PROMETEO

Para nadie es ya un secreto la grave crisis de agua que hay en el país, las zonas metropolitanas más importantes en el norte, centro o sur, presentan un déficit importante en el abasto y distribución. Para citar el caso más relevante por tamaño de población y actividades económicas, tenemos el Sistema Cutzamala , que reporta el nivel, en el sistema de presas que lo integra, más bajo de los últimos 30 años.

La sobreexplotación de los acuíferos, con un sistema de distribución que se acerca a los 100 años de antigüedad, genera fugas, aunado a los excesos en permisos de construcción sin considerar las limitantes en infraestructura y sus costos, lo que abona a la crisis. En esta administración que gusta de promesas y que al pueblo le encantan, se hicieron algunas como agua para todos, sin embargo, el panorama de sequía en México, no es muy alentador.

El cambio climático ha afectado mayormente al norte y centro del país. La capacidad de las 210 presas se encuentra en niveles del 50%, y en el caso del Cutzamala en niveles del 30., es cierto que los efectos climáticos han afectado los niveles de las presas, pero las fugas sin un control adecuado, así como la asignación de permisos de construcción sin planeación de servicios, respondiendo a la inmediatez o a los apoyos clientelares y económicos de funcionarios corruptos e incompetentes de diversas administraciones, incluyendo la actual, con su lema agua para todos, han en un resultado un fracaso que ya se manifiesta con expresiones públicas en contra del deficiente abasto de agua.

Igual que el agua, los recursos públicos deben ser bien administrados y evitar su uso sin una adecuada planeación, al igual que el lema agua para todos, el de dinero para todos, no terminará con buenas cuentas, pues el flujo de los recursos al igual que el de agua, se reduce en las tuberías, hasta que termina por ser goteo. En lo inmediato y de corto plazo, genera empatía la promesa, sin embargo, a largo plazo se genera un serio problema presupuestal que afecta a todos. Lamentablemente los responsables de las decisiones, venden promesas inmediatas con fines electorales y de propaganda política.

Los gastos que deben planearse para infraestructura, distribución, abastecimiento, desarrollo y planeación, no se realizan, pues se apuntalan los recursos a programas sociales políticos que garanticen continuidad a la administración en turno. Al final la factura será pagada por otros y las siguientes generaciones, pues para eso sí sirve el bono poblacional, que se avejenta de manera acelerada. Tan solo en los años 70′s la población mayor a 65 años era el 5% de la población, mientras que los menores de 15 años eran el 55%. Ahora las cosas cambiaron drásticamente, somos 3 veces más población, pero la población mayor a 65 años es el 25% y la población de menos de 15 es del 30%, la pirámide se ha invertido y con efectos negativos por los recursos naturales y financieros que requerimos.

El déficit obliga a México a una reforma fiscal, sin embargo, las campañas políticas no lo tocan, pues son temas que les afectan y los evitan a como de lugar, sin embargo el gasto público para rescatar a Pemex , privilegiar a la CFE y mantener los programas sociales con 60% de informalidad entre la población económicamente activa, ya no son solo arengas de apoyo o demagogia política, el destino nos alcanza y hay que generar recursos, o la tubería se cerrará en un corto o mediano plazo.

Si bien hemos presentado crecimiento económico post pandemia, en especial por los flujos del nearshoring y la relocalización, particularmente en el norte y centro del país. Ese potencial ha sido más por factores externos que por políticas públicas. Estas se han concentrado en las obras emblemáticas de la administración, las cuales serán subsidiadas un buen rato y sin precisar con claridad por parte de las autoridades financieras y el ejecutivo, el tiempo y los montos a programar los siguientes años para la subvención de estas obras, hasta en tanto lleguen a un mínimo punto de equilibrio. La rendición de cuentas no es lo de esta administración y si aparte la Auditoría Superior de la Federación es omisa y consiente todo, como pasó con su auditoría del nuevo aeropuerto cancelado, estamos como ciudadanos con la información que se nos quiere mostrar.

Los recientes anuncios del presidente con relación a reformas constitucionales, como son la eliminación de fuero, cambios en las encuestas populares, ajuste al programa de pensiones para que la jubilación sea del 100% del último salario, más lo ya anunciado con relación al voto popular en el poder judicial, desaparición de organismos autónomos, modificar instituciones políticas y el tema ferroviario, lo muestran activo y en plena campaña política en favor de su movimiento e incondicionales. De que sean votadas a favor por su grupo político y aliados no hay duda, pero no tiene la mayoría necesaria para que sean aprobadas en directo, sin embargo, su objetivo es estar presente en la narrativa y discusión diaria, consolidando la atención en su persona y no en las campañas presidenciales, por lo que los temas de inseguridad, alta participación militar en actividades civiles, temas de educación y salud, se vuelven secundarios en la narrativa.

El tema del sector de negocios y empresarial, tiene en breve con la resolución de la SCJN, con respecto a la Ley de Industria Eléctrica, un elemento definidor de lo que sigue en inversión privada y su participación no solo en producción o distribución, sino en la planeación industrial, comercial, de vivienda y servicios. Están ya varios paneles del T-MEC, promovidos por Canadá y USA, esperando definir el tema energético, maíz y acero, lo que tendrá efectos no solo en grandes corporativos sino en pequeñas y medianas empresas regionales.

Para el sector financiero en su conjunto, las altas tasas de interés son factor para manejar prudencia en el otorgamiento de crédito, si bien la oferta se concentra en créditos de consumo por su alta rentabilidad, no así en el crédito productivo. La informalidad tan alta en el país, lo que más permite es bancarizar para el uso del débito y el enfoque de bancos de corte popular con servicios ampliados en horarios y días de servicio.

Los recursos naturales y financieros, deben ser manejados con responsabilidad, en tanto se sobreexploten y se vuelvan medios de apoyo electoral, nunca serán suficientes y, por lo tanto, se convierten en fuerte presión social si no se atienden con oportunidad. Dar y regalar es fácil, sobre todo cuando no lo generas, y lo presentas como un logro propio usando el recurso que otros generan. Debemos cuidar el agua, debemos cuidar los recursos financieros.

X: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx