El arbitraje mexicano se encuentra en una grave crisis, pues en cada jornada de la Liga MX, el trabajo de los silbantes deja mucho que desear.

Sin embargo, todo parece indicar que el problema de los árbitros de la Liga MX no está en ellos, si no en los dirigentes que no le dan oportunidades a los mejores silbantes del país.

Y es que se reveló que un importante miembro del arbitraje mexicano se irá a pitar a Japón porque ha sido relegado de los principales partidos que se juega semana con semana en el futbol mexicano.

Árbitro de la Liga MX se va a pitar a Japón por falta de oportunidades

Se reveló que uno de los árbitros más importantes de la Liga MX y que por años ha representado a nuestro país en torneos de la FIFA, se irá a pitar a Japón tras no recibir oportunidades en el futbol mexicano.

De acuerdo a información de Felipe Ramos Rizo, ex árbitro mundialista, César Arturo Ramos dejará momentáneamente la Liga MX para ir a pitar algunos partidos en la primera división de Japón.

El también analista de ESPN escribió que Felipe Ramos Rizo tomó la decisión de pitar cuatro partidos en el futbol japonés porque le quitaron la final y la liguilla del torneo pasado.

“Después de ser maltratado por la comisión de árbitros, sacándole de la liguilla y de las finales y despojándolo del reconocimiento al mejor árbitro de México, se va a Japón a dirigir 4 jornadas, las figuras del arbitraje mexicano son reconocidos fuera de su país”, escribió en su cuenta de X.

La carrera de César Arturo Ramos en el arbitraje de la Liga MX

En los últimos años, César Arturo Ramos se ha consolidado como uno de los mejores árbitros de la Liga MX, pues ha pitado múltiples finales de la primera división del futbol de México.

Además, César Arturo Ramos no solo ha destacado en la Liga MX, pues ya pitó partidos de Copa del Mundo (Rusia 2018 y Qatar 2022), Copa América, Copa Asiática y Mundial de Clubes.

Y por si fuera poco, César Arturo Ramos no solo tendrá experiencia en la primera división de Japón, pues hace unos meses estuvo presente en la Liga de Arabia Saudita.