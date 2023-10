Fueron pocos los medios que dieron cobertura a un video publicado en diversas redes sociales , donde aparece Carlos Del Valle, con un banner que dice Interjet, asegurando tener 74 millones de pesos, y que se los daría a todo aquel que el jueves 5 de octubre se presentara en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, -importante no perder de vista este requisito-, a “renunciar” al sindicato.

Pero ¿por qué o para qué tendría que pedirles a los trabajadores que renuncien al sindicato? Muy simple: para quitar la huelga y por ende desconocer el laudo que sentencia a la empresa a pagarles a los trabajadores. Por supuesto, el día previo hubo muchísima confusión, y escribo esta columna en aras de dejar clara esta historia para los trabajadores, los usuarios y el resto de la gente interesada.

El que fuera el director adjunto de Interjet, Carlos Del Valle, en su video menciona que hicieron gestiones, y afirma de manera contundente, que el juzgado de lo concursal recibió 74 millones de pesos, aseverando que ese dinero iba a servir para iniciar a pagarles a todos los trabajadores, y con ese discurso, los convocó a acudir a la sede de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

Por supuesto hubo trabajadores que se emocionaron, creyendo que ¡por fin! después de tanto tiempo iban a recibir un pago, pero todo fue un fiasco. Analicemos esta parte.

La familia Del Valle, desde que bajaron la cortina de ABC Aerolíneas, han hecho promesas que nunca llegan a cumplir. Primero prometieron a la planta de trabajadores que les iban a pagar sus sueldos, y que ellos (los Del Valle) iban a laborar sin recibir nada a cambio, poniendo capital incluso de sus propios bolsillos, en perjuicio de sus ahorros y su patrimonio.

Esto lo declararon hace casi tres años, en diciembre de 2020, y ahora, en octubre de 2023, pretenden engañarlos. Y es que finalmente, todos sabemos que la familia Del Valle compró Interjet para funcionar como cortina de humo ante los verdaderos dueños, los responsables del quebranto de la línea aérea: los Alemán.

Miguel Alemán Magnani, presidente del Consejo Administrativo de Interjet. (Galo Cañas / Galo Cañas)

En lo personal, lo que más me impresiona es la capacidad que tiene Carlos Del Valle para mentir , tomando prestadas (copy-paste, dicen algunos) situaciones que ocurrieron en el concurso mercantil de Mexicana de Aviación, y achacándoselas como actos propios.

Uno de los temas que tomó y copio a rajatabla, fue el del síndico Alfonso Ascencio Triujeque, que en el caso de Mexicana, ha sido severamente criticado por los cobros que ha hecho por el manejo de la quiebra; así que, para ser más certero y convincente, Carlos Del Valle les dijo en su mensaje a los trabajadores que acudieran a apoyarlo afuera de la JFCA, porque las intenciones del síndico eran quedarse con esos 74 millones de pesos y cobrarse su “salario”.

Es un hecho, dadas las reglas del concurso mercantil, los trabajadores de Mexicana hemos subido a la palestra el tema de los cobros; en realidad -y hay que decirlo así, aunque no nos guste-, el síndico tiene manera de justificar todos los gastos que ha hecho.

Pero a ojos de Carlos Del Valle, usar el tema del “salario del síndico” es un excelente catalizador para generar el encono suficiente y buscar convencerlos de renunciar a su sindicato, y ya sin representación colectiva hacer un convenio con los Del Valle.

Y a todo esto ¿qué dice el sindicato? Los trabajadores de Interjet están sindicalizados con la sección 15 de la CTM, quienes el viernes publicaron una circular haciendo un recuento y resumen de todo el trabajo que han venido haciendo en pro de sus agremiados, y coincido con ellos en varios puntos.

Incluso antes de hacerse público el comunicado del sindicato, yo les había advertido a los compañeros trabajadores que se trataba de una trampa. Les dije que dada la etapa procesal en la que se encuentra el concurso mercantil de Interjet, las liquidaciones son un tema reservado para el síndico y/o el sindicato, nadie más.

En efecto, la circular del sindicato es muy clara en señalar que el 18 de agosto del presente año, el juez de lo concursal dictó sentencia en la que (y cito textual): “suspendió la capacidad de ejercicio de todos los presidentes, directores, representantes y administradores de Interjet”. En buen español esto significa que ya no tienen injerencia jurídica ni legal los que en algún momento fueron directivos de la aerolínea, cuyas funciones de administración recaen en el síndico, en este caso, el Lic. Alfonso Ascencio Triujeque.

Tal y como ocurrió en el concurso mercantil de Mexicana, el síndico es el que administra y cualquier pago se hará a través de la JFCA, de forma individual a cada trabajador. Esto es importante señalarlo, porque en la fantasiosa diatriba hecha por Carlos Del Valle, si no es el síndico el que se “clava” la lana, entonces lo hará el malvado y perverso sindicato.

Toquemos el punto de partida; lo que dio pie a este bulo de los 74 millones de pesos. Ese dinero proviene de American Express, el cual fue embargado por el sindicato, la sección 15, como parte del proceso de concurso mercantil. Los Del Valle trataron de obtener una mayoría de trabajadores que pidieran ese dinero, con “cartas poder” elaboradas por abogados de estos empresarios, y así poder “cobrar” ese dinero, asegurándoles que después de firmar un convenio de pago, les estarían informando cuándo les harían su “primer pago”.

Carlos Del Valle, Interjet (Especial)

Afortunadamente esta acción fraudulenta no se pudo llevar a cabo; vimos fuera de la JFCA a un Alejandro Del Valle dando entrevistas a los medios de comunicación, asegurando que solamente “falta que los trabajadores quiten la huelga para que se les pague al 100 por ciento” y puedan arrancar Interjet en el mes de diciembre con 15 aviones, porque han hecho 36 encuestas desde que compraron Interjet, y que entre el 38 y el 40 por ciento de los mexicanos están esperando el regreso de dicha aerolínea.

Las declaraciones de Alejandro Del Valle, además de ser una siniestra falacia, están fuera de la realidad. Interjet no tiene aviones, todos los equipos Airbus fueron regresados a sus arrendadoras ante la falta de pago, y los Sukhoi Superjet 100 fueron canibalizados ante la falta de refacciones.

La fantasía de que Interjet regresa a volar la he documentado paso a paso; todo el año 2021 dijeron que ya estaban casi listos para volver al aire, todos los días Carlos Del Valle grababa videos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) mostrando los avances de la obra, mostrando dónde -según él- se iban a ubicar los mostradores de Interjet, y luego aseguró que en diciembre del 2021 regresarían de nuevo a volar.

Llegó el mes de diciembre y evidentemente esto no sucedió; fue cuando declaró que el gran regreso de la aerolínea sería a la par de la inauguración del AIFA, pero tampoco pasó; y cuando se le preguntó durante un chacaleo ese día, dijo que en julio o agosto “a más tardar”. Llegó la fecha señalada, y siguió sin levantar el vuelo la compañía aérea, entonces declaró que en diciembre del 2022 veríamos a Interjet, ¿ya sabemos que sucedió? Nada.

Eso sí, a finales del año pasado dio una conferencia de prensa anunciando que para el mes de enero la aerolínea retomaría sus alas, con un nuevo nombre comercial: “Interjet 2.0″ y lo más ridículo fue que la presentación del nuevo “nombre” se mostró en el teléfono celular del recién nombrado director general Luis Federico Bertrand; es decir, no pudieron ni siquiera conseguir una computadora portátil para su presentación de la marca.

Y bueno, en septiembre de este año culpó a los trabajadores de haber parado operaciones, y voy a repetirlo cuantas veces sea necesario: fueron los Del Valle al frente de la administración de Interjet quienes pararon operaciones de manera unilateral en diciembre del 2020; entonces y solo entonces los trabajadores hicieron efectivo su derecho a huelga en enero del 2021, por lo tanto, no son los responsables de la inactividad de la compañía aérea.

Con ese antecedente, observamos el constante afán (léase “necesidad”) de hacer declaraciones a los medios. Ahora anuncia su gran plan de arranque, que pasó de 10 a 15 aviones, y con una festiva sorpresa: ¡sí!, abrirán una alimentadora a la que llamarán “Interjet Regional”, con aviones de 50 plazas, con la finalidad de cubrir el mercado que dejó la salida de Transportes Aeromar.

Durante todo este tiempo, la familia Del Valle se ha encargado de aderezar su propia narrativa falaz, incluyendo eventos suscitados en otras líneas aéreas como Mexicana y el caso del síndico, o Aeroméxico, tomando elementos que vivió la empresa durante su juicio neoyorquino del Capítulo 11, y bueno, lo más reciente es la invención de que tendrán además de la aerolínea troncal, una regional.

Bien lo dice la sección 15, es un proceso largo, no es algo que se vaya a resolver de manera definitiva en el corto plazo. Y yo agrego, con base en mi experiencia del concurso mercantil de Mexicana de Aviación y Aerovías Caribe (Click), quien les prometa el pago al 100 por ciento, les está mintiendo.

La realidad, que no me gusta, será que cobrarán los trabajadores hasta donde alcance; y entre los remates de los bienes, los embargos, procesamientos de pago, etc., no habrá dinero suficiente para resarcirles; me encantaría que fuera diferente, pero no lo es.