Muchos aficionados al fútbol recordamos a los Tecos de la UAG . Sí, esos que se copiaron el uniforme de Croacia y después sacaron mejores diseños que el mismo país balcánico.

En ese Tecos de los 90´s había un jugador bastante regular, tirándole a malito, de nombre Juan Carlos Leaño, mejor conocido como el ‘Cheto’. El Cheto no fue famoso por como jugaba sino por cómo llegó al equipo. Leaño era hijo del rector de la UAG, José Antonio Leaño que fungía casi como dueño de ese equipo profesional de fútbol.

El famoso Cheto, fue titular y con el tiempo capitán del equipo a pesar de ser un jugador bastante regular o malito. En algún momento, si no es que todo el tiempo, fue el que dirigía al equipo. Imagínese que era el dueño del equipo y tenía que jugar siempre. Seguramente él estuvo metido en lo de los refuerzos y renovaciones de contrato.

El Cheto y su papá controlaban a todo el equipo pues así lo decidieron los dueños de la UAG. No había mucho que hacer aunque tomaran decisiones equivocadas pues estos seguían ahí. En el 2012 , los Tecos desaparecieron de la primera división y no hay indicios de que vayan a volver de alguna manera pronto, menos con las reglas de la Liga MX . Aunque al Cheto no le tocó ser campeón, los Leaño sí hicieron campeones a los Tecos cuando los dirigía Víctor Manuel Vucetich al principio de los 90´s.

¿En qué se parecen las cámaras alta y baja a los Leaño en los Tecos?

Pues los diputados y senadores de Morena son los dueños del país o al menos de las reformas que pasarán durante los próximos 3 años y si esto sigue quizá más tiempo. Buenas o malas, las decisiones se acataran por el color del partido en el poder que se llevó todo el pastel y hasta las velitas. Lo único que puede hacer la oposición es votar en contra de las reformas que sirvan como insignia o estandarte de los colores guindas.

Como los Leaño, los de Morena son los dueños del equipo y pueden opinar de lo que quieran y si a nadie le gusta, seguirlo haciendo.

¿Qué nos espera en México? Pues que juegue “Morena” o las iniciativas del presidente de titulares aunque no parezcan lo mejor para el país, así como el Cheto no era lo mejor para Tecos.

¿Dónde puede cambiar esto? Creo que la Dra. Claudia Sheinbaum no será tan radical como su antecesor y tendrá una opinión más informada sobre las reformas que buscará en su sexenio. Esperemos que no haya funcionarios como Yunes que aplicaron la de la Chimultrufia y como dicen una cosa, dicen otra. ¿Qué tan traicionados se habrán sentido los jarochos que votaron por Yunes como un contra peso y resultó que se alió contra los que estaba peleando?

Ya casi es primero de octubre y seguramente ahí cambiarán muchas cosas.

¿Usted qué cree?

¡Ánimo!