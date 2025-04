Vamos a empezar fuerte esta columna, así que vayan por la bebida de su preferencia, y pónganse cómodos. La historia comienza mucho antes del arranque de la Feria Aeroespacial México ( FAMEX ) de este 2025. El área de comunicación de la fabricante de aviones francesa Airbus, estuvo contactando periodistas mexicanos para invitarnos a conocer y hacer un vuelo de exhibición de su avión A400M.

Nada de extraordinario que una empresa invite a medios para dar a conocer su producto, pero ¿qué pasa si el día del evento, el vuelo prometido no se realiza? ¡Ah! pues el periódico El Financiero, publicó hace unos cuantos días una nota firmada por Aldo Munguía, titulada: “El A400M, avión que Airbus busca vender al Ejército, ‘estropea’ su exhibición y falla en vuelo de prueba”.

Y debemos ser cuidadosos; si bien es cierto Aldo no está mintiendo en cuanto al hecho de que el vuelo no se realizó (ese día), sí es muy evidente la narrativa negativa que utiliza para desprestigiar a Airbus; así es, estimados lectores, la historia es distinta. Dije que debemos ser cuidadosos, así que en lugar de asumir que el señor Munguía es un periodista que no conoce cómo funciona una industria como la aeronáutica, le daré el beneficio de la duda, en espera de que demuestre lo contrario, y mi duda desaparezca.

Algunos de ustedes podrán pensar que es una “exquisitez” de mi parte pedir que los términos que se utilizan sean los correctos, pero soy fiel creyente de que la forma es fondo. Y flaco favor le hacemos al país si vertemos información incompleta, imprecisa o falsa.

Me explico, la FAMEX desea ser una feria aeroespacial internacional, sustentable, con prestigio y liderazgo, que genere atracción de inversión extranjera directa, así como empleos en la comunidad aeronáutica nacional, mientras promueve a la industria aeroespacial de México, incluidas la aviación civil y militar, la tecnología y productos de defensa y seguridad.

En ese orden de ideas, tengo que recalcar que con el modelo A400M de Airbus jamás se pretendió hacer “un vuelo de prueba”; en la aviación, cuando se utiliza dicho término es para aeronaves que están buscando su certificación para poder operar, ya sea en el ámbito civil, o como es en el caso del A400M, militar.

Lo correcto es decir que el día 23 de abril íbamos a participar en un vuelo de “exhibición”, y ahora vamos a la parte medular: ¿por qué no volamos ese día?, la respuesta es muy sencilla, aunque tal vez difícil de entender para quienes no están inmersos en la industria aeronáutica: fue por seguridad.

Sé de primera mano que siempre que se demoraba o cancela un vuelo, los pasajeros terminan enojándose con los trabajadores (tripulaciones y de tráfico), como si resguardar sus vidas no fuese importante. Por algo el transporte aéreo es el más seguro del mundo, porque no operas una aeronave si no estás 100% seguro de que existen óptimas condiciones para volar.

Y eso fue lo que pasó, que El Ejército del Aire y del Espacio ​-uno de los tres brazos de las Fuerzas Armadas de España- no se iba a arriesgar a operar si no contaba con todo “OK”, como se dice en el argot aeronáutico. Posteriormente la gente de Airbus trató de reagendar el vuelo para el día siguiente, pero la organización de la FAMEX no se lo permitió, debido a la agenda ya prevista.

Y aquí voy de nuevo, “volar no es hacer enchiladas”; la planeación de un espectáculo aéreo no consiste solamente en subirse en la aeronave y volar; eso es lo que la gente comúnmente cree, pero hay una secuencia que se tiene que seguir, hay tiempos perfectamente definidos para el uso del espacio aéreo de Santa Lucía.

Los asistentes de la FAMEX 2025 tuvieron la oportunidad de conocer el interior del A400M (ALEJANDRA LOPEZ)

Sin embargo, la gente de Airbus nunca dejó de trabajar de manera espectacular y finalmente consiguieron, dos días después, que se realizara el vuelo de exhibición del A400M, en el que hubo periodistas nacionales y de Brasil, Colombia, e influencers; ¡por supuesto!, a quien iba dirigido el vuelo, era principalmente a los miembros de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), para que “calaran” cómo vuela la aeronave. No veo que esto se contradiga con la razón de ser de la FAMEX.

El reportero de El Financiero no se presentó el tercer día a la FAMEX, así que se perdió del espectacular vuelo, donde tuvimos la gran oportunidad de vivir en carne propia las diferentes maniobras que hace el avión, así como entrar a la cabina de pilotos en vuelo, y ver cómo operan el avión. Una experiencia sin duda alguna excepcional.

Como tripulante que fui, sé que “las prisas nunca son buenas”, y si el primer día no se pudo hacer el vuelo de exhibición, fue por un tema de seguridad. Sin embargo, la columna negativa de Aldo abrió la puerta a una andanada de comentarios nocivos y desinformados; ya sabrán, del estilo de “la 4T quiere comprar chatarra que no sirve”, y así nos podríamos seguir con joyas de gente que no sabe nada de aviación, pero bien que opina en las redes sociales.

Pero no nos entretengamos más en ello, y hablemos de la maravilla que es este avión, y por qué considero que sería positivo que el Gobierno de México optase por adquirirlo. Mientras esperábamos nuestro vuelo el primer día, el que no se llevó a cabo, la gente de Airbus nos dio una profunda plática de este equipo, y quiero destacar la siguiente información.

El equipo fue pensando en necesidades muy específicas de varias naciones europeas. Su desarrollo y perfeccionamiento requirió de varios años, comenzando la aventura en 2003 y para el 11 de diciembre del 2009, con su vuelo inaugural a través de la Fuerza Aérea Francesa, entró ya en funciones el 1° de agosto de 2013.

En la actualidad de los 178 pedidos que se tienen, ya están operando 130, en naciones como Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Luxemburgo, por supuesto España que fue el avión en el que tuvimos la oportunidad de volar, así como Turquía, Malasia, Kazajistán y este año también lo hará Indonesia.

En la antigua Mexicana de Aviación , volé en el Airbus A330-243, y resulta que el fuselaje externo del A400M es de 5.64 metros, igualito al del A330/A340. Por dentro tiene cuatro metros de alto y de largo son casi 18 metros; esto permite transportar distintos vehículos de carga, pensando en que se pueda utilizar en acciones del Plan DN-III-E.

Puede transportar helicópteros, para llegar a las zonas de desastre y que sea más rápido su arribo, así como también ambulancias, grúas, retroexcavadoras y si es necesario hasta un camión de bomberos o una cocina móvil.

Se distingue por dos cosas: que puede despegar en pistas cortas, ya que lo hace en menos de un kilómetro; lo mínimo que requiere -por ejemplo- un avión comercial son pistas de 4 kilómetros para efectuar una maniobra de despegue.

El A400M lo hace en poco más de 600 metros, y eso además de impresionante resulta muy útil, porque la segunda característica es que puede aterrizar en terreno arenoso incluso, pues pueden hacerlo en pistas blandas, cortas o rugosas, que no son impedimento alguno para que el tren de aterrizaje (de doce ruedas) haga su trabajo a la perfección.

Este avión, además puede cargar hasta 37 toneladas de peso, puede efectuar vuelos de largo alcance hasta 8,700 kilómetros de distancia, y puede volar a una altitud de crucero de 37 mil pies sobre el nivel del mar, a una velocidad de hasta 0.72 Mach. Pero eso no es todo, también puede volar a baja velocidad y a baja altura si así se requiere. Vamos a decirlo así, el A400M es un equipo multifuncional.

Durante el vuelo de exhibición, tuve la oportunidad de intercambiar palabras con varios de los pasajeros especiales, quienes comentaron que, a diferencia del Hércules, este avión era por dentro muy silencioso.

Sus controles son “fly-by-wire”, un sistema de control de vuelo que reemplaza los controles de vuelo mecánicos con una interfaz electrónica, utilizando señales eléctricas en lugar de conexiones mecánicas. Esto optimiza las tareas de la tripulación, volviéndolo es un excelente avión de combate, al volar muy rápido y a gran altura. Además, puede repostar combustible a otros aviones en pleno vuelo y él mismo puede ser abastecido de combustible desde otra aeronave en caso de ser necesario.

Cuenta con cuatro salidas de emergencias, dos baños en el aérea de carga, y en la cabina de pilotos se encuentran las camas de descanso y un pequeño galley (que la verdad está muy simpático) para guardar ahí la comida y bebidas de los pilotos y el personal que los acompaña, como son los mecánicos, personal fundamental para la operación de vuelo, pues se requieren como mínimo tres tripulantes, aunque hay espacio para más en la cabina.

Hasta 116 paracaidistas pueden viajar, y salir por las puertas traseras de la aeronave que están específicamente hechas para ello, o por la puerta central/rampa, que además de ser utilizada por paracaidistas, puede servir para arrojar hasta 25 toneladas de carga humanitaria.

Afirmo que es una aeronave que por su gran versatilidad sería ideal que se sumara a la flota de nuestras fuerzas armadas, y finalmente, lo más atractivo es la posibilidad de usarlo para apagar incendios. Airbus vende el kit “apagafuegos”, es desmontable y sirve para el combate de los incendios forestales, porque puede cargar hasta 20 toneladas de agua o de polvo retardante. Para efectuar una maniobra “apaga-incendios” se usa la rampa trasera de la aeronave y no requiere de modificaciones permanentes.

Vista de la cabina del A400M de Airbus (ALEJANDRA LOPEZ)

Aquí es importante destacar ¿cuánto tiempo se requiere para instalar un kit contra incendios? De 2 a 3 horas, lo cual es sumamente eficiente, aunado a las grandes velocidades que puede alcanzar, y con el “plus” de volar a baja altura para rociar al material “apagafuegos”.

Por todo esto, sería una gran opción que el gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa , tomara en serio la posibilidad de adquirir varias de estas aeronaves, modernas, eficientes y lo más destacable, multifuncionales en pro del pueblo de México.

Gracias a la FAMEX por haber traído este equipo, gracias al Ejército del Aire de España por permitirnos volar con ustedes, y muchas gracias a Airbus por hacer posible que la aviación sea un lugar más seguro.