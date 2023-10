La delegación mexicana de ciclismo ha perdido una pieza importante en pleno ciclo Olímpico. El tapatío Gerardo Ulloa, potencial medalla para los Juegos Panamericanos y prospecto Olímpico, ha sido sancionado por perderse tres controles de antidopaje. Ulloa ha sido suspendido por 18 meses, lo que le impedirá participar en Santiago 2023 y París 2024.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Ulloa dio a conocer que su sanción se debe a no notificar su cambio de residencia, y no por dar positivo en ninguna prueba antidopaje. Con su suspensión hasta el 25 de enero de 2025, el tapatío no podrá participar en los Juegos Olímpicos de París, donde tenía su plaza asegurada en el ciclismo de montaña.

Gerardo Ulloa, doble campeón panamericano en XCC y XCO en Brasil, era una de las promesas de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pero tendrá que esperar un año y medio para volver al mundo de las carreras.

Comunicado de Gerardo Ulloa

Por medio de este comunicado quiero dar a conocer la situación por la que está pasando mi carrera deportiva y el motivo por el que no he asistido a las pasadas Copas del Mundo de Snowshoe, Mont Sainte-Anne y por el que no competiré en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y Juegos Olímpicos de París 2024.

El día 17 de octubre acepté y firmé una carta de suspensión de la World Anti doping Agency WADA por no cumplir con los estatus que indica el pasaporte biológico. Para los que no conocen el significado del término “pasaporte biológico” es un sistema que estableció la WADA en el 2008 en el ciclismo para identificar una serie de propiedades y variables en la sangre de los atletas durante diferentes chequeos sorpresa por lo cual tu responsabilidad como atleta es informar de tu lugar de residencia en cada momento y una franja horaria diaria en la que pueden presentarse para realizarte un control de dopaje por sorpresa.

Lamentablemente por descuido no informé a las autoridades de mi cambio de localización y en el momento del control sorpresa no me encontraba en mi residencia. Mi error fue no actualizar mi localización como indica la normativa.

Por el descuido en actualizar los datos de mi residencia y en consecuencia no estar presente en la localización correcta para el control sorpresa, fui acreedor de una suspensión provisional impuesta por la WADA de 18 meses empezando a contar a partir del 26 de julio del 2023, esto me deja fuera de Juegos Panamericanos Santiago 2023, Juegos Olímpicos 2024 y cualquier competencia avalada por la UCI.

Junto con mi equipo Massi y mi equipo de representación estuvimos analizando la situación con diferentes abogados especialistas en el deporte para apelar, buscar un amparo o ver la manera de disminuir la sanción, intentos que lamentablemente no fueron a mi favor.

Es importante señalar que esta infracción de las normas antidopajes se debe a NO cumplir con mi obligación de dar aviso a cambios de residencia y NUNCA he salido con un resultado analítico adverso (uso de sustancias prohibidas) como bien han indicado los 5 controles negativos anteriores que me fueron realizados el mismo año, los dos controles negativos realizados en las carreras en las que participé durante el periodo en el que no fui localizado por mi descuido en actualizar mi localización y los 6 controles negativos realizados posteriormente.

Siempre me he regido por un deporte limpio y en contra del dopaje. Acato mi responsabilidad y tomo de la mejor manera la sanción que me han asignado.