No entiendo bien la relación de Morena y Movimiento Ciudadano a nivel nacional y a nivel local, específicamente en Monterrey. En unos lados son amigos, en otros son rivales. ¿Será que solo algunos personajes son amigos mientras todos los demás son rivales? Le explico mi idea.

Waldo vs Luis Donaldo

Waldo Fernández, senador de Nuevo León por Morena, le dio hasta con la cubeta a Luis Donaldo Colosio al que sintió como su más cercana competencia en las últimas elecciones. No se vio nunca alguna línea de los altos mandos de la 4T para no decirle nada a Colosio y jugar la de somos amigos.

Esta pelea nos da a entender que Morena no es igual a MC , al menos en el Senado. Falta esperar para qué lado se “cantean” los votos de MC al momento de aprobar la famosa reforma del poder judicial. Ahí veremos si son amigos o si no lo son.

Samuel García y AMLO

La relación de Samuel García con el presidente López Obrador es extraña. El presidente ha “defendido” en varias ocasiones al gobernador de Nuevo León que pareciera que, al menos para los ojos de AMLO, trabaja para Morena y no para Movimiento Ciudadano.

Habló sobre el artículo que publicó hace poco la revista Proceso sobre García acusándolo de “Fake News” y en varias ocasiones ha dicho que las personas que lo atacan son los del PRI y PAN y la gente del periódico El Norte.

No recuerdo que haya hablado mal en ninguna mañanera de Samuel García, al parecer le gusta y apoya lo que hace el gobernador de Nuevo León y esto hace que Morena parezca aliada de Movimiento Ciudadano.

El Congreso de Nuevo León

En el Congreso de Nuevo León, parece que la gente de Morena está confabulada con la gente del MC. Al ser MC más mediático que Morena en Nuevo León, pudiera parecer que los de Morena hacen lo que dispone la gente naranja. En el Congreso de NL los diputados del MC, Morena y PVEM se unen contra los del Frente Amplio en casi todas las decisiones.

En campaña, los diputados de Morena hicieron pensar que ellos no eran los del MC o los del PRI o PAN. Al parecer se han unido como no se han unido en otros frentes. Imagine en lo federal, con MC y Morena como amigos ya tendrían la mayoría para aprobar las reformas de las que tanto se ha hablado estas semanas.

En el Congreso de NL los de Morena son bastante naranjas, al menos en esta primera semana de esta legislatura.

La tía Tatis vs MC

La mayor representante de la corriente cuatroteista en Nuevo León es sin duda Tatiana Clouthier. Clouthier manifestó en entrevista para el noticiero matutino de Multimedios TV Monterrey varias ideas que deberían de preocupar a los dirigentes de Morena en el estado.

Dijo que no hay confianza en las decisiones que toman los diputados pues los obligaron a firmar con su nombre el voto emitido para la mesa directiva del Congreso de Nuevo León. Con esto da a entender que pueden estar sometidos a la voluntad de una persona o de un grupo. También toco lo que comentó uno de los diputados de Morena diciendo que faltaba su voto, aunque el voto con su nombre apareció en la urna.

Mencionó que quieren que Sandra Panames sea la cabeza del Congreso a pesar de que la legislatura pasada faltó más de tres meses a las sesiones. Cosa que le parece ilógica. Cerró comentando que esta parálisis jurídica es algo que la gente de Nuevo León no merece, sobre todo porque se votó por ellos para que resolvieran los temas que llevan atorados varios años.

Es curioso que no haya mencionado a Miguel Flores que según lo que se ha publicado es el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano. ¿Será que Clouthier sabe que la que sería la presidenta del Congreso si MC llegará a serlo, sería la diputada plurinominal Pamanes?

En este caso parece que Morena federal no confía en sus representantes locales en Nuevo León o al menos no tienen la misma idea que tienen ellos. Regañados por alguien que sí ha vivido la 4T , al parecer los diputados de Morena son más amigos de MC que de la propia dirigencia nacional del partido.

Mariana Rodríguez vs Morena

La excandidata a la alcaldía de Monterrey no tiene la misma relación que tiene el gobernador de Nuevo León con Morena o con el presidente López Obrador.

En varias ocasiones recuerdo que ha posteado “ni un voto más a Morena”, puede ser que diga que eso fue en el pasado, pero hace poco “reposteo” una publicación de Raúl Cantú de la Garza, alcalde de Salinas Victoria donde habla sobre el famoso Plan C o reforma al poder judicial impulsada por el presidente López Obrador.

Samuel ha sido cauteloso al no meterse en ese tema. Al parecer Mariana Rodríguez no tuvo en cuenta que Andrés Manuel defendió a Samuel García de las acusaciones que le hicieron en la revista Proceso y aun así apoyó la crítica hacia lo que está pasando con la reforma del poder judicial.

Al parecer a Mariana no le importa pegarle a Morena, aunque el presidente, que es de Morena defienda a su familia.

DHP

En la preparatoria llevé una clase que se llamaba, ‘Desarrollo de Habilidades del Pensamiento’. En esta materia te enseñaban a usar herramientas para el análisis de diversas situaciones con base a lógica y agrupaciones.

Usando la lógica y agrupaciones podíamos poner una ecuación de cómo se llevan Morena y Movimiento Ciudadano.

-Waldo y Luis Donaldo son: Morena no es igual a MC

-AMLO y Samuel García son: Morena es igual a MC

-El Congreso de Nuevo León es: Morena es igual a MC

-Tatiana Clouthier y Morena Nuevo León son: Morena nacional no es igual a Morena local

-Mariana Rodríguez y Morena es: Morena no es igual a MC.

Lo que se puede concluir es:

-Nuevo León, Morena y Movimiento Ciudadano juegan a lo mismo en lo local en Nuevo León.

-AMLO defiende a Samuel García y Samuel no le tira a Morena.

-Tatiana Clouthier piensa que los morenistas de NL no son realmente morenistas sino se pintan de Morena por conveniencia. Salvo por Waldo Fernández que parece traer la agenda más alineada con el partido a nivel nacional.

Lo que resulta un poco fuera de lugar es que Mariana Rodríguez se meta con la reforma del presidente cuando el presidente está metiendo las manos al fuego por alguien de su familia. Eso si no lo entiendo y no lo puedo clasificar.

Galimatías

La Casa de los Famosos.

Veo cada vez más a personas que critican que haya gente que sabe más de lo que pasa en la Casa de los Famosos que lo que pasa en los temas políticos de la reforma al poder judicial. ¿Esto nos hace ignorantes?

Mire, en un país libre cada uno decide ponerle atención a lo que le plazca. En las pasadas elecciones y los últimos 6 meses la gente les puso atención a los políticos. Estuvimos bombardeados de propuestas y peleas. Fuimos a las urnas y votamos por las personas que pensábamos que nos representaban mejor.

La gente, que ve o no ve La Casa de los Famosos, ya tomo su decisión al momento de ejercer el voto y espera que los representantes hagan su trabajo. Si la gente voto por Morena deben de pensar que la gente de Morena está haciendo bien las cosas sino hubieran votado por contrapesos.

Lo que está pasando con el poder judicial y la reforma es culpa de la laxitud de los representantes ciudadanos anteriores que no lograron convencer a los ciudadanos de votar por ellos y no de que la gente está viendo o no tal o cual programa.

A lo que publicó Raúl Cantú de la Garza y reposteo Mariana Rodríguez le cambiaría para que quedará de esta manera:

“Seriamos una chulada como estado y como país, si tan solo como andan muy al pendiente de lo que hacen los otros partidos, así anduvieran pegados en los temas que afectan directamente a la sociedad como el transporte, el drenaje, la seguridad, el recarpeteo, el agua, la salud entre otros.

En los últimos años han pasado sucesos de gran importancia y se les han puesto más atención a otras cosas que a las necesidades básicas de los ciudadanos. Es necesario que como ciudadanos tengamos el ojo puesto en las promesas de campaña que marcaron nuestro voto en las urnas y que finalmente marcan nuestro día a día.

No nada más esperar cada día 15 de septiembre a gritar “Viva México” y no saber cómo volveremos a casa, que tan seguro es, si hay o no inundaciones o si habrá servicios básicos en casa. Todos los días seamos mexicanos involucrados en lo que está pasando en nuestro país y exijámosles a nuestros representantes que se pongan a trabajar y que este trabajo se refleje en nuestro estilo de vida de manera inmediata”.