados vacacionando en un viaje de negocios y él decidió no abordar el avión presidencial, prefería viajar en vuelos económicos para acompañarla.

La pareja de Claudia

Sheinbaum, igual que Merkel, se casó en segundas nupcias. Conoció a su actual pareja cuando estudiaban la licenciatura y ambos terminaron con sendos doctorados.

Jesús María Tarriba también es un científico. Estudió la licenciatura en Física en la UNAM y obtuvo su título en 1988. Es maestro en Ciencias por la UNAM y posteriormente se doctoró en Ciencias en 1994. Experto en Riesgos Financieros, tiene experiencia en entidades de banca en España y México. Desde 2017 se desempeña como especialista en Riesgos Financieros del Banco de México y su principal función es el desarrollo de modelos de valoración y medición de riesgos financieros.

La relación de Tarribia con la presidenta electa ha sido sumamente discreta, lo que no implica que no será determinante en la vida de su esposa, no sólo en la parte afectiva y de pareja, sino como soporte en su vida pública.

Actualmente podemos decir que detrás de un gran mandatario, hombre o mujer, siempre habrá una gran pareja. Se ha escrito mucho al respecto de las características que debe tener, un buen ejemplo es el libro “La Presidencia Moderna”, donde se describe a detalle el papel de la pareja y su importancia.

¿Qué esperamos de Jesús? ¿Que sea discreto como hasta ahora? Desconocemos sus gustos culturales o artísticos, pero bien podría convertirse en el “fantasma de Bellas Artes”.

X: @diaz_manuel