Por Ever Fernando

La FIA ya ha señalado que Red Bull infringió la norma del tope presupuestario para la temporada 2021 de la #Formula1. Los austriacos se pasaron del límite por unos 7.5 millones de euros, por lo que serán acreedores a una sanción que seguramente estará limitada a una multa económica.

Lo anterior, porque los de las bebidas energéticas se pasaron del tope por menos del 5% del mismo; es decir, no es gran cosa el exceso en los gastos que tuvieron la temporada pasada. Así que, para quienes esperaban que el castigo a Red Bull fuera determinante, en el sentido de la pérdida de puntos en el campeonato y, por lo tanto, que esto afectará al resultado final de la temporada anterior, eso no pasará.

En un par de semanas, la FIA dará su veredicto final en cuanto a la resolución de la sanción que se le impondrá al equipo de Milton Keynes. Por lo pronto, ya se supo que el error en los libros contables de la escudería, estuvo específicamente en el sueldo de uno de los personajes más importantes de la estructura.

Adrian Newey, quien es el genio detrás de los diseños de los monoplazas de Red Bull y del éxito que estos tienen al lograr ser coches ganadores, es uno de los activos en el recurso humano más importantes con los que cuenta el equipo; de esta manera, es uno de los personajes con un alto sueldo dentro de su garaje.

El problema con su salario, es que este se da mediante una consultora de su propiedad, que a su vez le factura a Red Bull por sus servicios. Es decir, Adrian Newey no está realmente contratado directamente por el equipo, sino que le presta sus servicios como un asesor externo.

Y este justo es el tema que se debatirá ante la FIA; por una parte, se defenderá que este gasto no debería ser considerado como una erogación del equipo para el equipo mismo, sino como un pago a un agente externo. De cualquier forma, no se le encuentra justificación a un argumento así, porque el gasto lo hizo el propio equipo para el desarrollo de sus actividades del año deportivo anterior.

En pocas palabras, no hay algo que pueda salvar a los de Milton Keynes de la sanción que les impondrá la FIA en un par de semanas; incluso, deberían de no pelear demás por el tema, porque, si bien cometieron una falta al reglamento al excederse del límite presupuestario, el hecho de que este exceso esté en el umbral de menos del 5%, no tendría ningún inconveniente que afecte en lo deportivo al equipo.

Espero que sus asesores legales, entre los que de seguro destacan personas con amplio criterio y conocimiento en finanzas, contabilidad y economía, recomienden al equipo con el fin de que no den una pelea en la que podrían perder más de lo ya presupuestado. A Red Bull le saldrá barata su travesura en los números de su contabilidad de 2021.

Twitter: @elproduzer